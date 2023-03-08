Бывший советник ЦРУ США назвал санкции против России приближением дедолларизации мировой экономики

Действия «коллективного Запада» во главе с США по введению все новых и новых антироссийских санкций в действительности способствуют лишь прогрессирующему отказу многих стран мира от долларовых расчетов. Об этом заявил на портале Daily Reckoning бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джеймс Рикардс.
Как утверждает аналитик, большая часть стран мира объединилась с целью продолжения торговли с Россией. Американское давление на эту группу стран оказалось безрезультативным: отказываться от выгодных экономических сделок страны Азии, Африки и Латинской Америки не спешат. Торговать с Россией этим государствам выгодно, а к США и Западной Европе у них отношение не очень хорошее, чему также есть определенные причины, включая и давние исторические обиды.
Рикардс отметил, что экономики России, Китая, Индии и Ирана в совокупности имеют ВВП больше, чем у США. Если к ним присоединить еще Бразилию, Мексику и Индонезию, то разрыв с США увеличивается еще на 4,6 триллиона долларов.
Санкции работают против самих США, так как страны мира постепенно отказываются от использования доллара. Позиции американской валюты на мировом рынке ослабляются, что влечет за собой и снижение влияния США на мировые экономические процессы. Россия и Китай из-за американских санкций сближаются, а США маргинализуются. То есть, введение санкций против России совершенно нерационально, западный мир наказывает себя сам подобными действиями, и последствия санкционной политики будут совсем неутешительными для Вашингтона и Брюсселя.