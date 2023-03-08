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Бывший советник ЦРУ США назвал санкции против России приближением дедолларизации мировой экономики

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Бывший советник ЦРУ США назвал санкции против России приближением дедолларизации мировой экономики

Действия «коллективного Запада» во главе с США по введению все новых и новых антироссийских санкций в действительности способствуют лишь прогрессирующему отказу многих стран мира от долларовых расчетов. Об этом заявил на портале Daily Reckoning бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джеймс Рикардс.


Как утверждает аналитик, большая часть стран мира объединилась с целью продолжения торговли с Россией. Американское давление на эту группу стран оказалось безрезультативным: отказываться от выгодных экономических сделок страны Азии, Африки и Латинской Америки не спешат. Торговать с Россией этим государствам выгодно, а к США и Западной Европе у них отношение не очень хорошее, чему также есть определенные причины, включая и давние исторические обиды.

Рикардс отметил, что экономики России, Китая, Индии и Ирана в совокупности имеют ВВП больше, чем у США. Если к ним присоединить еще Бразилию, Мексику и Индонезию, то разрыв с США увеличивается еще на 4,6 триллиона долларов.

Санкции работают против самих США, так как страны мира постепенно отказываются от использования доллара. Позиции американской валюты на мировом рынке ослабляются, что влечет за собой и снижение влияния США на мировые экономические процессы. Россия и Китай из-за американских санкций сближаются, а США маргинализуются. То есть, введение санкций против России совершенно нерационально, западный мир наказывает себя сам подобными действиями, и последствия санкционной политики будут совсем неутешительными для Вашингтона и Брюсселя.
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6 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 16:00
    -2
    За шо они боролись на то и напоролись , им же говорили, - не плюйте в наш колодец!
  2. cadaver
    cadaver Сегодня, 16:09
    +3
    Если вы всё ещё задаёте вопрос: рухнет ли США, то ответ уже ясен - да, они неизбежно обречены на крах. Это произойдёт из-за их наглости и их постоянного вмешательства в дела других стран.
    1. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 17:10
      0
      Цитата: cadaver
      Это произойдёт из-за их наглости и их постоянного вмешательства в дела других стран

      Наглость, военное и экономическое вмешательство в дела других стран неизбежны для экономических принципов которые заменили британский колониализм и американский рабовладельческий строй. Сейчас большинство стран Мира фактически занимаются товарным обеспечением американской валюты. Это позволяет США иметь гигантский гос.долг и тратить больше всех стран вместе взятых на вооружение.
      Вот только маловероятно, что международные кланы олигархов смирятся с разрушением своих финансовых империй. И очень сомнительно, что угроза ядерной войны их остановит пока в Военной доктрине России и Китая они не будут обозначены как первоочередные цели ответного удара.
  3. фа2998
    фа2998 Сегодня, 16:13
    0
    Цитата: Маз
    За шо они боролись на то и напоролись , им же говорили, - не плюйте в наш колодец!

    Только не надо переоценивать долю России в мировой экономике.Было около 3- 4 %. И так и торгует,в том числе и за доллары.В глобальном рынке,эти санкции--доли процента. hi
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:13
    0
    Бывший советник ЦРУ США назвал санкции против России приближением дедолларизации мировой экономики
    . Приближением... может быть, но как то это все не столь явно и активно.
    Как высказывал ось некоторые эксперты, замена начнётся тогда, когда все грохнутся окончательно!!! Именно так и появилась Бреттон-Вудской система, когда в 1944г.с аглицким фунтом случился... да практически кирдык ему пришёл.
    Доллар, пока, нужен слишком многим, не мелким и богатеньким буратинам, организациям и странам.
  5. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 16:16
    0
    Ну какие же они все умные, когда на пенсию то выйдут!