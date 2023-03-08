«Вы за демократию, а мы за справедливость»: Пригожин ответил на запрос американского издания в отношении Бахмута

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ответил на вопрос американского издания The New York Times, прокомментировав заявление спикера оперативного командования "Восток" ВСУ Сергея Череватого о том, что Бахмут является "последним рубежом" для "Оркестра".
Пригожин снова посетил Артемовск, где бойцы штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер" ведут бои с ВСУ. Куратор "Оркестра", находясь у памятника легендарному танку Т-34, стоящему практически в центре города, ответил на запрос американского издания.
По словам Пригожина, вариант, озвученный представителем ВСУ, вполне возможен и Бахмут действительно может стать последним рубежом для "Оркестра" и ЧВК "Вагнер" уйдет в историю, как 300 спартанцев или три богатыря, оставшись только в памяти народа. Однако перед этим город будет все равно взят. Хотя существует и другой вариант, при котором ряды "Вагнера" пополнятся новыми бойцами, выступающими "за справедливость". Он напомнил, что у России большие мобилизационные возможности.
Но есть и второй вариант развития событий, который можно описать формулой: вы за демократию, а мы за справедливость. В России половина 140-миллионного населения за справедливость. Если эти 70 млн человек вдруг изъявят желание примкнуть к ЧВК "Вагнер", Запад увидит 70-миллионную военную компанию. И это тоже хорошая перспектива
- подчеркнул Пригожин.
Также он напомнил Западу прозвучавшие накануне слова министра обороны России Сергея Шойгу о том, что взятие Артемовска откроет российским войскам оперативный простор, и Запад столкнется с хорошо подготовленной российской армией, которая еще не вступала в бой.
На настоящий момент мир еще не сталкивался с хорошо подготовленной российской армией, с теми подразделениями, которые еще не вступали в бой, имея всё возможное современное вооружение и средства разведки. Идеально подготовленные, они ждут своего часа, как раз того самого открытия оперативного простора
- добавил Пригожин.