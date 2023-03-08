«Вы за демократию, а мы за справедливость»: Пригожин ответил на запрос американского издания в отношении Бахмута

Но есть и второй вариант развития событий, который можно описать формулой: вы за демократию, а мы за справедливость. В России половина 140-миллионного населения за справедливость. Если эти 70 млн человек вдруг изъявят желание примкнуть к ЧВК "Вагнер", Запад увидит 70-миллионную военную компанию. И это тоже хорошая перспектива

На настоящий момент мир еще не сталкивался с хорошо подготовленной российской армией, с теми подразделениями, которые еще не вступали в бой, имея всё возможное современное вооружение и средства разведки. Идеально подготовленные, они ждут своего часа, как раз того самого открытия оперативного простора