Военное обозрение
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«Вы за демократию, а мы за справедливость»: Пригожин ответил на запрос американского издания в отношении Бахмута

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«Вы за демократию, а мы за справедливость»: Пригожин ответил на запрос американского издания в отношении Бахмута

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ответил на вопрос американского издания The New York Times, прокомментировав заявление спикера оперативного командования "Восток" ВСУ Сергея Череватого о том, что Бахмут является "последним рубежом" для "Оркестра".


Пригожин снова посетил Артемовск, где бойцы штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер" ведут бои с ВСУ. Куратор "Оркестра", находясь у памятника легендарному танку Т-34, стоящему практически в центре города, ответил на запрос американского издания.

По словам Пригожина, вариант, озвученный представителем ВСУ, вполне возможен и Бахмут действительно может стать последним рубежом для "Оркестра" и ЧВК "Вагнер" уйдет в историю, как 300 спартанцев или три богатыря, оставшись только в памяти народа. Однако перед этим город будет все равно взят. Хотя существует и другой вариант, при котором ряды "Вагнера" пополнятся новыми бойцами, выступающими "за справедливость". Он напомнил, что у России большие мобилизационные возможности.

Но есть и второй вариант развития событий, который можно описать формулой: вы за демократию, а мы за справедливость. В России половина 140-миллионного населения за справедливость. Если эти 70 млн человек вдруг изъявят желание примкнуть к ЧВК "Вагнер", Запад увидит 70-миллионную военную компанию. И это тоже хорошая перспектива

- подчеркнул Пригожин.

Также он напомнил Западу прозвучавшие накануне слова министра обороны России Сергея Шойгу о том, что взятие Артемовска откроет российским войскам оперативный простор, и Запад столкнется с хорошо подготовленной российской армией, которая еще не вступала в бой.

На настоящий момент мир еще не сталкивался с хорошо подготовленной российской армией, с теми подразделениями, которые еще не вступали в бой, имея всё возможное современное вооружение и средства разведки. Идеально подготовленные, они ждут своего часа, как раз того самого открытия оперативного простора

- добавил Пригожин.

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35 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 16:14
    -7
    Вот на Пригожинаи его ЧВК Вагнер только и уповаем и равняемся, они то хоть вперёд идут, остальные - топчутся на месте. За Пригожиным и его парнями сила и справедливость, выстави он свою кандидатуру на выборы,, без оглядки за него Россия и проголосует. Луч света в царстве бюрократов
    . Никогда армия львов во главе с бараном , не победит армию противника во главе со львом, хоть кем бы он не командовал. Надо баранов почистить, да давно уж как.
    1. Комментарий был удален.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 16:29
        -3
        У сильных, компетентных, мудрых верхних/руководителей сильного, большого государства такая ситуация не могла возникнуть ВООБЩЕ!
        Т. е. в этом вопросе, однозначно правых, не заметно ВООБЩЕ! Но ведь это не прям счасз з з возникло, просто вылезло наружу в экстремальный, тяжёлый период развития событий, как обычно и происходит.
        Что будет??? А это уже зависит от верхних, от их мудрости, компетентности, адекватности... в их руках СИЛА, а вот как они ей распорядиться, это вопрос???
        1. Аэродромный
          Аэродромный Сегодня, 16:47
          +2
          что то есть, в словах Пригожина, но это-страшное, это, когда встанут мужики,и скажут-"хорош" ! и опять причешут пространство,от "владика"... до, "ла манша".только нынче- на века и основательно. пускай будет"занавес",пускай "великая стена"..но этот "глобализм" с "лгбт" уже надоел,заканчивать надо клоунаду.
    2. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 16:45
      +3
      Цитата: Маз
      Вот на пригожина и его чвк только и уповаем
      Смотрю на многочисленных упователей на ЧВК «Вагнер» и не могу понять – они в самом деле настолько наивные, что думают, будто какая-то частная лавочка просто влезла в боевые действия и воюет сама по себе? Типа Пригожин самостоятельно, без участия Министерства обороны и Генштаба определяет боевые задачи, разрабатывает планы, обеспечивает взаимодействие и обеспечение? При чём, это не какая-то оторванная от всех партизанщина в глубоком тылу врага, а одно из самых важных направлений на ТВД.
      На самом деле, если ЧВК Вагнер что-то успешно штурмует и куда-то продвигается, то это исключительно потому, что генералы в Генштабе так решили и спланировали, а не потому что Пригожин такой исключительный молодец.
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 17:28
        -1
        это исключительно потому, что генералы в Генштабе так решили и спланировали,

        Вы серьёзно генералы спланировали как вот уже более месяца метр за метром "Вагнерам" штурмовать город ? Несомненно взаимодействие ЧВК с МО есть но как действовать в самом городе какой дом и какую улицу какими силами брать генералы ГШ сидя на попе в Москве ну ни как не могут указывать.
    3. Hurshed
      Hurshed Сегодня, 16:46
      +3
      Такое впетлание, что один из баранов это Вы.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 16:55
        +1
        Цитата: Hurshed
        Такое впетлание, что один из баранов это Вы.

        Ваша правда.
        С уважением.
    4. yuravas09
      yuravas09 Сегодня, 17:43
      0
      Почему-то такие НАСТОЯЩИЕ люди часто "уходят"... примеры все знают...УВЫ.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:17
    +3
    Блин..Да сколько можно..Мы еще не вступали.Вырвемся на оперативный простор.Не хвастайся ,идя на битву...Для начала надо вырватся на этот самый простор.
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 16:41
      -1
      Цитата: dmi.pris1
      Мы еще не вступали.Вырвемся на оперативный простор.

      Пригожин троллит министра обороны Шойгу, предсказывая, что после взятия Бахмута и отхода Вагнера на второй план тот выставит суперсовременные подразделения, которые ещё никто не видел и "мир содрогнётся", когда они пойдут в прорыв. Пригожин с этими публичными признаниями про нехватки снарядов, людей и непойми чего свиней настойчиво убеждает "ты тока нибойся и никуда ниуходи " и приглашает продолжить снабжать и оборонять Артемовск.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:46
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Блин..Да сколько можно..Мы еще не вступали.Вырвемся на оперативный простор.Не хвастайся ,идя на битву...Для начала надо вырватся на этот самый простор.

      Вырваться на опертивный простор ещё не значит что чего-то на нём достигнуть.
      Можно вырваться и получить извещение об очередном "жесте доброй воли".
      Конец очередной трагикомедии.
      Хрен чего мы (Россия) добъёмся не вернув социализм.
      Победа в ВОВ и последующий мир на нём держались.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 17:09
        -2
        США всего добились, а мы прям не добьёмся.
        1. частное лицо
          частное лицо Сегодня, 17:34
          +1
          США всего добились, а мы прям не добьёмся.

          А где и с кем США воевали? Ну кроме Вьетнама где они жгли напалмом деревни с мирным населением. Да и там они не одержали 100% победу.
  3. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 16:17
    +4
    Вот скажи мне, американец, в чём сила! Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней! Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего — ты сильней стал? Нет, не стал, потому что правды за тобой нету! А тот, кого обманул, за ним правда! Значит, он сильней! (с)

    Мне кажется, лучше и не скажешь.
    1. shikin
      shikin Сегодня, 16:26
      +7
      В "соседней" статье была приведена цитата Аристотеля: "каждый человек должен быть свободен и иметь трех рабов". В этом суть западной демократии, которая и начиналась с Древней Греции.
      1. бухач
        бухач Сегодня, 16:54
        +2
        Ну при нынешних аппетитах западных "демократов" им ни к чему будет иметь рабов,возложат ответственность за удовлетворение своих растущих потребностей на робототехнику с ИИ,а остальное население шарика сократят любыми средствами,причём не обязательно военными,дабы ресурсы потреблялись не невесть кем а исключительно достойным и правильным, с их точки зрения,населением.
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 16:50
      +2
      Цитата: Gnefredov
      Вот скажи мне, американец, в чём сила!

      В Ньютонах! Казалось бы, ответ смешон, шуточен. Но нет. Он означает, что сила за тем, кто увереннее и активнее применяет закон физики, то есть у кого развитее технологии: у кого более продуманные и при этом более непредсказуемые (надо ещё их оптимизировать в поле этих двух параметров) для противника методики ведения боя, у кого дальше и точнее летят снаряды и ракеты, у кого оперативнее и шире связь, у кого производительнее труд на производствах и так далее. И так сложилось, что в нашем мире все эти показатели можно измерить примерно количеством денег. С другой экономической системой, возможно, нашёлся бы другой интегральный показатель, но суть осталась бы та же.
      А правда это, зачастую, слишком абстрактное понятие. Если же пытаться из какой-то сложной ситуации (по типу нынешней ситуации с Украиной) выводить правду, которая будет полным отражением происходящего, а не проекцией на кого-то или на что-то, то такая правда, обычно, не понравится вообще никому, и в итоге всеми будет отвергнута. Да и даже если разобраться каким-то чудом, кто прав, а кто нет, победит всё равно тот, у кого передовые технологии.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 17:00
        +2
        Цитата: Тарелка
        Да и даже если разобраться каким-то чудом, кто прав, а кто нет, победит всё равно тот, у кого передовые технологии.

        Неважно, сколько вас. Важно верить и важно иметь четкий план. Победа — это упорство. (Фидель Кастро)
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:22
    0
    есть и второй вариант развития событий, который можно описать формулой: вы за демократию, а мы за справедливость. В России половина 140-миллионного населения за справедливость. Если эти 70 млн человек вдруг изъявят желание примкнуть к ЧВК "Вагнер", Запад увидит 70-миллионную военную компанию. И это тоже хорошая перспектива
    . Заявка на что???
    Так то тема, "человека с ружьём", проявилась и может оформит я во что то большее, чем мем и воспоминания тех, кто видел, кто помнит такой советский фильм!!!
    Будем посмотреть, ситуация будет... или не будет! Интересно!!!
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:54
      0
      Цитата: rocket757
      Будем посмотреть, ситуация будет... или не будет! Интересно!!!

      Праздный, мне кажется, интерес.
      Пока Пригожин не произнесёт два слова "социализм" и "капитализм" толку от его камланий ноль.
      А он не произнесёт. Шефы не позволят.
      Так что ничего кроме мерения буржуазными писюнами пока не наблюдается.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 17:45
        0
        Да ладно, подковерную возню мы не видим, а тут, вынесли в публичное поле, поневоле обратиш внимание.
        А по сути, так и написал, что ПРАВЫХ ТАМ НЕТ ВООБЩЕ, я, таковых, не вижу.
        Все в пределах правил, напиных ими же, для таких же, как и они сами...
        В общем, это не революция, а так, даже не где то рядом.
        Но хочу заметить, что в обществе недовольство, претензии, к теперешним верхним есть и не мало, так что на некоторый отклик, понимание, поддержку, Пригожин может рассчитывать... общество не однородной и это факт, который не стоит игнорировать никому.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:23
    -3
    Просто ,Пригожин медийная фигура раскрученная западом и нами.Карту посмотреть не вариант?
    1. Алебедев
      Алебедев Сегодня, 17:06
      0
      Мне, честно говоря, безразлично: медийные фигуры - Пригожин и Шойгу, или они не медийные. Просто смотрю на результаты работы и того, и другого. А заодно, и на то, что планировали встретить на Украине после 24 февраля 2022 года, какие докладные записки подписывали и подавали наверх....
      1. иван2022
        иван2022 Сегодня, 17:24
        0
        Цитата: Алебедев
        Мне, честно говоря, безразлично: медийные фигуры - Пригожин и Шойгу, или они не медийные. Просто смотрю на результаты работы и того, и другого. ....
        большинство людей все "видят" именно в пределах, созданных СМИ. Но.... еклмн... это им "безразлично"... .. Быть такими-это Судьба!

        А настоящие результаты работы работников видны только с уровня начальника. Здравствуйте, Владимир Владимирович !
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 16:31
    +4
    Цитата: ЦитатаЛаврова
    Случись что в стране - подумайте на чьей стороне будет ЧАСТНАЯ ВОЕННАЯ компания.

    Сказок не рассказывайте...пока что музыканты не давали ни малейшего повода к вашим фантазиям.
    Напротив вагнеровцы очень хорошо показали себя в Сирии, Мали, в Африке, на Украине.
    И я очень хорошо вижу что их успехи кое кому стали поперек горла.
    И эти кое кто отнюдь не друзья России.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:59
      +2
      Не нужно быть ни другом ни врагом страны чтобы понимать: создание не подзаконных частных армий ведёт к развалу оной страны. hi
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 17:36
        0
        Цитата: ДымОк_в_дЫмке
        Не нужно быть ни другом ни врагом страны чтобы понимать: создание не подзаконных частных армий ведёт к развалу оной страны. hi

        К развалу страны ведут вовсе не частные армии, а совсем другие факторы.
        Я вижу что некоторые люди начинают приписывать ЧВК Пригожина черте что вплоть до госпереворота.
        Скажу так.. бояться надо не Пригожина...боятся надо совсем других не публичных людей...которые не афишируют свою подрывную деятельность в России.
  7. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 16:37
    -1
    Напоминает армию Самсонова в 1 ую мировую. Лично я не верю фанер генералам,может быть ошибаюсь но доверия нет.
  8. Дво
    Дво Сегодня, 16:42
    +1
    Также он напомнил Западу прозвучавшие накануне слова министра обороны России Сергея Шойгу о том, что взятие Артемовска откроет российским войскам оперативный простор, и Запад столкнется с хорошо подготовленной российской армией, которая еще не вступала в бой.Наверно тот кто это сказал, настойку с мухоморами принял и у него галлюцинации пошли .У войск нет нормальной связи, не хватает средств РЭБ ,тепловизоры, коптеры, медицину покупают волонтёры как он собрался наступать . Если подвести итоги компании за год то они плачевные (даже очень плачевные). Все понимают что потери ВСУ в Бахмуте, это время которое необходимо для создания ударного кулака ,который ударит когда кончиться распутица.Это лично моё мнение.
  9. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 16:56
    +2
    Такая себе идея эта справедливость. С демократией понятно, под её предлогом можно перестраивать политическую систему у всех направо и налево и сажать своих марионеток. А под лозунгом справедливости что можно перестраивать у всех направо и налево?
    Лучше уж взять отработанный Западом же инструмент и объявить, что мы за демократию, но только за правильную демократию, а не за ту дурацкую, что на Западе.
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 17:38
      0
      Цитата: Тарелка

      Лучше уж взять отработанный Западом же инструмент и объявить, что мы за демократию, но только за правильную демократию, а не за ту дурацкую, что на Западе.

      Миллиардеры-люди талантливые.... Не абы кто. Но если такой серьёзный чел вдруг начинает на публику нести всякую галиматью подобно типовому театральному герою -это очень настораживает.

      Даже по комментам вижу, что восторженные кретины у нас не перевелись и никогда не переведутся.....
  10. Маз
    Маз Сегодня, 17:05
    -1
    -Хочешь повысить себе настроение?
    - Послушай сводку Генерального Штаба. Или Гениального?
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 17:13
      0
      Сводка-таки от Пригожина, а не от ГШ.
  11. Tagan
    Tagan Сегодня, 17:11
    +1
    Цитата: Дво
    ...Наверно тот кто это сказал, настойку с мухоморами принял и у него галлюцинации пошли ... Все понимают что потери ВСУ в Бахмуте, это время которое необходимо для создания ударного кулака ,который ударит когда кончиться распутица.Это лично моё мнение.

    Сказочки про киборгов мы тоже слышали. Где ж их собирают "в кулак", на Луне?
  12. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 17:15
    0
    Перед весенней распутицей не в силах устоять даже самая сильная армия мира как в обороне так и в наступлении. В том числе оперативный простор, оперативные действия и качественное решение тактических задач.