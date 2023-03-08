Американский военный эксперт: Западу стоит прийти к соглашению с Россией, пока российская армия не дошла до Польши

Если мы этого не сделаем, что остановит русских от того, чтобы форсировать Днепр, занять Киев и дойти до границы Польши? Ничего

Вооружаемая Западом украинская армия несет огромные потери, НАТО слабеет из-за постоянной поддержки киевского режима. Об этом заявил американский военный эксперт, бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Дэну Боллу.Аналитик считает, что США недооценили российский военный потенциал. Теперь происходит настоящая катастрофа вооружаемой Западом украинской армии. Макгрегор советует Западу поскорее прийти к мирному соглашению с Россией.- подчеркнул аналитик.По утверждению Макгрегора, украинские войска теряют по тысяче солдат в день во время боев в Артемовске (Бахмуте). Нежелание оставлять Артемовск приводит к катастрофическим потерям, а в действующую армию уже направлять стариков, подростков и женщин. Фактически происходит «утилизация» личного состава украинских вооруженных сил, и Запад на это равнодушно взирает.Макгрегор отметил, что поддержка Украины привела и к значительным репутационным рискам для западного мира и, в первую очередь, для США. Однако американское руководство не воспринимает подобную критику со стороны аналитиков и военных экспертов, будучи абсолютно уверенным в своей возможности победить на Украине или, по крайней мере, нанести России существенный урон.