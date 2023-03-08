Военное обозрение
Войти Регистрация

Американский военный эксперт: Западу стоит прийти к соглашению с Россией, пока российская армия не дошла до Польши

18
Американский военный эксперт: Западу стоит прийти к соглашению с Россией, пока российская армия не дошла до Польши

Вооружаемая Западом украинская армия несет огромные потери, НАТО слабеет из-за постоянной поддержки киевского режима. Об этом заявил американский военный эксперт, бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Дэну Боллу.


Аналитик считает, что США недооценили российский военный потенциал. Теперь происходит настоящая катастрофа вооружаемой Западом украинской армии. Макгрегор советует Западу поскорее прийти к мирному соглашению с Россией.

Если мы этого не сделаем, что остановит русских от того, чтобы форсировать Днепр, занять Киев и дойти до границы Польши? Ничего

- подчеркнул аналитик.

По утверждению Макгрегора, украинские войска теряют по тысяче солдат в день во время боев в Артемовске (Бахмуте). Нежелание оставлять Артемовск приводит к катастрофическим потерям, а в действующую армию уже направлять стариков, подростков и женщин. Фактически происходит «утилизация» личного состава украинских вооруженных сил, и Запад на это равнодушно взирает.

Макгрегор отметил, что поддержка Украины привела и к значительным репутационным рискам для западного мира и, в первую очередь, для США. Однако американское руководство не воспринимает подобную критику со стороны аналитиков и военных экспертов, будучи абсолютно уверенным в своей возможности победить на Украине или, по крайней мере, нанести России существенный урон.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Маз
    Маз Сегодня, 16:17
    -3
    Ещё чего, слушать этот бред, до Берлина так до Берлина, не меньше! Да и в Париже давненько не были... а то как оружие поставлять да в спину толкать древних протошумеров, так все от Португалии до Австралии и Польши отметились, даже африка влезла, а как отвечать , дак только поляков подставлять? Не, мы за справедливость, нам ваша правда-у и даром не нужна. По делам и потеха.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:29
      +11
      Это же Макгрегор,и этим все сказано..Можно еще к ниму Юрика из Сум присовокупить.Вот пара будет.Прорицателей..
      1. Hurshed
        Hurshed Сегодня, 16:58
        +2
        А реальные сводки с мест Вам ни о чем не говорят. Они просто констатируют факты.Давайте минусуйте.
        1. НДР-791
          НДР-791 Сегодня, 17:05
          +2
          Цитата: Hurshed
          Они просто констатируют факты.Давайте минусуйте.

          Не бзди, бздун, прорвёмся. Так было, так будет. А тебе ни минуса ни плюса, в холостую чирикал.
      2. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 17:09
        -2
        Их трое. Вы Скотта Риттера забыли. Наверное самый любимый западный «эксперт» на ВО. Вашингтон допустил ошибку и будет разрушен!!!
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:33
    +3
    Американский военный эксперт: Западу стоит прийти к соглашению с Россией, пока российская армия не дошла до Польши
    . Такое мнение...
    Что сказать по поводу? А нет никакого повода, смысла, договариваться с шулером, ом может только обмануть и ничего более.
  3. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 16:34
    +6
    Задача Запада - сохранить нацистский, реваншистский режим в Киеве и сохранить за ним как можно большую часть Украины, заключить очередное временное перемирие с РФ, перевооружить Украину и через три - пять лет развязать новую войну Украины с Россией.

    Для России временное перемирие по текущей ЛБС, если мать городов русских Киев и город-герой Одесса останутся за пределами России, будет крупнейшей цивилизационной и геополитической катастрофой на века.
    1. macgyver
      macgyver Сегодня, 17:23
      0
      Я думаю, что за год СВО, у нас уже идиотов верящих в мир с фашизмом, не осталось. Даже среди олигархов.
  4. bravo77
    bravo77 Сегодня, 16:36
    -4
    Аналитик считает, что США недооценили российский военный потенциал.

    какой потенциал?
    тот который дроны у ирана закупает
    и не имеет аналогов хаймерсов?
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 17:10
      +1
      Цитата: bravo77
      какой потенциал?

      Не было ни дронов, ни аналогов хаймерсов, а очень конкретно стоял вопрос - брать Гибралтар с Проливами или погодить? И вы ведь реально тупые ЦИПСОшники ни разу не врубились за год что мы ещё реально не начинали. Что там Гарант сказал - это по боку. А мы ещё и яйца не чесали.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 16:36
    -1
    Макгрегор хорошо выполняет свою роль пропагандиста...правда его слова невозможно использовать в качестве аргументов без убедительных фактов и проверенных источников информации.
  6. bravo77
    bravo77 Сегодня, 16:39
    -2
    вообще нато сейчас в шоколаде
    ну разве могли они из польши или прибалтики
    запускать беспилотники по энгельсу, вскрывая пво стратегических объектов
    не..неньку они хоть в каких то размерах сохранят, чтобы через неё воздействовать на рф
  7. Tim666
    Tim666 Сегодня, 16:42
    +3
    Ни этот ли эксперт восхищался мощью ВС РФ до начала СВО и поддерживал тезис Киев за 3 дня? Вообще эксперт отличная профессия, мели языком, получай бабки, прогноз не сбывается- ответственности 0.
  8. macgyver
    macgyver Сегодня, 16:51
    -1
    Почему до Польши? Мы подпишем мирный договор с ГДР ... а ГДР к тому времени будет до Ла-Манша ))
  9. Охсетин
    Охсетин Сегодня, 16:52
    +1
    Аналитик считает

    Сколько вечнозелёных он пересчитал, что бы так посчитать?
  10. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 17:08
    +1
    Макгрегор отметил, что поддержка Украины привела и к значительным репутационным рискам для западного мира и, в первую очередь, для США.

    Единственный способ победить в третьей мировой – предотвратить её. (Дуайт Дэвид Эйзенхауэр)
  11. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 17:10
    -2
    Очередное "ценное" заявление одного из трёх американских "аналитиков", полезное для нашего агитпропа...
  12. bravo77
    bravo77 Сегодня, 17:42
    0
    Цитата: ВПП-1
    Очередное "ценное" заявление одного из трёх американских "аналитиков", полезное для нашего агитпропа...

    совершенно верно
    для украины услада для ушей всякие кацы, фейгины
    почему бы не можеет быть макгрегоров для российского агитпрома