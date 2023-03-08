Соцопрос Евросовета: Запад и Азия по-разному смотрят на вооруженный конфликт на Украине

Страны Запада и азиатские государства крайне отличаются в вопросе оценки вооруженного конфликта на Украине и перспектив его завершения. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Европейским советом по международным отношениям.К России благосклонно настроены такие крупные игроки азиатской политики как Китай, Индия и Турция. Если в Европе и США большинство респондентов склоняются к необходимости военной победы Украины и возврата всех утраченных в период с 2014 года территорий, то в азиатских странах – прямо противоположная ситуация.Жители стран Востока считают, что Украине следовало бы завершить вооруженный конфликт поскорее, даже с потерей территорий. Кроме того, отличается и отношение большинства жителей Китая, Индии и Турции к России. Так, 80% опрошенных респондентов из Индии, 79% респондентов из Китая и 69% из Турции называют Россию «союзником» и «партнером». В США и Европе Россию считают противником или конкурентом.Такой расклад выглядит вполне естественным, если учесть, что отношение к «коллективному Западу» не может быть хорошим в тех странах, которые на протяжении столетий подвергались грабежу и нападениям со стороны европейцев и американцев. Вооруженный конфликт на Украине воспринимается как борьба России и Запада, и в этом случае симпатии азиатских стран просто не могут быть на стороне США или Евросоюза.Наконец, в странах Азии прекрасно понимают экономическую выгоду от хороших взаимоотношений с Россией, в отличие от США или Европы, в которых политические амбиции победили здравый смысл.