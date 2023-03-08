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Соцопрос Евросовета: Запад и Азия по-разному смотрят на вооруженный конфликт на Украине

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Соцопрос Евросовета: Запад и Азия по-разному смотрят на вооруженный конфликт на Украине

Страны Запада и азиатские государства крайне отличаются в вопросе оценки вооруженного конфликта на Украине и перспектив его завершения. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Европейским советом по международным отношениям.


К России благосклонно настроены такие крупные игроки азиатской политики как Китай, Индия и Турция. Если в Европе и США большинство респондентов склоняются к необходимости военной победы Украины и возврата всех утраченных в период с 2014 года территорий, то в азиатских странах – прямо противоположная ситуация.

Жители стран Востока считают, что Украине следовало бы завершить вооруженный конфликт поскорее, даже с потерей территорий. Кроме того, отличается и отношение большинства жителей Китая, Индии и Турции к России. Так, 80% опрошенных респондентов из Индии, 79% респондентов из Китая и 69% из Турции называют Россию «союзником» и «партнером». В США и Европе Россию считают противником или конкурентом.

Такой расклад выглядит вполне естественным, если учесть, что отношение к «коллективному Западу» не может быть хорошим в тех странах, которые на протяжении столетий подвергались грабежу и нападениям со стороны европейцев и американцев. Вооруженный конфликт на Украине воспринимается как борьба России и Запада, и в этом случае симпатии азиатских стран просто не могут быть на стороне США или Евросоюза.

Наконец, в странах Азии прекрасно понимают экономическую выгоду от хороших взаимоотношений с Россией, в отличие от США или Европы, в которых политические амбиции победили здравый смысл.
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7 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:36
    +5
    Соцопрос Евросовета: Запад и Азия по-разному смотрят на вооруженный конфликт на Украине
    . И чего тут такого, чего не должно быть?
    Запад, гейропейские, обурели в самовлюбленности, самовосхвалении и т. п.
    Кому, на стороне, это может понравится?
  2. Маз
    Маз Сегодня, 16:36
    +7
    Шо там думать , наших больше золотого миллиарда, и за нами и правда, и справедливость. А где надо и сила. Вон Кадыров исламскую ЧВК уже замыслил имени поэта мусульманина Омара Хайама.
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 16:46
    +2
    военной победы Украины и возврата всех утраченных в период с 2014 года территорий

    А может - конфликт стоит завершить возвращением НАМ всех утраченных с 1991-го территорий? what
    1. Загребун
      Загребун Сегодня, 16:51
      +1
      АГЛ против. Да и не потяните, ибо ваш капитализм ничем не лучше нашего, социально ориентированного.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:52
      0
      Давайте уж подходить реально.Тут бы с Украиной разрешиться..Нет,хотелось бы и Среднюю Азию..Тоьько трибалтов не надо нам. И еще хочу заметить.Вот многие фоиумчане предлагают применить ТЯО.А не оттолкнет это туже Индию с Китаем,вместе со всеми,так или иначе поддерживающих нас?Я думаю,что тут надо очень осторожно действовать-мы зависим во многом от того же Китая
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 17:16
        0
        Нет,хотелось бы и Среднюю Азию..Тоьько трибалтов не надо нам.

        Дык - они один хрен все к нам переезжают на ПМЖ. Только без территорий.. А это особо обидно. Что до прибалтов - это да, эти - нам точно не нужны. А вот сама Прибалтика - ещё пригодится.
    3. Reklastik
      Reklastik Сегодня, 17:20
      0
      Без населения территории нам почти бесполезны - нам нужен собственный внутренний рынок, для этого нужно хотя бы 300-350 миллионов экономически активных людей. А с территориями, потерянными после 1991 года мы бы получили и население, которое не разделяет наши ценности, стремится в Европу/США, а то и вообще враждебно. Как его включать в нашу экономику, мировоззрение и общество - х его з.