Уполномоченный по правам человека РФ Москалькова опубликовала список военных ВСУ, которых отказался забирать Киев

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обнародовала список из 70 украинских военнослужащих, которых украинские власти отказались забирать в рамках обмена военнопленными.Ранее МО РФ сообщило о возвращении 90 российских военнослужащих из украинского плена. По словам Москальковой, изначально стороны договаривались о проведении обмена в формате "160 на 160", однако впоследствии украинские власти отказались от подобного обмена.Уполномоченный по правам человека опубликовала список, в который вошли 70 украинских военнослужащих, которых киевский режим отказался включать в число обмениваемых.Москалькова также заявила, что украинские власти намеренно затягивают процесс обмена военнопленными, вычеркивая из списков своих военнослужащих преимущественно рядового и сержантского состава, записывая многих из них в число пропавших без вести.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ сообщила, что делает все возможное, чтобы привлечь внимание международных организаций к обеспечению недопущения пыток в отношении попавших в украинский плен российских военнослужащих.Москалькова направила соответствующее официальное обращение в Международный Комитет Красного Креста, призвав его представителей посетить содержащихся в украинском плену военнослужащих, оказать им необходимую медицинскую помощь, а также убедиться, что они не подвергаются насилию и угрозам.