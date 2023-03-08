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Уполномоченный по правам человека РФ Москалькова опубликовала список военных ВСУ, которых отказался забирать Киев

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Уполномоченный по правам человека РФ Москалькова опубликовала список военных ВСУ, которых отказался забирать Киев

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обнародовала список из 70 украинских военнослужащих, которых украинские власти отказались забирать в рамках обмена военнопленными.


Ранее МО РФ сообщило о возвращении 90 российских военнослужащих из украинского плена. По словам Москальковой, изначально стороны договаривались о проведении обмена в формате "160 на 160", однако впоследствии украинские власти отказались от подобного обмена.

Уполномоченный по правам человека опубликовала список, в который вошли 70 украинских военнослужащих, которых киевский режим отказался включать в число обмениваемых.

Москалькова также заявила, что украинские власти намеренно затягивают процесс обмена военнопленными, вычеркивая из списков своих военнослужащих преимущественно рядового и сержантского состава, записывая многих из них в число пропавших без вести.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ сообщила, что делает все возможное, чтобы привлечь внимание международных организаций к обеспечению недопущения пыток в отношении попавших в украинский плен российских военнослужащих.

Москалькова направила соответствующее официальное обращение в Международный Комитет Красного Креста, призвав его представителей посетить содержащихся в украинском плену военнослужащих, оказать им необходимую медицинскую помощь, а также убедиться, что они не подвергаются насилию и угрозам.
Автор:
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24 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:55
    +2
    Вероятно эти 70 не до конца свидомые, раз их обменивать не хотят.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 17:10
      -4
      Вероятно эти 70 не до конца свидомые, раз их обменивать не хотят.

      А может просто 70 наших ребят которых они должны обменять в замен не дожили до обмена?
    2. Reklastik
      Reklastik Сегодня, 17:14
      +2
      Пропавшим без вести выплачивать ничего не нужно, как и их родственникам.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:33
      0
      Цитата: Nexcom
      Вероятно эти 70 не до конца свидомые, раз их обменивать не хотят.

      Выходит на Украине как в "Скотном дворе" - есть свидомые, а есть еще более свидомые ( нацики или добробатовцы).
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:42
        0
        Выходит так.

        --------------------------
  2. Маз
    Маз Сегодня, 16:56
    +4
    Салофюрерам не нужны свидетели, им нужны зомби в окопах, а не прозревшие вояки за ни за що
  3. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 17:08
    -1
    Те 70 счасливчиков которых отказывается "забирать" Украина для обмена очевидно расстроены очередным разочарованием... crying
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:11
      +1
      ИМХО эти 70 не против посидеть в плену чистыми и сытыми, а не валятся 200ми на ЛБС грязными и голодными
      1. Hwostatij
        Hwostatij Сегодня, 17:14
        +2
        а не валятся 200ми на ЛБС грязными и голодными

        Голодный 200й - это как?
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 17:18
          +1
          yes Голодный 200й это так - это 200й который не успел поесть перед тем как его задвухсотили.
        2. Mazunga
          Mazunga Сегодня, 17:23
          -3
          вампир похоже))) но вообще такие одну стреманину разводить понимаешь
        3. Александр 3
          Александр 3 Сегодня, 17:24
          -2
          Надо провести опрос ,каким ты хочешь быть-сытым 200сотым или голодным 200сотым.Я бы хотел быть старым и сытым 200сотым
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 17:27
            -2
            good я бы не отказался стать очень старым по возрасту 200м, но уж как Господь решит....
        4. Просто_Кваша
          Просто_Кваша Сегодня, 17:36
          0
          От голоду сдох.__________________________________
      2. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 17:20
        -1
        Цитата: Nexcom
        ИМХО эти 70 не против посидеть в плену чистыми и сытыми,

        Я вот думаю что Шойгу заявил аж десять новых городов в Сибири... А стороить кто будет? Всяко не сам.
  4. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:09
    +2
    Уполномоченный по правам человека РФ Москалькова опубликовала список военных ВСУ, которых отказался забирать Киев

    Чушь какая-то. Если они сами отказались от обмена, это одно.
    Если Украина от них отказалась - совсем другое, не подпадающее под логику.
    Можно выменять и снова направить на ЛБС,
    можно выменять, осудить и посадить,
    но отказ в обмене выше здравого смысла.
    1. mvnmln
      mvnmln Сегодня, 17:16
      +3
      Согласен с Вами. Что-то не договаривают обе стороны по этому вопросу.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 17:26
        0
        Цитата: mvnmln
        Согласен с Вами. Что-то не договаривают обе стороны по этому вопросу.

        Да эти уже никуда не годные, скорее всего. Без рук, ног ... Ни на войну, ни на стройку.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:44
        0
        Вполне возможно,что просто состав этих 70 их и наших,свидомым показался неравнозначным Там,вон наши летчики еще томятся..Мы не знаем всех этих тонкостей переговоров,таа что непонятно..
  5. болгарин
    болгарин Сегодня, 17:11
    +1
    Я думаю их близкие совсем не против того чтобы они остались в плену.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 17:22
      -1
      Цитата: болгарин
      Я думаю их близкие совсем не против того чтобы они остались в плену.

      Наверное для того список и озвучен - для родственников. Эти ещё не потеряны для будущего, и родня в курсе
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:23
      -1
      ..если только сбушники уже не прошлись по родне этих 70....
  6. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 17:35
    0
    Правильное решение, имхо, пусть электорат Зеленского знает, как он относится к их братьям/сыновьям/мужам...
  7. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 17:46
    0
    На заметку нашим, с каким противником мы имеем дело, их не лечат, не забирают раненых, не выплачивают деньги, сзади отстреливают что б не отступали, офицеры в тылу отсиживаются что б не убили, не готовят (не успевают) и все равно бьются до последнего вздоха, отчаянно, профессионально не сдаются в плен. Америкосы французы и прочие голландцы нафаршированные натовской техникой давно бы уже сбежали в Лиссабон, а эти, только через трупы их мы идём. Это хорошо что они воюют на наших условиях, это если бы как Гитлер до взятия чехословакии (вместе с чехами мы могли замочить Гитлера тогда, англосаксы не дали вели его к нам). Мы тоже учимся на своих ошибках, Путин про аналогию с Гитлером тогда, прямым текстом до сво говорил.