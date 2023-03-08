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Генсек НАТО допустил вероятность сдачи Артемовска украинскими войсками

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Генсек НАТО допустил вероятность сдачи Артемовска украинскими войсками

В ближайшие дни российские силы могут установить контроль над Артемовском. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая перед началом совещания в Стокгольме с министрами обороны стран Евросоюза.


Напомним, что в Стокгольме проходит совещание глав военных ведомств европейских стран по вопросам оказания военной помощи Киеву. В совещании участвует и генсек Североатлантического альянса.

Мы не можем исключить, что Артемовск в ближайшие дни падет. Но важно отметить, что это не обязательно означает поворотный момент в войне, однако подчёркивает, что нам не следует недооценивать Россию

- заявил Столтенберг.

Генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что Западу нужно продолжать оказание военной помощи Украине. Между тем, президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил, что Артемовск не должен быть окружен. По мнению главы киевского режима, если российские войска захватят город, то перед ними откроются возможности по наступлению на Славянск и Краматорск.

Западные военные эксперты пишут об огромных потерях ВСУ в Артемовске и о том, что рано или поздно киевский режим потеряет контроль над городом. Но украинская сторона упорно не желает выводить из Артемовска войска, поскольку за последние месяцы город приобрел и определенное символическое значение для киевского режима. Его утрата может нанести серьезный удар по имиджу Зеленского и ВСУ.
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9 комментариев
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  1. Загребун
    Загребун Сегодня, 16:48
    +2
    У меня реклама под статьёй: "Бактерии для выгребной ямы, США". Как символично.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 16:50
      +1
      В свою очередь, шоб как то помочь незалежной с рекрутированием окопного мяса, Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о блокировке сети из 26 телеграм-каналов с аудиторией более 400 тысяч пользователей, оповещавших жителей семи областей Украины о местах раздачи повесток. Таки да очень полезная информация выставлялась, причём самими титульными блогерами.
      Пример: для днепра:
      Повестки сегодня

      Сегодня видим раздачи в основном на блокпостах:

      БП Криворожская трасса - вьезд в Днепропетровск
      БП Партизанское - в обе стороны.
      БП Харьков-Днепропетровск
      БП Соленое
      БП виадук с Харькова на Днепропетровск
      БП Обуховка

      По городам:
      Новомосковск, Атб напротив алкомага, мужику пишут
      Фрунзенский возле Атб , бус и двое.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:51
      +1
      Докладываю ,у вас дача и есть выгребная яма и вас интересуют бактерии! hiА попробуйте над сотовым о стоптаном поговорить,что покажет?
  2. SanJoHun
    SanJoHun Сегодня, 16:51
    -1
    Кстати, а почему наступление застопорилось? Там вроде 2 километра пройти и уже полное окружение было бы
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 16:54
    -1
    Не пойму, генсек НАТО, если цитата правильная, город именно Артёмовском называет? laughing Не Бахмутом? И ведь сколько было и будет таких городов, стоит ли такой шишке так утруждаться.
  4. бухач
    бухач Сегодня, 17:04
    0
    А раньше у них и в мыслях этого не было,так что ли?Ерунда какая-то,озвучили очевидное-может пасть-надо же,озарение снизошло,но может и не пасть-тоже откровение.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:25
      -1
      Цитата: бухач
      А раньше у них и в мыслях этого не было,так что ли?

      Озвучивание идет от того, что нужно сделать красивое лицо, чтобо не оказаться в полном дерьме вместе с Украиной.
      Да и в США еще не забыли позор в Афганистане. "Мы вам помогаем, но ваше дерьмо, глотайте без нас."
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:33
    0
    Генсек НАТО допустил вероятность сдачи Артемовска украинскими войсками
    . Ах он допустил... ну, ну, ещё б фэйсу попроще изобразил, было б не так прикольно.
  6. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 17:48
    0
    ну что может говорить этот пиджак(ботан) про военные действия ,экономист фигов