Генсек НАТО допустил вероятность сдачи Артемовска украинскими войсками

Мы не можем исключить, что Артемовск в ближайшие дни падет. Но важно отметить, что это не обязательно означает поворотный момент в войне, однако подчёркивает, что нам не следует недооценивать Россию

В ближайшие дни российские силы могут установить контроль над Артемовском. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая перед началом совещания в Стокгольме с министрами обороны стран Евросоюза.Напомним, что в Стокгольме проходит совещание глав военных ведомств европейских стран по вопросам оказания военной помощи Киеву. В совещании участвует и генсек Североатлантического альянса.- заявил Столтенберг.Генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что Западу нужно продолжать оказание военной помощи Украине. Между тем, президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил, что Артемовск не должен быть окружен. По мнению главы киевского режима, если российские войска захватят город, то перед ними откроются возможности по наступлению на Славянск и Краматорск.Западные военные эксперты пишут об огромных потерях ВСУ в Артемовске и о том, что рано или поздно киевский режим потеряет контроль над городом. Но украинская сторона упорно не желает выводить из Артемовска войска, поскольку за последние месяцы город приобрел и определенное символическое значение для киевского режима. Его утрата может нанести серьезный удар по имиджу Зеленского и ВСУ.