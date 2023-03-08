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Великобритания открыла новую арктическую базу военно-морского спецназа в Норвегии

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Великобритания открыла новую арктическую базу военно-морского спецназа в Норвегии

На севере Норвегии открывается новая военно-морская база Королевского военно-морского флота Великобритании Camp Viking («Лагерь викингов»). Об этом сообщается в пресс-релизе Королевского военно-морского флота.


Британское военно-морское командование собирается разместить на базе подразделения коммандос (спецназа). Объект находится в 40 километрах от города Тромсё, а разместить на нем планируется весь состав британской береговой группы быстрого реагирования (Littoral Response Group, LRG).

Как утверждается в сообщении британского флота, база обладает идеальным с точки зрения сдерживания угроз и рисков расположением. Понятно, что база размещается для противостояния России в Арктическом регионе. В Лондоне утверждают, что создание базы будет направлено и на обеспечение безопасности Норвегии как важного союзника Великобритании по НАТО.


После официального открытия базы на ее территорию были переведены около 1000 спецназовцев. Сейчас они занимаются боевой подготовкой на территории базы. Командиром подразделения на базе назначен майор Кирк Аллен.

По словам офицера, коммандос будут обучать ведению боевых действий в арктической погоде, а также в горных условиях. Понятно, что оттачивание навыков войны в Арктическом регионе может иметь смысл лишь с точки зрения вооруженного противостояния России. Поэтому нашей стране также следует принимать ответные аналогичные меры по укреплению безопасности границ в Арктическом регионе.
Использованы фотографии:
Wikipedia / POA(Phot) Sean Clee/MOD
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6 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 17:17
    +2
    Всё им мало и мало, нет жеж шоб открыть спортивный центр дружбы и сотрудничества в Арктике.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 17:30
      0
      Арктический флот, спецназ, защита от России, Британия в конце концов)))))) Своими словами, статья о том что в будущем эти импералисты собираются атаковать со стороны Арктики. Всегда нужна тема а тема раньше был терроризм а сейчас Россией пугают своих. Это жесть конечно! Спрашивается наХ Северная часть Британии далась России? Да, в случае войны я верю что русский солдат может оказаться на севере, он Британский север не арктика! Мутят воду как всегда.

      нет жеж шоб открыть спортивный центр дружбы и сотрудничества в Арктике

      Нуууу раз речь пошла об уровне жизни людей, ТОП 20 СТРАН ПО УРОВНЮ ВОЕННЫХ РАСХОДОВ И БЮДЖЕТА этих денег хватит на то чтобы в мире голодных не осталось.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:18
    +1
    Как не пытался докопаться ,что Тромсё это уже Арктика.Вроде за полярным кругом находится ,на одной широте с Мурманском.Нашёл как докапаться:Для россиян Арктика - это белые медведи и море замёрзло..В Тромсё ни того ни другого не наблюдается!Вообще то в Мурманске платили не "Арктические" а "полярки" wassat drinks
    1. Карат
      Карат Сегодня, 17:28
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Как не пытался докопаться ,что Тромсё это уже Арктика.Вроде за полярным кругом находится ,на одной широте с Мурманском.Нашёл как докапаться:Для россиян Арктика - это белые медведи и море замёрзло..В Тромсё ни того ни другого не наблюдается!


      Сахалин тоже на одной широте с Сочи находится, но климат разный.
      Тромсё: температурный минимум составляет −18,4 °C.
      Мурманск: температурный минимум составляет −39,4 °C
    2. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 17:30
      -1
      может хватит уже угодничать, величая наглию "великой"... а с какого (васаби)овоща она "великая то",вшивый остров, пытается со своим же вшивым "королевством", говорить, и диктовать всем что делать ? а не послать бы островитян на хрен(не овощ), показать им свою конуру,пусть там сидят в пабах, колют лозунги околофутбольные,бьют рыла друг другу... в общем,пусть себе живут..там на острове.а высунут харю- получите... и обратно в паб.
  3. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 17:48
    0
    Эта база для британских военных полная задница. Ни развлечений, ни пабов, ни женщин с низкой ответственностью. А вокруг тишина. Я видал британские базы на Кипре, вот где курорт.
    Единственное что хорошо для них, что в случае войны про них забудут. Есть шанс выжить. soldier