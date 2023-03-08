Военное обозрение
Войти Регистрация

Германия отчиталась о передаче Украине двух ЗСУ Gepard и 13 танковых мостоукладчиков Biber

6
Германия отчиталась о передаче Украине двух ЗСУ Gepard и 13 танковых мостоукладчиков Biber

В последнее время Запад активизировал поставки Украине военной техники и вооружений. В частности, правительство Германии сообщило о передаче ВСУ двух зенитных самоходных установок Gepard (всего 36), 13 танковых мостоукладчиков Biber (всего 20), двух машин для пограничной охраны Украины.


Западная пресса пишет о том, что ВСУ активно готовят для проведения масштабного контрнаступления. Только за последние три месяца, по данным издания The Economist, на Украину привезли 40% от всей военной помощи, оказанной стране после начала специальной военной операции.

Напомним, что зенитная самоходная установка «Gepard» немецкого производства предназначена для решения задач по прикрытию от воздушных угроз подразделений сухопутных войск. ЗСУ уничтожают воздушные цели на наклонных дальностях от 100 метров до 4 километров, на высотах до 3 километров.

Кроме того, ЗСУ может поражать наземные и надводные цели на расстоянии до 4500 метров с места, причем делать это как с остановкой, так и в движении. В ВСУ рассчитывают, что зенитные самоходные установки позволят хотя бы частично усилить войсковую противовоздушную оборону украинских формирований.

Танковые мостоукладчики Biber созданы на базе танков Leopard, они могут быть очень полезны при форсировании различных преград. ВСУ неизбежно столкнутся с этой задачей при подготовке контрнаступления.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Hans-Hermann Bühling
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 17:33
    +2
    Количество передаваемых мостоукладчиков не оставляет никаких сомнений.
  2. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 17:36
    -1
    самое забавное,что у наших Пилотов, уже заложены параметры излучения этих древних машин, не раз уже слышал в эфире, как"девочка" предупреждает пилотов об облучении именно " гепардом",и наши благополучно использовали это.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:42
    -1
    Если ничего экстренного не случится, то да скоро ВСУ попрёт такой поток техники не может не быть не используемый.
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 17:42
    -1
    Рыбак - рыбака видит издалека.
    Ну ещё бы, родственник фашиста своим не поможет разве?
    Почему наш МИД не делает упор на то, что они помогают именно фашистам?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 17:49
      0
      75Сергей hi, да наш МИД уже упарился за это говорить и доказывать. Вашингтону нужно мясо в войне с Россией выбор пал на украинцев, там нацизм растили и взращивали бабла вбухали не меренно а сейчас по первому нашему требованию всех разогнать и запретить? Э нет, они ещё свою задачу не выполнили.
  5. macgyver
    macgyver Сегодня, 17:48
    0
    В отличии от танков Леопард, мостоукладчик весом 45 тонн, хотя бы имеет шансы доехать до передовой, и то если гусли не обрезиненные...