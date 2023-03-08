Германия отчиталась о передаче Украине двух ЗСУ Gepard и 13 танковых мостоукладчиков Biber

В последнее время Запад активизировал поставки Украине военной техники и вооружений. В частности, правительство Германии сообщило о передаче ВСУ двух зенитных самоходных установок Gepard (всего 36), 13 танковых мостоукладчиков Biber (всего 20), двух машин для пограничной охраны Украины.
Западная пресса пишет о том, что ВСУ активно готовят для проведения масштабного контрнаступления. Только за последние три месяца, по данным издания The Economist, на Украину привезли 40% от всей военной помощи, оказанной стране после начала специальной военной операции.
Напомним, что зенитная самоходная установка «Gepard» немецкого производства предназначена для решения задач по прикрытию от воздушных угроз подразделений сухопутных войск. ЗСУ уничтожают воздушные цели на наклонных дальностях от 100 метров до 4 километров, на высотах до 3 километров.
Кроме того, ЗСУ может поражать наземные и надводные цели на расстоянии до 4500 метров с места, причем делать это как с остановкой, так и в движении. В ВСУ рассчитывают, что зенитные самоходные установки позволят хотя бы частично усилить войсковую противовоздушную оборону украинских формирований.
Танковые мостоукладчики Biber созданы на базе танков Leopard, они могут быть очень полезны при форсировании различных преград. ВСУ неизбежно столкнутся с этой задачей при подготовке контрнаступления.