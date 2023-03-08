Военное обозрение
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Украинские беспилотники нанесли очередной удар по Энергодару, после чего в городе начался пожар

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Украинские беспилотники нанесли очередной удар по Энергодару, после чего в городе начался пожар

Украинские ударные беспилотники атаковали набережную города Энергодар, сбросив на нее зажигательные боеприпасы. В результате возникло возгорание на площади 4 гектара.


Городские власти заявили, что огонь распространяется вдоль питающей город и снабжающей его водой насосной станции линии электропередач. Невзирая на угрозу повторного нанесения удара, сотрудники пожарной охраны, росгвардейцы, а также военнослужащие борются с огнем. Также отмечается, что работе Запорожской атомной электростанции ничего не угрожает.

Подобные атаки носят сугубо террористический характер и наносятся с целью дестабилизации обстановки в городе, а также чтобы посеять панику среди населения Энергодара.

Боевики киевского режима производят постоянные обстрелы Энергодара из артиллерийских систем западного производства. Нередко боеприпасы попадают в окрестности АЭС, что представляет опасность для функционирования ядерного объекта и угрожает безопасности мирных жителей во всем регионе.

Киевский режим не прекращает попытки военным путем вернуть под свой контроль расположенную в Энергодаре одну из крупнейших атомных электростанций в Европе.

Подобные действия, однако, не осуждаются МАГАТЭ и другими международными организациями, в функции которых входит обеспечение контроля над ядерными объектами. Запад предоставил Киеву полную свободу действий, в том числе в совершении терактов на Запорожской АЭС.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/Maxim Gavrilyuk
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4 комментария
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:48
    -1
    А Ровенская АЭС пыхтит и ей хоть бы фуй.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 17:56
      0
      совсем Путина не слушаются.Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий
  2. Пулково1942
    Пулково1942 Сегодня, 17:54
    0
    возгорание на площади 4 гектара

    Скорее всего - забили болт на сухую траву. И тут уже не важно, зажигательные боеприпасы или обыкновенные.
  3. parabyd
    parabyd Сегодня, 17:56
    0
    Вот на таких мелочах надо тренировать западных "друзей".

    Спокойным тоном какому-нибудь Шойгу публично попросить господина Гросси прокоментировать инцидент в течение 24 часов.

    По истечении 24 часов также публично заявить, что так как ответа не последовало, считаем, что МАГАТЭ разрешает наносить удары рядом с атомными станциями. И тут же жахнуть демонстративно по какой-нибудь хозпостройке рядышком с АЭС на Украине.

    Потом такую комбинацию провести ещё раз.

    После n- го количества раз и обстрелы прекратятся, и красные линии засияют новыми красками.

    Надо уже становиться людьми обязательными и за свои слова ответственными, ну может, слегка с изюминкой и без тормозов