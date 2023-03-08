Украинские ударные беспилотники атаковали набережную города Энергодар, сбросив на нее зажигательные боеприпасы. В результате возникло возгорание на площади 4 гектара.
Городские власти заявили, что огонь распространяется вдоль питающей город и снабжающей его водой насосной станции линии электропередач. Невзирая на угрозу повторного нанесения удара, сотрудники пожарной охраны, росгвардейцы, а также военнослужащие борются с огнем. Также отмечается, что работе Запорожской атомной электростанции ничего не угрожает.
Подобные атаки носят сугубо террористический характер и наносятся с целью дестабилизации обстановки в городе, а также чтобы посеять панику среди населения Энергодара.
Боевики киевского режима производят постоянные обстрелы Энергодара из артиллерийских систем западного производства. Нередко боеприпасы попадают в окрестности АЭС, что представляет опасность для функционирования ядерного объекта и угрожает безопасности мирных жителей во всем регионе.
Киевский режим не прекращает попытки военным путем вернуть под свой контроль расположенную в Энергодаре одну из крупнейших атомных электростанций в Европе.
Подобные действия, однако, не осуждаются МАГАТЭ и другими международными организациями, в функции которых входит обеспечение контроля над ядерными объектами. Запад предоставил Киеву полную свободу действий, в том числе в совершении терактов на Запорожской АЭС.