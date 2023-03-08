В Белоруссии провели успешные испытания новой зенитной ракеты 9М318 собственной разработки для ЗРК «Бук-МБ2»

Испытали ракету "Бук" к нашему комплексу противовоздушному… Полетела, куда надо, и сделала все, что надо

Белорусская промышленность разработала собственную зенитную ракету для ЗРК "Бук-МБ2" и успешно испытала ее. Об этом сообщил Александр Лукашенко во время церемонии вручения госнаград в Минске.Белорусский ВПК разработал зенитную управляемую ракету (ЗУР) 9М318 для модернизированного зенитного комплекса "Бук-МБ2" (Бук-МБ3К). Подробности президент Белоруссии не привел, лишь подчеркнул, что завершились они успешно. До этого Госкомвоенпром республики сообщал о работах над новыми зенитными ракетами для комплекса "Бук".- заявил Лукашенко.О разработке новой ракеты стало известно еще в 2020 году. Тогда сообщалась, что новая ЗУР 9М318 была разработана в инициативном порядке входящим в систему Госкомвоенпрома научно-производственным обществом "ОКБ ТСП". Первые испытания были проведены в период с 17 по 26 февраля 2020 г. на территории бывшего авиационного полигона "Полесский". По-видимому, работы над боеприпасом продолжались все это время и теперь завершены.Согласно заявлению разработчиков, ракета разрабатывалась по современным технологиям с учетом мировых технических достижений в области ракетостроения с использованием композитных материалов. Заявленная дальность - до 70 километров. Особенностью ракеты является наличие активной головки самонаведения, которая позволяет поражать цели, в том числе с низкой отражающей поверхностью, с большей вероятностью, а также освобождать целевой канал ЗРК, не дожидаясь поражения цели.Ракета предназначена для применения на модернизированном белорусами ЗРК средней дальности "Бук-МБ3К" ("Бук-МБ2").