Американский военный аналитик спрогнозировал начало финальной стадии украинского конфликта

Сейчас вооруженный конфликт на Украине вошел в финальную стадию. Об этом заявил американский военный эксперт, отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в своем блоге на YouTube.
По мнению Риттера, российские вооруженные силы приступят к уничтожению логистических цепочек украинских формирований. У ВСУ наблюдается дефицит боеприпасов и военной техники. Киевский режим пытается выпросить как можно больше оружия у Запада и уже прямо пугает американцев, что если ВСУ не получат оружие, то сражаться придется гражданам США.
Интересно, что в феврале Риттер дал прогноз по срокам капитуляции ВСУ. По мнению аналитика, к октябрю 2023 года украинские формирования будут вынуждены капитулировать. Это произойдет из-за прекращения к середине лета предоставления Украине западных вооружений.
Как следствие, ВСУ просто не смогут сражаться и потерпят поражение на всех участках фронта. Киевский режим в такой ситуации будет вынужден капитулировать.
Отметим, что Риттер часто дает подобные прогнозы о плачевном положении ВСУ. Но и другие американские военные эксперты и журналисты рассуждают о том, что дела у киевского режима складываются не столь замечательно, как то пытается изобразить украинская пропаганда. Выступления критически настроенных по отношению к успехам киевского режима и ВСУ западных экспертов важны для России, поскольку показывают несостоятельность официальной украинской и американской пропаганды.