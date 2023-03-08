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Американский военный аналитик спрогнозировал начало финальной стадии украинского конфликта

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Американский военный аналитик спрогнозировал начало финальной стадии украинского конфликта

Сейчас вооруженный конфликт на Украине вошел в финальную стадию. Об этом заявил американский военный эксперт, отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в своем блоге на YouTube.


По мнению Риттера, российские вооруженные силы приступят к уничтожению логистических цепочек украинских формирований. У ВСУ наблюдается дефицит боеприпасов и военной техники. Киевский режим пытается выпросить как можно больше оружия у Запада и уже прямо пугает американцев, что если ВСУ не получат оружие, то сражаться придется гражданам США.

Интересно, что в феврале Риттер дал прогноз по срокам капитуляции ВСУ. По мнению аналитика, к октябрю 2023 года украинские формирования будут вынуждены капитулировать. Это произойдет из-за прекращения к середине лета предоставления Украине западных вооружений.

Как следствие, ВСУ просто не смогут сражаться и потерпят поражение на всех участках фронта. Киевский режим в такой ситуации будет вынужден капитулировать.

Отметим, что Риттер часто дает подобные прогнозы о плачевном положении ВСУ. Но и другие американские военные эксперты и журналисты рассуждают о том, что дела у киевского режима складываются не столь замечательно, как то пытается изобразить украинская пропаганда. Выступления критически настроенных по отношению к успехам киевского режима и ВСУ западных экспертов важны для России, поскольку показывают несостоятельность официальной украинской и американской пропаганды.
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27 комментариев
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 18:09
    +1
    Этот инфоцыган Риттер несет такой же бред, как и сумчатый.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 18:43
      +2
      Пригожин чётко пояснил, что укрошумеры не бегут ни хрена, они не трусы, стоят насмерть. А у наших лампасных умников из Гениального Штаба нет резервов, чтоб наступать, и пока не предвидится. Так что Скот Риттер мужик хороший, за нас, но немножко местную фактуру не знает до последней клетки. И до следующей зимы никаких больших подвижки на фронте не будет! Исключение - Вагнер и Пригожин. Этим правила войны по колено, в хорошем смысле слова.
    2. Alex Justice
      Alex Justice Сегодня, 18:47
      +2
      Назовите не инфоцыгана. Пропагандист Жданов или Миллер ваши любимые сказочники?
      1. azkolt
        azkolt Сегодня, 19:00
        0
        Цитата: Alex Justice
        Назовите не инфоцыгана. Пропагандист Жданов или Миллер ваши любимые сказочники?

        Все кто правду говорит, а не льет сладкую ложь в уши .
      2. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 19:17
        0
        Цитата: Alex Justice
        Назовите не инфоцыгана.

        Хотя бы Андрея Морозова (Мурза), а не этих отставных американских военных и майданутого юру из Сум. «Мурз» безвылазно находится на фронте с самого начала СВО.

        Читайте его по ссылке: https://t.me/wehearfromyanina/1529
    3. Stas157
      Stas157 Сегодня, 18:51
      +3
      Мне нравится Скотт Риттер. Настроение мощно поднимает каждый раз... Ещё бы прогнозы его сбывались - вообще бы золото было!
    4. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 18:58
      0
      Ща кофейной гущи как намешаю и нагадаю, впрочем как и всешние туташние диванные аналитеги. Он эксперт. А у нас два класса ..и те неоконченные, но надуваемся как индюки.
    5. стар
      стар Сегодня, 19:21
      0
      Западные СМИ это отдельная боевая единица инфовойны. Верить тому, что там пишут, или слушать инфоцыгана Риттера, это путь к самоубийству.
  2. Aken
    Aken Сегодня, 18:09
    +8
    Если по прошествии года не приступили к уничтожению цепочек, почему это должно произойти сейчас? Что изменилось?
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 18:28
      -2
      Дальнобойных ракет и бомб Киеву не предоставлялось, как и танков с БМП. А ещё Киев не концентрировал войск у Приднестровья и не заходил в Брянскую область.
      Кроме того, похоже, появилась реальная решимость защищаться от НАТО с помощью ядерного оружия.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 18:37
        +2
        Не надо нас убаюкивать сладкими ожиданиями, что-то подсказывает, что решающий военный перелом наступит не раньше чем через пары лет активной фазы противостояния, и то при условии что у руководства России хватит стойкости и воли не сесть за стол переговоров с западниками, хотя вот этого общество точно не поймет и может не простить на выборах.
        1. azkolt
          azkolt Сегодня, 19:05
          0
          Цитата: Silver99
          Не надо нас убаюкивать сладкими ожиданиями, что-то подсказывает, что решающий военный перелом наступит не раньше чем через пары лет активной фазы противостояния, и то при условии что у руководства России хватит стойкости и воли не сесть за стол переговоров с западниками, хотя вот этого общество точно не поймет и может не простить на выборах.

          Не будем такими наивными. Этому обществу в процентах 70 наплевать на все, пока их это не коснулось. И голосовать и приносить результат будут они. Остальные 30% , которые в теме с ними ничего не сделают. Если только ВСу уж слишком сокрушительных успехов не добьются! Хотя, блин, я уж с нашими терпилами всего ожидаю. Будем честны перед собой власть у нас в стране у финансовых воротил, они и диктуют повестку и ударить по ж/д дороге они не дадут. кто то совсем в бункер забился, тревожить его не велит, гребитесь сами, а ко мне только с хорошими новостями.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:13
    +2
    К чему эти вангования?Что нибудь у Скотта сбылось?Он уже несколько раз предсказывал крах ВСУ
    1. Aken
      Aken Сегодня, 18:17
      -2
      Видимо Скот - это наш ответ ципсе. И у него тоже неважнецки получается.
  4. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 18:19
    +1
    Маккгрегор и Риттер) Других западных «экспертов» и «аналитиков» у ВО нет.
    1. Alex Justice
      Alex Justice Сегодня, 18:50
      +1
      Александр Меркурис отличный комментатор.
    2. Aken
      Aken Сегодня, 19:37
      0
      Их вообще нигде и ни у кого нет. Имеем, что имеем.
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:29
    +1
    Каждый видит что хочет, ну или за что ему платят.
    1. Arpad_Polan
      Arpad_Polan Сегодня, 19:37
      0
      i suppose you are one of those ready to smear someone's name with any lie or insinuation if you don't like what they are sayin....
  6. macgyver
    macgyver Сегодня, 18:39
    0
    Дело даже не в том, что нечем сражаться, а в том что некем, раз мы уже наблюдаем в их окопах "пионеров и пенсионеров". Кого они еще кинут в топку войны? Инвалидов? Женщин? ... а американцы не дураки, сами не сунутся.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:09
      0
      Мы наблюдаем только то,что нам показывают.Как то так
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:44
    -1
    По закону, кажется Паркинсона, для достижения цели требуется в Пи квадрат больше времени, чем планировалось.
    6 месяцев в квадрате = 36 месяцев до капитуляции ВФУ.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 18:54
      0
      6 месяцев - это 180 дней, давайте эти 180 в квадрат возведём.
    2. Жопир Туманов
      Жопир Туманов Сегодня, 19:00
      0
      6 месяцев в квадрате = 36 месяцев до капитуляции ВФУ.


      77000 лет получается, неправильно считаете
      6 месяцев это 180 дней
      180 дней = 1555200 секунд
      Возводим в квадрат и переводим в года
  8. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 18:56
    0
    По мнению Риттера, российские вооруженные силы приступят к уничтожению логистических цепочек украинских формирований.

    Мы целый год ничего не начинали, в том числе уничтожать логистику - железнодорожные узлы, депо, автомобильные и железнодорожные мосты, ПВО Украины и вряд ли начнём.

    Руководство РФ ждёт, когда враги принесут ему без победы над ними мирные переговоры с дорогими нацистскими партнёрами Украины без предварительных условий.
    1. Андрей Римский
      Андрей Римский Сегодня, 19:05
      +1
      Хватит уже про эти ж/д узлы. Суть уже ясна. Трансформаторы заменить легко, остальная инфраструктура самим пригодится.
      Отбираем у нацистов свое. Л/с ВСУ ляжет костьми на Донбассе, потом уже некому будет воевать. Остатки нациков выдавим в пару оставшихся от Украины аграрных областей без промышленности, пусть там чтят своих гэроэв веками.
  9. Ж-12
    Ж-12 Сегодня, 19:16
    0
    Этот самый Скотт, настроен пророссийски, он заявляет это не нам, а американцам которые его смотрят.
    В 2024 году выборы президента, а значит не так много времени для того что бы подготовить почву для гонки.
    Очевидно, что у нынешней власти в сша интересы в Европе. И как только Байден пришёл к власти, тут же вывел войска и Афганистана, что бы направить ресурсы на Украину. И тут же начались осложнения Российско-Украинских отношений (которые и так были в не очень) , что в конечном счёте привело к началу конфликта.
    Так что этот самый Скотт просто аналог нашего Соловьёва. Политически ангажированный журналист-эксперт. Задача у него проста и сложна одновременно. Дискредитировать действия нынешней власти (хотя Байден и сам не плохо справляется) и дать понять что сша следует прекратить помощь Украине. Если выборы в будущем году пройдут не в пользу деда, то очень может быть, что политическая ситуация изменится. Похоже у Трампа были какие-то договорённости с ВВП, по данному вопросу и потому сложная ситуация с Донбассом висела в воздухе.
    Всё эти люди, барыги, и по-любому будут договариваться, как они это делали раньше. Конфликт не закончится разгромом какой либо из сторон, они просто договорятся, и вряд ли это будет сильно в пользу нас (простых людей). Потому и Китай не особо вмешивается в ситуацию, аккуратничает. Так как после выборов ситуация может измениться, а тот же Трам не сильно любит Китай, что явно усложнит их отношения если последние будут открыто нанам помогать.
    Это всё предвестник более крупной войны. Возможно Тайвань и станет отправной точкой.
    Короче, бред это всё про разгром ВСУ. Им помогает столько стран, что война может длиться многие годы