Комиссар ЕС по безопасности предложил закупить боеприпасы для Украины за средства фонда мира

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель предложил выделить средства в размере одного миллиарда евро, необходимые для закупки боеприпасов для украинской армии, из так называемого Европейского фонда мира.Боррель также заявил о необходимости выделения еще одного миллиарда евро, необходимого на совместную закупку боеприпасов, необходимых для обеспечения ВСУ в среднесрочной перспективе. Вопрос выделения денег на эти цели предполагается рассмотреть на запланированной на 20 марта встрече министров обороны и иностранных дел стран Евросоюза.Кроме того, в ходе неформальной встречи в Стокгольме при участии генсека НАТО Йенса Столтенберга и главы украинского Минобороны Алексея Резникова Боррель подчеркнул, что не видит никакой угрозы для безопасности Евросоюза в одномоментном опустошении запасов боеприпасов европейских стран для передачи их украинской армии, поскольку эти страны в настоящее время не находятся в состоянии войны и, по его мнению, могут подождать, пока предприятия ВПК произведут и поставят новые партии боеприпасов.Боррель намерен предложить представителям стран Евросоюза согласовать начало поставок имеющихся на складах боеприпасов. Он призвал начать подобные поставки уже в ближайшие недели.По мнению Борреля, европейская промышленность способна полностью удовлетворить потребности в боеприпасах как Киева, так и стран Евросоюза.