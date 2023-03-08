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Комиссар ЕС по безопасности предложил закупить боеприпасы для Украины за средства фонда мира

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Комиссар ЕС по безопасности предложил закупить боеприпасы для Украины за средства фонда мира

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель предложил выделить средства в размере одного миллиарда евро, необходимые для закупки боеприпасов для украинской армии, из так называемого Европейского фонда мира.


Боррель также заявил о необходимости выделения еще одного миллиарда евро, необходимого на совместную закупку боеприпасов, необходимых для обеспечения ВСУ в среднесрочной перспективе. Вопрос выделения денег на эти цели предполагается рассмотреть на запланированной на 20 марта встрече министров обороны и иностранных дел стран Евросоюза.

Кроме того, в ходе неформальной встречи в Стокгольме при участии генсека НАТО Йенса Столтенберга и главы украинского Минобороны Алексея Резникова Боррель подчеркнул, что не видит никакой угрозы для безопасности Евросоюза в одномоментном опустошении запасов боеприпасов европейских стран для передачи их украинской армии, поскольку эти страны в настоящее время не находятся в состоянии войны и, по его мнению, могут подождать, пока предприятия ВПК произведут и поставят новые партии боеприпасов.

Боррель намерен предложить представителям стран Евросоюза согласовать начало поставок имеющихся на складах боеприпасов. Он призвал начать подобные поставки уже в ближайшие недели.

По мнению Борреля, европейская промышленность способна полностью удовлетворить потребности в боеприпасах как Киева, так и стран Евросоюза.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/Piutus
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21 комментарий
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  1. Ясная
    Ясная Сегодня, 18:28
    +2
    Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель предложил

    Де-факто, Боррель представитель не Евросоюза, а США.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 18:48
      +1
      С ног на голову. Как в обитаемом острове у братьев.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 19:04
        0
        Циничное предложение, хотя и так из фонд "мира" еще то место...
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:06
      0
      Цитата: Ясная
      Боррель представитель не Евросоюза, а США.

      Хозяин имеет право ставить на управление колониями своих людей.
      Ну хоть кто то есть "не представитель США" в Европарламенте, в Еврокомиссии, в правительствах Европы (ну если только немного Урбан), а остальные все из одного инкубатора.
      Еще раз в праздником, сейчас пью рюмку за наших дам - матерей, жен, дочерей ( мне Бог дал только три сына три внука), сестер.
  2. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 18:30
    +2
    Чудный дела твои Господи - Оружие за счёт Фонда мира! Вот уж где с головой проблемы.
    1. Amper
      Amper Сегодня, 18:46
      +1
      Повод для размышления НАРОДУ! А кто правит тобой!? Тебе нужно!? А для чего!? Определи свой путь.: джинсы+жвачка+кола+бургер+ес+штаты? Или национально-освободительное движение страны? Думаю большинство изберут ол-клюзифф и ... За что умирает ДОНБАСС! Стадо идет на сено, пусть за ним и бойня...
    2. sabakina
      sabakina Сегодня, 18:50
      +1
      Цитата: AlexGa
      Чудный дела твои Господи - Оружие за счёт Фонда мира! Вот уж где с головой проблемы.

      Интересно, что на это бы сказала Саманта Смит? Не скажет. Её кто-то вовремя "убрал"...
    3. стар
      стар Сегодня, 19:19
      0
      Это еще не все: Боррель предложил купить боеприпасы на деньги из фонда мира и передать их Зеленскому после того, как Штаты сообщили о том, что за взрывами на СП-2 стоит Украина, фактически обвинив режим Зеленского в терроризме. Таким образом, Евросоюз спонсирует терроризм за счет средств из фонда мира. Занавес.
  3. Klmn
    Klmn Сегодня, 18:31
    0
    Шо, дебит с кредитом не сходится?:)))
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:33
    +1
    Маски с брошенны. Всё встает на свои места, а то про свет демократии, равноправие, свободы разные.
  5. Amper
    Amper Сегодня, 18:39
    +1
    ЗамечательнА! Средства мира для закупок БК! Могут ли усиленные поставки газа, нефти и проч. от РФ способствовать интенсификации этого процесса! Что может сделать кремль и заинтересованные в поставках лица для ускорения и интенсификации процесса? Кремль за мир! И за скорейшие переговоры о мире, всегда ( с некоторых пор)! fellow
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:46
    0
    Комиссар ЕС по безопасности предложил закупить боеприпасы для Украины за средства фонда мира
    . Да вроде как не новость... или они спорят, рядится, никак не решат, кто это будет делать и почему?
  7. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 18:53
    -1
    Все предсказано ещё 80 лет назад:
    Мир - это война, свобода - это рабство, все животные равны, но некоторые ранее других.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:55
    0
    Эх не туда мы использовали наш Фонд Мира при СССР,не туда.Надо было рекламировать и развивать тему абортов на западе.
  9. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 18:57
    0
    Жозеп Боррель предложил выделить средства в размере одного миллиарда евро, необходимые для закупки боеприпасов для украинской армии, из так называемого Европейского фонда мира.
    Как "штаны превращаются в шорты", так Фонд мира превращается в фонд войны. И был ли он изначально "фондом мира".
  10. МВГ
    МВГ Сегодня, 19:05
    0
    Все в духе либерализма - "мы за мир построим тир". Фонд мира для войны - демократия в истинном виде
  11. Луенков
    Луенков Сегодня, 19:05
    0
    Фонд мира должен покупать оружие. Что же еще? Да да... раздавать его!
  12. polpot
    polpot Сегодня, 19:07
    0
    Война есть мир , мир есть война , очень не хороший человек .
  13. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 19:13
    0
    Да это уже не первый раз берут деньги оттуда на оружие. Ничего удивительного, Запад против нас ведёт борьбу.
  14. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 19:25
    0
    Ай да Боррель! Распиливай не щадя себя - пока при должности!
    Урсуляйнен научила?
  15. Кок_Иванов
    Кок_Иванов Сегодня, 19:37
    0
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