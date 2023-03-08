Военное обозрение
Войти Регистрация

На предприятии чешской компании Excalibur Army собрали первую партию мобильных зенитных установок для ВСУ

18
На предприятии чешской компании Excalibur Army собрали первую партию мобильных зенитных установок для ВСУ

Украинская армия в ближайшее время получит на вооружение мобильные зенитные установки для борьбы с российскими дронами-камикадзе. Сборка первой партии завершается на одном из предприятий чешской компании Excalibur Army. Об этом сообщает украинская пресса.


В Чехии завершают сборку первых пятнадцати мобильных зенитных комплексов Viktor для украинской армии. В ближайшее время они будут переправлены на Украину, где поступят на вооружение ВСУ. По имеющейся информации, это произойдет в конце марта этого года. Отмечается, что эту партию установок оплатили украинские волонтеры. Кроме того, ВСУ должны получить еще сто таких же мобильных ЗСУ, производство которых оплатят уже Нидерланды.

Как уже говорилось, речь идет о мобильных комплексах Viktor от компании Excalibur Army, представляющих собой спаренную зенитную установку из двух пулеметов калибра 14,5 мм, установленную на пикап. Такой комплекс способен быстро менять место стрельбы и поражать цели на дальности до 2-х километров. Боекомплект - 300 патронов в двух лентах и дополнительный запас еще в 300 штук.

Установка способна вести огонь по воздушным целям и в ночное время, для этого она оснащена ночным зенитным прицелом, дневной тоже имеется. Для стрельбы по наземным целям прямой наводкой имеется собственный прицел.

В Киеве заявляют, что такие зенитные установки необходимы ВСУ для борьбы с дронами-камикадзе, применяемыми Россией, на которые жалко тратить очень дорогие ракеты западных систем ПВО. Новые мобильные комплексы должны заменить в ВСУ многочисленные самоделки на основе пикапов с установленными на них пулеметами.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 18:40
    +3
    представляющих собой спаренную зенитную установку из двух пулеметов калибра 14,5 мм, установленную на пикап
    Новые мобильные комплексы должны заменить в ВСУ многочисленные самоделки на основе пикапов с установленными на них пулеметами.
    А в чём разница?
    1. Маз
      Маз Сегодня, 18:51
      +7
      Чехи и хитлеру поставляли все без разбора, в своём стиле работают. Прихвостни
    2. Andy_nsk
      Andy_nsk Сегодня, 18:55
      0
      Новые мобильные комплексы должны заменить в ВСУ многочисленные самоделки на основе пикапов с установленными на них пулеметами.

      Скорее не заменить, а дополнить. Существенная разница ИМХО - ночные прицелы. Наверное они смогут стрелять без прожекторов. Если насытят такими средствами ПВО всю окраину, эффективность "мопедов" станет низкой.
    3. красноярск
      красноярск Сегодня, 19:39
      0
      Цитата: Андрей Москвин
      А в чём разница?

      Вероятнее всего в прицелах. Сейчас конечно промолчим, но после окончания СВО, придется чехам, и не только им, напомнить кое о чем. Надеюсь политической воли у наших кормчих достанет.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:41
    +2
    Установка способна вести огонь по воздушным целям и в ночное время, для этого она оснащена ночным зенитным прицелом, дневной тоже имеется. Для стрельбы по наземным целям прямой наводкой имеется собственный прицел.
    . Такую установку надо рядом с объектом защиты ставить, а лучше несколько...
    Каждый выкручиваться как... да по всякому, в общем.
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 18:43
    +3
    Чехи верны своим традициям. Сначала работали на бесноватого фюрера, сейчас работают на бесноватого зеленского. *(далее следует непереводимая игра слов)
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:52
    +3
    Не пора Тайоту признать спонсором терроризма.Опять шасси неубиваемой 80 ки используют.
    1. Kreta25
      Kreta25 Сегодня, 19:21
      +1
      Шкоду тоже надо бы признать.
      Ничего там не коротко в тексте
  5. polpot
    polpot Сегодня, 18:56
    -1
    Сколько лет этим КПВ , 50 или 60 , с точки зрения денег украсть , идея прекрасная , с точки зрения ПВО , вопрос интересный и по дальности стрельбы и по патрону , от скуки можно ДШК или "Максим" монтировать , но зу- 23 отстанеться лучшей.
  6. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 18:57
    0
    Когда будем отрезать Украину от поставок?
    Понимаю, что нужны силы, но мы мобилизацию не продолжаем и не готовимся.
    Отрезать надо её от снабжения, неужели наши бабы-генерплы этого не понимают?!
  7. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 19:03
    -1
    А у нас, есть подобные начинания?
    Может у нас талантливых инженеров и технологов на пром предприятиях сподвигли на подобное?
    У нас правят бал дети и любовницы на руководящих постах. Поделить деньги они могут. Это тебе, это мене.
    Другого нет.
    Поэтому мопеды у нас иранские.
    И это не то что печаль, это национальная трагедия...
    1. polpot
      polpot Сегодня, 19:13
      0
      ЗУ-23/30М1-3 и его вариант ЗУ-23/30М1-4 , есть на сайте можете посмотреть.
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 19:20
        +1
        Увы, в том то и проблема, что только на сайте и можно посмотреть.
  8. Наган
    Наган Сегодня, 19:09
    0
    Нашли чехи чем хвастаться, обычный джихад-мобиль. Аллах-бабахи такие в коровниках мастерили чуть не с прошлого века. Только у аллах-бабахов обычно не КПВ ставили, а ЗУ-23-2, она посильнее будет.
  9. котик-русич
    котик-русич Сегодня, 19:10
    +2
    Чехи "не любят" русских за то, что русские освободили чехов от "немецкого ига"... нам (русским) урок на будущие.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 19:16
      0
      Скажем так, не все чехи хотят чтобы их снова освободили русские.Есть и те ,что желают нам победы на Украине.
      1. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 19:45
        0
        Когда пойдёт инфа с фронтов о том, что чешские изделия от надувных обманок и стрелкового вооружения до тяжёлых систем приходят с браком и использовать их возможно только после ремонта, я поверю что есть чехи которые желают нам Победы, а до сих пор отличия от солдат ВСУ, которые стреляют в наших ребят, не увижу.
  10. двп
    двп Сегодня, 19:39
    0
    Ну так и у нас давно такие же установки давно пора делать. Давно по интернету такие идеи бродят.