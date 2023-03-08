Генсек ООН заявил о готовности к посредничеству по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

Организация Объединенных Наций (ООН) готова помочь с заключением договоренностей по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Об этом заявил прессе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.Напомним, что сегодня генсек международной организации приехал в Киев. Он подчеркнул, что безопасность такого стратегического объекта как Запорожская АЭС имеет стратегическое значение. Поэтому ООН предлагает посредничество для полной демилитаризации зоны АЭС и возвращения объекта к повседневной эксплуатации.Впрочем, именно украинская сторона несет ответственность за регулярные обстрелы российского Энергодара и расположенной рядом с ним территории Запорожской АЭС. Россия неоднократно заявляла об опасности подобных безответственных действий украинских формирований.Не далее, как сегодня, пока Гутерриш находился в Киеве, украинские формирования осуществили очередной теракт, использовав беспилотные летательные аппараты для обстрела набережной в Энергодаре. Поэтому Гутерришу стоило бы поднять данный вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, если он реально обеспокоен безопасностью Запорожской атомной электростанции.Помимо обсуждения зоны вокруг ЗАЭС, Гутерриш поднял вопрос и о обменах военнопленными. Генсек ООН подчеркнул, что поддерживает решение российской и украинской сторон о расширении обмена военнопленными. ООН, по его словам, всегда готова поддерживать любые инициативы в данном направлении.