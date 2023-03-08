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Генсек ООН заявил о готовности к посредничеству по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

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Генсек ООН заявил о готовности к посредничеству по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

Организация Объединенных Наций (ООН) готова помочь с заключением договоренностей по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Об этом заявил прессе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.


Напомним, что сегодня генсек международной организации приехал в Киев. Он подчеркнул, что безопасность такого стратегического объекта как Запорожская АЭС имеет стратегическое значение. Поэтому ООН предлагает посредничество для полной демилитаризации зоны АЭС и возвращения объекта к повседневной эксплуатации.

Впрочем, именно украинская сторона несет ответственность за регулярные обстрелы российского Энергодара и расположенной рядом с ним территории Запорожской АЭС. Россия неоднократно заявляла об опасности подобных безответственных действий украинских формирований.

Не далее, как сегодня, пока Гутерриш находился в Киеве, украинские формирования осуществили очередной теракт, использовав беспилотные летательные аппараты для обстрела набережной в Энергодаре. Поэтому Гутерришу стоило бы поднять данный вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, если он реально обеспокоен безопасностью Запорожской атомной электростанции.

Помимо обсуждения зоны вокруг ЗАЭС, Гутерриш поднял вопрос и о обменах военнопленными. Генсек ООН подчеркнул, что поддерживает решение российской и украинской сторон о расширении обмена военнопленными. ООН, по его словам, всегда готова поддерживать любые инициативы в данном направлении.
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22 комментария
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  1. rusich
    rusich Сегодня, 18:42
    +10
    Гутерриш и ООН подстилки американские. Что он может гарантировать. Что гарантировало ООН во главе с Гутерришем ничего не выполнено. Зерно ушло в гейропу, кормить испанских свиней.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 18:49
      +4
      И что это я ему не верю ни грамма. Крутит парень чегото
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 19:21
        0
        Цитата: rusich
        Гутерриш и ООН подстилки американские

        Про всё ООН наверное нет.
        А вот Гутерриш точно да.
    2. marchcat
      marchcat Сегодня, 18:51
      +5
      Гутерриш, ООН и прочая шлаета, глухие и немые, когда это им надо и выгодно. А про зону безопасности АЭС, мы и без сопливых знаем.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 19:07
        0
        Так они со своими предложениями могут идти далекоооо. Знаем что хотят, зону безопасности в одностороннем порядке.
    3. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 18:55
      0
      Хотят поставить козла охранять капусту. laughing laughing тут только великое изречение С.В.Лаврова
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:43
    +3
    Генсек ООН заявил о готовности к посредничеству по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС
    . Да ладно, бред нести они могут, вот только кто их слушать готов, будет???
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:44
    +5
    Зоны безопасности? Помощь ООН? Спасибо и без вас справимся.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:48
    +3
    Гутериш наверно с Зе ноздрю замазал и начал шантажировать перед переговорами с нами.А в Москву леть с памперсами в штанах не хочет.То ли в Вену ,то ли в Женеву полетит. lol
  5. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 18:51
    +4
    Посредничество под предводительством Гутрэрриша - это посредничество в пользу США, а значит, Украины.
    Последним более-менее независимым генсеком ООН был Бутрос-Галли. Потом - сплошные штатовские и натовские подстилки!
  6. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 18:51
    -2
    Почему наш беззубый МИД РФ не обсуждает вопрос о зоне безопасности вокруг Ровенской и Хмельницкой АЭС?
    На какую сторону в этой войне вообще работает МИД РФ?
    Ну явно не в интересах России.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:34
      0
      Цитата: DefenderofTruth
      На какую сторону в этой войне вообще работает МИД РФ?

      Послушай, Зин, не трогай шурина: Какой ни есть, а он родня.
  7. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 19:01
    +2
    Все правильно, верить генсеку нельзя. Одназначно, как минимум на территории ЗАЭС будут размещены средства разведки НАТО и центры управления, и максимум ЗАЭС будет захвачено НАТО.
  8. рюрикович
    рюрикович Сегодня, 19:04
    +2
    Уже это чучело в зерновой сделке "напосредничало" negative
    Лично мое мнение - ООН в нынешней конфигурации давно пора на помойку выбросить
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:32
      0
      Цитата: рюрикович
      Лично мое мнение - ООН в нынешней конфигурации давно пора на помойку выбросить

      "Лига наций" себя изжила и ООН себя изжил. Спасибо США. Пора лавочку закрывать.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:06
    +1
    Интересно ,с визитом Гутериша в Киев вывод 4 "дочек" Сбербанка из под санкций США не связан?Что то настораживает,США просто так ничего не делают.
  10. Napayz
    Napayz Сегодня, 19:07
    0
    Тааааааак, интерсненько, а у ООН есть мандат или полномочия на заключение
    договоренностей по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
    ???
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:29
      0
      Цитата: Napayz
      интерсненько, а у ООН есть мандат или полномочия на заключение


      Конечно мандат имеется, но не от ОООН, а от Госдепа США.
  11. Кок_Иванов
    Кок_Иванов Сегодня, 19:25
    0
    Подозреваю то что чирикает г-н Гутерриш давно всем по барабану, включая США и К°
  12. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 19:27
    0
    Напомним, что сегодня генсек международной организации приехал в Киев.

    Если этот парень в Киеве, то не жди от него ничего хорошего, как говорят янки про него - "наш парень".
  13. Керенский
    Керенский Сегодня, 19:27
    0
    Поэтому ООН предлагает посредничество для полной демилитаризации зоны АЭС и возвращения объекта к повседневной эксплуатации.

    Во! Молодец! И технически осуществить несложно,- берём ООНовцев и приковываем к забору по периметру. 3 раза в сутки кормим, раз в сутки меняем.
  14. Arpad_Polan
    Arpad_Polan Сегодня, 19:28
    0
    Guterres, American stooge, everyone is aware. He never lifted a finger against any of the military misadventures of the USA or Israel - let millions die without apparently noticing. Middle finger up, his own into his own butt...