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Американская разведка оценила перспективы прямого конфликта России с США и НАТО

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Американская разведка оценила перспективы прямого конфликта России с США и НАТО

В настоящее время Российская Федерация не хочет вступать в прямой военный конфликт с США и НАТО. Об этом говорится в аналитическом докладе разведывательного сообщества США.


Американская спецслужба, тем не менее, утверждает, что риск эскалации все равно остается высоким, хотя Москва и не настроена на прямое столкновение с «коллективным Западом». Перспективы вступления России и Запада в прямой конфликт связываются с масштабной военной помощью, которую США и Европа оказывают Украине, а также с другими вызовами, включая конкуренцию в Арктическом регионе.

Тем не менее, российское руководство избегает действий, которые бы позволили расширить географию конфликта за пределы территории Украины. Впрочем, материал американской разведки не является неким откровением: отношения между Россией и Западом становятся только хуже, США и их европейские союзники наращивают военные поставки на Украину, из американского и европейского оружия обстреливаются позиции российских войск и населенные пункты на территориях, уже включенных в состав Российской Федерации по итогам референдумов.

Таким образом, Россия и Запад действительно могут сойтись в прямом конфликте, и это может привести к катастрофическим последствиям для всего человечества в целом. Ведь Россия – ядерная держава и развязывание войны, угрожающей безопасности российского государства, неизбежно приведет к применению всех возможных видов вооружений, которыми располагает наша страна.
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12 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 19:12
    -2
    Британские ученые установили.
    А вашингтонсеие аналитики подтвердили диагноз-пролив сталина уже есть на географических картах .
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:12
    +1
    Это для внутреннего потребления,для самоуспокоения электората.Да и если что ,не по Европе сначала будут бить.А прилетит одновременно всем,баллистики всё расчитают.
    1. Иезекиль 25-17
      Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:17
      0
      Уже: полетные задания есть и рассчитаны, осталось только ввести их в СБЧ.
  3. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 19:14
    +1
    Запад долен молиться, чтобы Путин оставался у власти...и действовал так, как сейчас, никак! Выжидал и тормозил... Другой бы давно врезал так, что мало бы не показалось...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:20
      +1
      А ведь правда..Как хочптся врезать...Но даже в рай не охота преждевременно.. what
      ..
      1. Oleg Ogorod
        Oleg Ogorod Сегодня, 19:26
        +1
        Но даже в рай не охота преждевременно.. what

        Кому как.
        Мне уже не страшно. Пора наверное. Некоторым другим тоже.
        Сто лет прошло, даже более, с момента лозунга: пролетариату нечего терять, кроме собственных цепей.
  4. Эдик
    Эдик Сегодня, 19:18
    0
    Американская разведка оценила перспективы...
    Да мы это каждый день по телевизору видим!
    Америку открыли прямо, новость не о чём.Может они так свой электорат успокаивают,типпо в Багдаде всё спокойно?
  5. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 19:19
    +2
    Как то слишком легко люди стали говорить о возможности последней войны в современной истории человечества...
    Как будто использованы все силы и средства и ядерное безумие стало лишь вопросом времени. Нет, это совсем не так.
    Своего рода - окно Овертона - понемногу, по чуть-чуть в мысли входит то, что в принципе то ничего страшного не произойдет, что смотрите - Хиросима то жива, а уж теперь то тем более выживем.
    Нет, люди, это не так. Не зря ни кто иной как Эйнштейн, Оппенгеймер и многие другие, которые куда больше чем мы понимали в этом вопросе ужасались одной только мысли о ядерной войне...
    А сейчас, ощущение, что у авторов таких заявлений, статей где то под рукой кнопка "сохранить игру" и они даже не думают о миллиардах жизней на Земле.
  6. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:19
    -1
    Пока семьи наших чинуш ТАМ, Западу нечего боятся.
  7. Roust
    Roust Сегодня, 19:20
    0
    Штаты привыкли воевать только со слабыми.
  8. PROVINCIAL
    PROVINCIAL Сегодня, 19:21
    +4
    В аналитическом докладе информация изложена верно. РФ не хочет вступать в открытый конфликт с США и НАТО. Пока. Причины следующие:
    1. Экономика, в том числе военная пока ещё не готова (это главная причина -почему всё не завершилось в 2014 году)
    2. Первая волна мобилизации показала неготовность тыловых служб выполнить должным образом обеспечение и логистику мобилизованных. Я думаю выводы сделаны и работа идёт.
    3. Открытой поддержки со стороны "условных друзей" (Китай, Индия и иже с ними)нет. Они не готовы к стремительному развитию ситуации.
    Итог: Имеем вялотекущую венерическую болезнь. От скорости решения стратегических проблем страны будет зависеть итог на фронте. Мой анализ - моё мнение. Можете не согласиться.
  9. baba_meca
    baba_meca Сегодня, 19:22
    -1
    И в прямово и в непрямово конфликта будут умерат лодей. Разница может быт толко в количество убитых людей