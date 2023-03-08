Американская разведка оценила перспективы прямого конфликта России с США и НАТО

В настоящее время Российская Федерация не хочет вступать в прямой военный конфликт с США и НАТО. Об этом говорится в аналитическом докладе разведывательного сообщества США.
Американская спецслужба, тем не менее, утверждает, что риск эскалации все равно остается высоким, хотя Москва и не настроена на прямое столкновение с «коллективным Западом». Перспективы вступления России и Запада в прямой конфликт связываются с масштабной военной помощью, которую США и Европа оказывают Украине, а также с другими вызовами, включая конкуренцию в Арктическом регионе.
Тем не менее, российское руководство избегает действий, которые бы позволили расширить географию конфликта за пределы территории Украины. Впрочем, материал американской разведки не является неким откровением: отношения между Россией и Западом становятся только хуже, США и их европейские союзники наращивают военные поставки на Украину, из американского и европейского оружия обстреливаются позиции российских войск и населенные пункты на территориях, уже включенных в состав Российской Федерации по итогам референдумов.
Таким образом, Россия и Запад действительно могут сойтись в прямом конфликте, и это может привести к катастрофическим последствиям для всего человечества в целом. Ведь Россия – ядерная держава и развязывание войны, угрожающей безопасности российского государства, неизбежно приведет к применению всех возможных видов вооружений, которыми располагает наша страна.