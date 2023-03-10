Берлинские хроники: как Германия осталась без защиты

Источник: thefirearmblog.com
Германия на грани
Бодрые лозунги марта прошлого года впечатляли. На тот момент министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уверяла, что в самое ближайшее время обороноспособность страны будет восстановлена. Создали специальный фонд на 100 миллиардов евро, из которого средства планировалось перечислять исключительно в бундесвер. Все это сдабривали громкими лозунгами:
«Германия не беззащитна, Германия поддерживает своих союзников, Германия не даст запугать себя военными угрозами».
Внешним наблюдателям показалось, что немцы намереваются создать Четвертый рейх, настолько был высок градус антироссийской истерии. Как минимум следовало ждать быстрой раскрутки маховика военной машины – в самое ближайшее время бундесвер должен был получить сотни единиц современных вооружений. Но уже к концу прошлого года немецкие СМИ забили тревогу – Германия на поставках вооружений Украине значительно ослабила свой оборонительный потенциал. Не говоря уже о возможности ведения экспедиционных операций.
По данным Die Zeit, страна не защищена с воздуха, убежища находятся в плачевном состоянии, а система оповещения населения о ЧС не работает. Укрыться от налетов в бункерах может не более четырех процентов городского населения. И совсем ненадолго – продуктов питания и средств первой необходимости хронически не хватает. Несчастным бюргерам придется грабить супермаркеты в случае серьезной заварушки.
В этом ничего удивительного нет – страны НАТО априори рассчитывали свои арсеналы и запасы на один месяц активных боевых действий. Большие военные машины требовали уже совсем других затрат, что неизбежно сказалось бы на государствах «социального благоденствия».
Источник: lylamenke.blogspot.com
С конца прошлого года прошло чуть больше двух месяцев, и уже новый министр обороны Борис Писториус констатирует беззащитность Германии перед внешними угрозами. Какими конкретно, он не уточнил. Но столица ФРГ оказалась беззащитной перед ракетными ударами ввиду полного отсутствия систем ПВО. Как известно, Skynex и Skyranger, прикрывавшие Берлин, теперь на Украине.
Не лучше обстоят дела и с производством бронетанковой техники. Например, для сборки сотни новых Leopard-2 немцам придется потратить не менее пяти лет! Сейчас у немцев 289 танков, из которых боеготовы только 137 экземпляров. Военная промышленность Германии не состоянии даже отремонтировать вышедшую из строя технику – нет свободных мощностей и специалистов.
Такая же история с САУ PzH-2000, сотня которых должна поступить на вооружении украинской армии. Контракты подписаны. Только вот произойдет это не ранее, чем через шестьдесят пять месяцев. Производить танки одновременно с САУ немецкая промышленность не в состоянии – для этого требуются миллиардные вливания в расширение производства.
Совершенно не удивительно, что в данных условиях главной оружейной кузницей Европы стала Чехия. В стране смогли сохранить недюжинный запас производственных мощностей еще со времени Варшавского договора. Справедливости ради чешская промышленность не сильно пострадала и во время Второй мировой войны. С осени прошлого года сюда везут на ремонт технику ВСУ, начиная с устаревших машин советского периода и заканчивая современным натовским оружием.
По некоторым данным, ежемесячно в Чехии ремонтируется до сотни бронемашин различного класса. Здесь же оперативно организовали производство широкой номенклатуры артиллерийских снарядов – от 122 мм до 152 мм.
Немецкий военно-промышленный комплекс, на который просто молится киевский режим, остался в этой ситуации фактически не у дел.
На стороне ВСУ
Германия уже больше года удовлетворяет требования Украины, поставляя широкую номенклатуру техники и оружия. Шольц еще в прошлом ноябре констатировал передачу ВСУ самых современных систем, «некоторые из которых настолько новые, что были произведены в малых количествах, часть из них еще не была поставлена вооруженным силам Германии». При этом у самого бундесвера сил осталось только на защиту одного-двух городков.
НАТО «выжал Германию, словно лимон» – это слова европейского оружейника Франца Хауна, возглавляющего группу компаний KNDS. По его словам, отток оружия из ФРГ настолько широк, что обещанные 100 млрд евро позволят наверстать упущенное лет через 5–7. Это, наверное, один из немногих промышленников Германии, кто реально смотрит на вещи. Например, шеф Rheinmetall Армин Паппергер недавно шокировал мир намерением построить на Украине танковый завод под Leopard 2. Вот уж действительно – нечем больше удивлять и нечего больше обещать Зеленскому.
Вторит Хауну и Борис Писториус, указывая на эпичные пробелы в строительстве вооруженных сил на протяжении последних 30 лет. Главная вина в этом в чрезмерном миролюбии прежнего руководства Германии. Точнее – в хитром перераспределении ресурсов из армии в социальную сферу. На такое легко пойти, когда на территории страны самая крупная в мире американская авиабаза за пределами США – Рамштайн.
Если взять для примера десять стран с самыми большими расходами на армию и посчитать, сколько они тратят процентов ВВП на оборону, то окажется, что меньше Германии платит на нужды военных только Япония. Даже в предвоенном 2021 году немцы едва вышли на 1,1 процент от ВВП при минимальных двух. Учитывая, что такая добровольная демилитаризация шла десятилетиями, немцам для сокращения отставания необходимо кратно увеличивать расходы.
Обещанной Шольцем сотни миллиардов точно не хватит – речь может идти о числах с двенадцатью нулями. Два вопроса – кто такие деньги выделит без тотального сокращения промышленного потенциала страны и как на такое перевооружение посмотрит Америка? Как ни странно, именно Дональд Трамп в бытность президентом добивался увеличения оборонных расходов Германии.
Можно много рассуждать о сохранении суверенитета страны, но в случае реального военного конфликта защищать Германию будут преимущественно поляки. Это те самые, которые до сих пор требуют от немцев репарации, несмотря на земли, отчужденные Польшей по итогам Второй мировой войны.
Источник: charlesshopling.blogspot.com
А вообще, зачем немцам сейчас армия? Не проще ли стать европейской фабрикой качественного, но дорогостоящего оружия, передав в руки старших братьев по НАТО собственный суверенитет?
С востока подпирает воинственная Польша, готовая на словах один на один одолеть Россию. С запада Германию защищает ядерная держава Франция, пока еще обладающая некой военной потенцией. Впрочем, и здесь все не так радужно.
Французы всерьез и надолго уходят из Африки, недавно заявил Эммануэль Макрон. Бывшие французские колонии выходят из-под опеки Парижа, не исключено, не без влияния украинской истории. Неоколониальная политика, по словам президента Франции, сменяется сбалансированным партнерством для «защиты наших интересов и работы ради общего блага».
Британская армия и флот, прикрывающие немцев с севера, также растратили свои арсеналы на украинские нужды. Англичанам особенно и не требовались мощные сухопутные силы – островное положение разрешает такие вольности.
С юга прикрыть может, пожалуй, самый боеспособный игрок Европы – Турция. Если не брать в расчет последствия разрушительно землетрясения, то именно турецкая армия, единственная в Старом Свете, способна вести современную войну. Только что и в каком объеме запросит Эрдоган за возможную протекцию Германии, сложно даже представить.
Но элиты Германии подобная диспозиция вполне устраивает. Все дело в многолетнем отрицательном отборе. Десятилетия псевдодемократии вывели новую породу немецкого (и европейского) истеблишмента, убаюкивающего себя зонтиком НАТО. Избиратели требовали больше социальных гарантий – пресловутого «хлеба с маслом» производили в ущерб «пушкам и танкам».
В итоге, когда на восточных границах разыгрался локальный конфликт, с трудом удается содержать даже украинскую армию, не говоря уже о собственной. Похоже, это становится новым европейским будущим – чужие солдаты будут охранять дома бюргеров. И немцам придется постараться, чтобы это были именно американские солдаты, а не кто-то другой.