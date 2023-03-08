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Экспорт из США в Россию упал до минимальных за 30 лет показателей

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Экспорт из США в Россию упал до минимальных за 30 лет показателей

Экспорт из США в Россию в январе текущего года, согласно официальной статистике, упал до отметки в 44,6 миллиона долларов, что является рекордно низким значением за более чем тридцатилетний период.


В декабре прошлого года объемы американского экспорта в РФ составляли 112,8 миллиона долларов, а в январе того же года достигали 396,8 миллиона долларов.

Более низкий показатель был зафиксирован только в январе 1992 года – тогда он составил всего 1,3 миллиона долларов из-за технических накладок, возникших в связи с распадом Советского Союза.

В январе текущего года объемы импорт из России в США составляли 508,6 миллиона долларов, тогда как месяцем ранее они достигали 638,4 миллиона, а в аналогичном периоде прошлого года, согласно статистическим данным, они составляли 1,96 миллиарда.

Также отмечается, что в декабре прошлого года фиксировалось увеличение объемов американского экспорта в Россию до 112,8 миллиона долларов по сравнению с ноябрем того же года, когда они составляли всего 62,6 миллиона долларов, а импорт из России - до 638,4 миллиона долларов по сравнению с 594,3 миллионами долларов соответственно.

Несмотря на некоторый рост, зафиксированный в конце прошлого года, в условиях экономических санкций, введенных властями США против России из-за вооруженного конфликта на Украине, товарооборот между странами значительно уступал показателям, зафиксированным в 2021 году, когда экспорт из США в РФ составлял 547,3 миллиона долларов, а импорт достигал почти 1,9 миллиарда долларов.

Всего в течение прошлого, 2022 года, объемы экспорта составили 1,7 миллиарда долларов, а импорта – 14,46 миллиарда долларов.
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Использованы фотографии:
Pixabay
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8 комментариев
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  1. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 19:24
    0
    Нуу... Наши поставщики уже предупредили, что ожидается очень большой рост поставок именно из Америки. Жаль, что не все подходит.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 19:31
      0
      В январе текущего года объемы импорт из России в США составляли 508,6 миллиона

      Да (ЦЕНЗУРА), что за (ЦЕНЗУРА) творится в (ЦЕНЗУРА) !!!
      Пол миллиарда экспорта только за январь!
      Это какой же (ЦЕНЗУРА) надо быть, чтоб вести экспорт в США, да ещё в таких объёмах !
      Да когда же ФСБ нормально работать начнёт !??
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 19:41
        0
        Кстати, Швейцария ещё в начале СВО "заморозила" около 50 млрд$ средств российских бизнесменов.
        Теперь, год спустя, подводя статистику, неожиданно осознали, что многие клиенты из Азии вдруг перестали вкладывать деньги в швейцарские банки.
        Раз Швейцария отказалась от нейтралитета, нет гарантий, что завтра не заморозят азиатские вклады.
        Жаль, неизвестны цифры потерянных вкладов.
        https://ria.ru/20230308/banki-1856606610.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
  2. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 19:27
    0
    В принципе, надо смотреть не по странам цифры, а совокупную динамику и вот ее уже анализировать по странам и номенклатуре. Элементарно, огромная номенклатура экспорта из США идёт по параллельному импорту. Выстраиваются новые логистические цепочки и открываются представительства в третьих странах.
    По сути, понять, хорошая это новость или плохая можно лишь поняв - что именно не поставили и смогли ли мы заменить эти поставки.
    Потому, что как ни крути, но нам во многом продукцию США пока что не везде удалось заместить - технологии, программное обеспечение и т.д.
    Но то, что наши деньги меньше ушли к врагу - несомненно хорошо.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:27
    0
    А что такого мы не можем купить из США в другой стране?Всё покупается и продаётся,вопрос в цене.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 19:30
      +1
      Например, программное обеспечение. И даже не про обычные ПК речь, а про специализированное - от серверного, до медицинского и т.д.
      К сожалению, это сейчас серьезная проблема. Через посредников цены сильно выросли, или в принципе не поставляют.
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:31
    -1
    Удивительно, не правда ли?
    Вопрос, а почему не "0" или даже в минус?!
    В Штаты мы по-прежнему гоним лес и уран.
    Кто-то болт положил на указ не гнать сырьё из леса, а только продукцию, видно сучки обрубили и получили продукт - палка обыкновенная.
  5. Хагакуре
    Хагакуре Сегодня, 19:35
    0
    Как неожиданно! Как удивительно! Ну, а как вы хотите иметь товарооборот без оборота доллара, операции с которым согласно американским санкциям для российских компаний запрещены? Нет оборота доллара - нет товарооборота с США. С другой стороны: все условия для импортозамещения созданы. Рынок свободен от агрессивного иностранного капиталла. Дерзайте! Замещайте!