Экспорт из США в Россию упал до минимальных за 30 лет показателей

Экспорт из США в Россию в январе текущего года, согласно официальной статистике, упал до отметки в 44,6 миллиона долларов, что является рекордно низким значением за более чем тридцатилетний период.В декабре прошлого года объемы американского экспорта в РФ составляли 112,8 миллиона долларов, а в январе того же года достигали 396,8 миллиона долларов.Более низкий показатель был зафиксирован только в январе 1992 года – тогда он составил всего 1,3 миллиона долларов из-за технических накладок, возникших в связи с распадом Советского Союза.В январе текущего года объемы импорт из России в США составляли 508,6 миллиона долларов, тогда как месяцем ранее они достигали 638,4 миллиона, а в аналогичном периоде прошлого года, согласно статистическим данным, они составляли 1,96 миллиарда.Также отмечается, что в декабре прошлого года фиксировалось увеличение объемов американского экспорта в Россию до 112,8 миллиона долларов по сравнению с ноябрем того же года, когда они составляли всего 62,6 миллиона долларов, а импорт из России - до 638,4 миллиона долларов по сравнению с 594,3 миллионами долларов соответственно.Несмотря на некоторый рост, зафиксированный в конце прошлого года, в условиях экономических санкций, введенных властями США против России из-за вооруженного конфликта на Украине, товарооборот между странами значительно уступал показателям, зафиксированным в 2021 году, когда экспорт из США в РФ составлял 547,3 миллиона долларов, а импорт достигал почти 1,9 миллиарда долларов.Всего в течение прошлого, 2022 года, объемы экспорта составили 1,7 миллиарда долларов, а импорта – 14,46 миллиарда долларов.