Важнейшей целью для украинских вооруженных сил является операция по захвату Крымского полуострова и выход к Керченскому проливу. Об этом в статье для издания Express пишет британский военный эксперт, подполковник британской армии Стюарт Кроуфорд.
По утверждению Кроуфорда, в сложившейся ситуации Крым становится «стратегическим призом» для Киева. Контроль над Крымским полуостровом позволит Украине контролировать Черное море и вход в Азовское море через Керченский пролив. Поэтому захват Крыма и выход к проливу и являются важнейшими целями, без достижения которых говорить о победе в конфликте будет нельзя.
Однако британский эксперт совершенно не учитывает, что попытка украинского режима напасть на Крым может привести к совершенно непредсказуемым последствиям. Во-первых, это будет сопровождаться колоссальными жертвами и среди мирного населения.
Во-вторых, Россия может применить любые виды вооружений, чтобы защитить стратегически важный полуостров. Если речь пойдет об угрозе такого масштаба, то спецоперация примет совершенно иные формы, в чем можно не сомневаться.
Крым вошел в состав России в соответствии со свободным волеизъявлением его жителей, что признают и многие западные политические деятели, бизнесмены и иные «лидеры мнений». Например, американский предприниматель Илон Маск подчеркивает, что Крым является исторической территорией России. Эскалация конфликта может достичь невероятных масштабов при попытке Зеленского направить украинские формирования на Крым.