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Британский военный эксперт назвал стратегической целью ВСУ выход к Керченскому проливу

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Британский военный эксперт назвал стратегической целью ВСУ выход к Керченскому проливу

Важнейшей целью для украинских вооруженных сил является операция по захвату Крымского полуострова и выход к Керченскому проливу. Об этом в статье для издания Express пишет британский военный эксперт, подполковник британской армии Стюарт Кроуфорд.


По утверждению Кроуфорда, в сложившейся ситуации Крым становится «стратегическим призом» для Киева. Контроль над Крымским полуостровом позволит Украине контролировать Черное море и вход в Азовское море через Керченский пролив. Поэтому захват Крыма и выход к проливу и являются важнейшими целями, без достижения которых говорить о победе в конфликте будет нельзя.

Однако британский эксперт совершенно не учитывает, что попытка украинского режима напасть на Крым может привести к совершенно непредсказуемым последствиям. Во-первых, это будет сопровождаться колоссальными жертвами и среди мирного населения.

Во-вторых, Россия может применить любые виды вооружений, чтобы защитить стратегически важный полуостров. Если речь пойдет об угрозе такого масштаба, то спецоперация примет совершенно иные формы, в чем можно не сомневаться.

Крым вошел в состав России в соответствии со свободным волеизъявлением его жителей, что признают и многие западные политические деятели, бизнесмены и иные «лидеры мнений». Например, американский предприниматель Илон Маск подчеркивает, что Крым является исторической территорией России. Эскалация конфликта может достичь невероятных масштабов при попытке Зеленского направить украинские формирования на Крым.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Rosavtodor.ru
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4 комментария
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  1. Балу
    Балу Сегодня, 19:32
    0
    Черноморский флот трижды способен сровнять всю Украину с землей.
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 19:34
    0
    Сколько же можно слушать этот бред про взятие рейхом Крыма. Фантастов развелось, хоть ж-й ешь. Может не стоит хотя бы здесь публиковать сообщения пациентов палаты номер шесть?
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:36
    0
    Наша стратегическая цель ,таких идиотов как Стюарт Кроуфорд поселить на Гебридских островах ,под охраной мигрантов.Которых в Англию ,через Ла Манш завозят сотнями ни чего не боясь,ни флота его величества,ни погранцов, ни полиции.Кстати в Англии это проблема.Явно без откатов не обходится.И кто такой в Англии границу приватизировал,кто в Англии эта продажная "шкура"?
  4. bambr731
    bambr731 Сегодня, 19:39
    0
    Ещё один "эксперт" нарисовался. Да не будет никогда Украина Крым контролировать. Ни в ближайшей перспективе ни в далёком будущем. Крым это Россия и ЭТО СВЕРШИВШИЙСЯ ФАКТ!!! Достали уже все эти западные фантазии: Крым они захватят, танки ихние по Красной площади кататься будут и пр. Да не будет такого - весь мир в труху может и будет, а этого не будет