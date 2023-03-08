Генштаб ВСУ рассказал об атаках российских войск в районе Орехово-Василевки под Артемовском

Наиболее сложная для украинских формирований обстановка складывается на Артемовском направлении. Российская армия не прекращает штурм Артемовска (украинцы называют его Бахмутом), сообщает в вечерней сводке генеральный штаб ВСУ.В течение суток украинские формирования, если верить официальной информации генштаба ВСУ, отражали атаки российских сил в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Дубово-Василевка и Ивановское. Кроме того, ВС РФ активно атакуют сам Артемовск.Село Орехово-Василевка находится недалеко от автомобильной дороги из Артемовска в Славянск, имеет стратегическое значение для обороны ВСУ на данном направлении. До начала боевых действий в селе проживало чуть более 220 человек.Также украинское командование рассказало об атаках на Авдеевском и Шахтерском направлениях. Здесь российские войска атаковали в районах Каменки, Северного, Первомайского, Невельского и Новомихайловки Донецкой Народной Республики. Напомним, что эти населенные пункты находятся на оккупированной ВСУ территории ДНР.Российские вооруженные силы продолжают прорывать оборону ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях. Например, за минувшие сутки имели место атаки по направлениям Гряниковки, Спорного и Белогоровки.В Херсонской и Запорожской областях России, как утверждает генштаб ВСУ, российские войска не предпринимают активных наступательных действий, не наблюдается формирования группировок войск для наступлений на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях.Соответственно, наиболее активны и успешны наши военные под Артемовском, а также на Купянском, Краснолиманском, Авдеевском направлениях.