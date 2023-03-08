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США возвращают в эксплуатацию плавучий радиолокационный комплекс системы ПРО – радар X-диапазона SBX-1

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США возвращают в эксплуатацию плавучий радиолокационный комплекс системы ПРО – радар X-диапазона SBX-1

США возвращают в эксплуатацию плавучий радиолокационный комплекс – радар X-диапазона морского базирования SBX-1 (Sea-Based X-band radar), завершивший техническое обслуживание на Гавайях. Как сообщает Navy Recognition, в ближайшее время комплекс возвратится к выполнению задач по предназначению.


Американцы завершили технические работы на радаре SBX-1 системы раннего предупреждения о ракетном пуске. Он предназначен для обнаружения запуска МБР и точного расчёта траектории. В последнее время SBX-1 американцы использовали, в основном, для слежения за ракетными пусками Северной Кореи.

Основой радиолокационного комплекса SBX-1 является РЛС с АФАР весом 1 820 т, работающая в частотном диапазоне 8–12 ГГц и укрытая радиопрозрачным куполом диаметром 31 м. На платформе также имеется несколько малых куполов с антеннами связи и вспомогательными радиолокаторами. Дальность обнаружения цели с ЭПР 1 м² – до 4 900 км. Радар разработан Агентством противоракетной обороны Минобороны США и входит в американскую систему ПРО.

Примечательно, что основой для радара служит построенная в 2002 году в Выборге полупогружная нефтяная платформа. Изначально она строилась для норвежской компании, но впоследствии была выкуплена американцами для постройки радара. Платформа с РЛС может быть оперативно перебазирована в любую часть Мирового океана. Это является существенным преимуществом мобильного радара перед стационарными станциями, радиус действия которых ограничен кривизной земной поверхности.

Платформа приписана к порту Адак (штат Аляска, США), но никогда там не развертывалась, в основном находясь в акватории военно-морской базы Перл-Харбор на Гавайях, будучи пришвартован к пирсу в северной части острова Форда.
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11 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:03
    0
    Вот что делает " мирный " китайский атом.Наши если что в основном через Северный полюс полетят .Радует что он не самоходный ,а буксируемый.Да и Выборгский завод в 2002 году за это железо от норгов 45 млн $ получил.Так он платформы не только норгам строил.
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 20:10
      +1
      Неее! Через Южный! Северный слишком предсказуемый.
      1. Карат
        Карат Сегодня, 21:24
        0
        Цитата: Wolfskin1993
        Неее! Через Южный! Северный слишком предсказуемый.


        У нас ракеты не настолько дальнобойные.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 20:10
      -2
      Морской "хаарп" штука могучая и серьёзная, оно много бед может натворить, утопить бы его к хренам...
  2. mc1aren
    mc1aren Сегодня, 20:18
    0
    вспомнилось, для си лонча платформа в выборге самоходная вроде была... чтот как выкупили так и тишина по морскому старту стала...
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 20:44
      0
      С трагической смертью Натальи Филёвой - президента и хозяйки S7,Морской Старт заглох.А так операцию красиво провели,вытащив его из США.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:25
    0
    Я одно понял ,чем настильней траектория МБР тем позже этот радар её обнаружит.А если у США в космосе многократное превосходство в спутниках раннего предупреждения ракетного удара,зачем США нужен этот радар.Где слабоё звено ,этот радар или спутники?
  4. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 20:33
    0
    А она может обнаруживать БПМА?.....................................................
  5. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 21:14
    0
    Примечательно, что примерно в этом диапазоне работает пресловутый Starlink, предоставляющий прекрасную ФАР размера континента, в свете чего данное надувное изделие, даже если оно действующее, может быть просто его дополнением.
  6. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 21:19
    0
    Noch so ein "legitimes Ziel" für russische Hyperschallraketen...!! am
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 21:24
    0
    Чет я не понял . Эту платформу мы же назад у амеров выкупили, была информация об продаже амерами пустой именно этой платформы обратно, типа потестили радар-непригодился-демонтировали, платформу продали обратно