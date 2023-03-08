Спикер Палаты представителей Конгресса США отказался от приглашения посетить Украину

Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей Конгресса США, не принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Киев. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
История с приглашением Маккарти, представляющего Республиканскую партию США, началась с того, что политик заявил о том, что не выписывает никакие безлимитные чеки. Зеленский предложил спикеру Палаты представителей приехать на Украину, чтобы познакомиться с жизнью страны в условиях боевых действий. Однако Маккарти приезжать не захотел.
По словам политика, ему не нужно никуда ездить для того, чтобы понять, где может выписываться «безлимитный чек», а где нет.
Позвольте очень четко прояснить то, что я сказал: никаких безлимитных чеков, ладно? Итак, с этой точки зрения, мне не нужно ехать в Украину
- подчеркнул Маккарти.
Политик отметил, что свою информацию о ситуации на Украине он основывает на данных разведывательных служб США, других сообщениях. Но на его позицию насчет отказа выписывать безлимитные чеки, это не влияет.
Маккарти известен своей критической оценкой безразмерной военной и финансовой помощи Украине. В отличие от Демократической партии, в Республиканской партии значительно больше противников оказания всесторонней поддержки киевскому режиму. Республиканцы считают, что помощь Украине истощает США в финансовом и военном отношениях.