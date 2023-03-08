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Спикер Палаты представителей Конгресса США отказался от приглашения посетить Украину

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Спикер Палаты представителей Конгресса США отказался от приглашения посетить Украину

Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей Конгресса США, не принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Киев. Об этом сообщает американский телеканал CNN.


История с приглашением Маккарти, представляющего Республиканскую партию США, началась с того, что политик заявил о том, что не выписывает никакие безлимитные чеки. Зеленский предложил спикеру Палаты представителей приехать на Украину, чтобы познакомиться с жизнью страны в условиях боевых действий. Однако Маккарти приезжать не захотел.

По словам политика, ему не нужно никуда ездить для того, чтобы понять, где может выписываться «безлимитный чек», а где нет.

Позвольте очень четко прояснить то, что я сказал: никаких безлимитных чеков, ладно? Итак, с этой точки зрения, мне не нужно ехать в Украину

- подчеркнул Маккарти.

Политик отметил, что свою информацию о ситуации на Украине он основывает на данных разведывательных служб США, других сообщениях. Но на его позицию насчет отказа выписывать безлимитные чеки, это не влияет.

Маккарти известен своей критической оценкой безразмерной военной и финансовой помощи Украине. В отличие от Демократической партии, в Республиканской партии значительно больше противников оказания всесторонней поддержки киевскому режиму. Республиканцы считают, что помощь Украине истощает США в финансовом и военном отношениях.
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9 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:28
    +3
    Зато Маккарти на Тайвань лыжи навострил.Слава Пелосси покоя не даёт?! lol
    1. Маз
      Маз Сегодня, 20:39
      +1
      Наш человек, к ордену представить , "За отвагу в конгрессе США" Первой степени.
      1. Балу
        Балу Сегодня, 20:53
        0
        Цитата: Маз
        Наш человек, к ордену представить , "За отвагу в конгрессе США" Первой степени.

        Он же не лох и дырки в башке ему не сверлили, чтобы проверить есть мозг или што там
  2. Балу
    Балу Сегодня, 20:30
    0
    Шольц нервно кусает ногти и мечтает об одном: ну когда же бидон перестанет смердить wassat
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 20:38
      0
      Штоц уже замаран дальше некуда,бидон заставил его мосты за собой сжечь.А вот сам бидон пока не спешит это делать.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:30
    +3
    По его мнению это Зеленский должен прибыть по повестке в Конгресс и там отчитаться о расходах.
  4. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 20:35
    0
    Мощная бабка Пелоси была куда смелее чем Маккарти при посещении Тайваня в прошлом году.
  5. Наган
    Наган Сегодня, 21:03
    0
    Республиканцы вообще считают, что вместо безопасности украинских границ надо озаботиться безопасностью американских границ. Это по поводу того, что нелегальные иммигранты прут через мексиканскую границу, а дерьмократы не то что ничего не делают, чтоб это остановить, а местами и временами потворствуют. Ну знамо дело, если нелегалу удается легализоваться, дерьмократы получают еще голос на выборах.
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:15
    0
    Как бы ни выглядело с нашей стороны (типа вот молодец американец, дал Зеленскоиу от ворот поворот), это американец. Конгрессмен. И интересует его выгода для США. И он точно не друг и не союзник.
    Интересно, а в США конгрессмены, сенаторы, министры могли иметь счета в РФ и КНР? Или владеть акциями компаний из РФ и КНР? Или иметь недвижимое имущество в РФ и КНР? Иметь акции компаний из оффшоров...