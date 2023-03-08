Спикер Палаты представителей Конгресса США отказался от приглашения посетить Украину

Позвольте очень четко прояснить то, что я сказал: никаких безлимитных чеков, ладно? Итак, с этой точки зрения, мне не нужно ехать в Украину

Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей Конгресса США, не принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Киев. Об этом сообщает американский телеканал CNN. История с приглашением Маккарти, представляющего Республиканскую партию США, началась с того, что политик заявил о том, что не выписывает никакие безлимитные чеки. Зеленский предложил спикеру Палаты представителей приехать на Украину, чтобы познакомиться с жизнью страны в условиях боевых действий. Однако Маккарти приезжать не захотел.По словам политика, ему не нужно никуда ездить для того, чтобы понять, где может выписываться «безлимитный чек», а где нет.- подчеркнул Маккарти.Политик отметил, что свою информацию о ситуации на Украине он основывает на данных разведывательных служб США, других сообщениях. Но на его позицию насчет отказа выписывать безлимитные чеки, это не влияет.Маккарти известен своей критической оценкой безразмерной военной и финансовой помощи Украине. В отличие от Демократической партии, в Республиканской партии значительно больше противников оказания всесторонней поддержки киевскому режиму. Республиканцы считают, что помощь Украине истощает США в финансовом и военном отношениях.