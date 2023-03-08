Взрывы на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» были полезными для Европы. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью американскому телеканалу CNN.Польский лидер заявил, что не располагает информацией о том, были ли взрывы на газопроводах проукраинской диверсией или нет. Но прекращение существования газопроводов якобы является выгодным для Европы.Как утверждает Дуда, Россия с помощью поставок газа давила на европейские страны, обеспечивая свое доминирование на европейском энергетическом рынке. Видимо, Дуда не в курсе, что российский газ за счет его низкой стоимости позволял экономически процветать европейским странам.Дуда также заявил, что он спокойно воспринимает результаты расследования и надеется, что в будущем будет понятно, кто совершил подрыв «Северных потоков». Ранее, напомним, появилась информация, что это сделала некая проукраинская группировка, не связанная с США и даже с украинским руководством. Но эта версия кажется фантастической, созданной специально для оправдания американской стороны, о причастности которой к диверсиям сегодня все активнее говорят на Западе.Что касается позиции Анджея Дуды по происшествию на «Северных потоках», то она продиктована его русофобскими настроениями и желанием максимально услужить своим американским покровителям. Получается, что он готов покрывать даже акты международного терроризма, только бы они вредили России.