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Президент Польши назвал «полезной для Европы» диверсию на газопроводах СП и СП-2

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Президент Польши назвал «полезной для Европы» диверсию на газопроводах СП и СП-2

Взрывы на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» были полезными для Европы. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью американскому телеканалу CNN.


Польский лидер заявил, что не располагает информацией о том, были ли взрывы на газопроводах проукраинской диверсией или нет. Но прекращение существования газопроводов якобы является выгодным для Европы.

Как утверждает Дуда, Россия с помощью поставок газа давила на европейские страны, обеспечивая свое доминирование на европейском энергетическом рынке. Видимо, Дуда не в курсе, что российский газ за счет его низкой стоимости позволял экономически процветать европейским странам.

Дуда также заявил, что он спокойно воспринимает результаты расследования и надеется, что в будущем будет понятно, кто совершил подрыв «Северных потоков». Ранее, напомним, появилась информация, что это сделала некая проукраинская группировка, не связанная с США и даже с украинским руководством. Но эта версия кажется фантастической, созданной специально для оправдания американской стороны, о причастности которой к диверсиям сегодня все активнее говорят на Западе.

Что касается позиции Анджея Дуды по происшествию на «Северных потоках», то она продиктована его русофобскими настроениями и желанием максимально услужить своим американским покровителям. Получается, что он готов покрывать даже акты международного терроризма, только бы они вредили России.
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15 комментариев
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  1. Балу
    Балу Сегодня, 20:52
    +5
    особенно для Норвегии, Польши и... мы видим торжество демократии во Франции. Народ гуляет и радуется нежданным выходным.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 20:55
      +1
      Поляки причалы и инфраструктуру выстроили для приёма американского спг. Им уничтожение СП-2 , есть манна небесная и вельми денежная.
      1. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 21:11
        +2
        Манна то может и есть но ненадолго. СП это ведь процветание всей европы а полякские спг это краткосрочка для польши. Просядет европа, просядет и польша неизбежно, их спг не тех маштабов просто. И польша сама на подсосе англии и ес сидит и донором как германия станет нескоро. Так что его мантры об благе это бред коня в вакууме.
  2. Severok
    Severok Сегодня, 20:56
    0
    Вот уж лизнул так лизнул!!! Старый маразматик должен быть доволен.
  3. Влодек
    Влодек Сегодня, 20:57
    +3
    Надо дудЕ объяснить, что взрыв любых газопроводов на Балтике-только на пользу Европе. Пусть ждет
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 21:00
    +2
    Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью американскому телеканалу CNN.

    Мир без idi-отов, это не мир.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:00
    0
    Моё личное мнение ,сейчас СМИ найдут украинских водолазов с русскими корнями.Они признаются что ,это их частная инициатива и они " партизаны" и против СВО.И им помогали ,неизвестные из России деньгами.Всё вопрос закрыт.Нато ,Украина не причём.А за " партизан," а они так их и представят,они ответственности не несут.И исчезнут эти " партизановодолазы " как Скрипали.Очень выгодная для них ересь.Поляк не просто так себя так нагло ведёт,сценарий создан роли распределены.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 21:19
      0
      Не совсем-а у немцев вопросы не возникнут-откуда рост экономики ес брать если нет дешевого сырья и если это украинцы так с СП (помогли)ес международным терроризмом и опрокинули экономику, то за что им этим террористам помогать то тогда? Ведь встает следующий вопрос встает об наказании тех кто совершил терракт-а они повешали это на доблесных шумеров, значит шумеры террористы и виновны. А тогда зачем им помогают деньгами и вообще,если их наказывать надо. А не наказать то это себя идиотами выставлять полными на весь мир и сша тоже. А наказать то-а как же все эта шумиха про злых русских агрессорах раз они не при делах. В общем полный идиот отмазку придумал и только идиоты в нее поверят и на основе этого будут решения принимать. Опять русофобы в лужу с размаха залетели.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 21:23
      0
      Цитата: tralflot1832
      Поляк не просто так себя так нагло ведёт, сценарий создан роли распределены.

      поляк ведёт себя нагло лишь потому, что Россия ни разу не нанесла ракетный удар по скоплению техники на территории Польши, подлежащей отправке на Украину...
      Что касается взрыва на СП, то сегодня уже определено, что диверсия была подготовлена высококлассными специалистами, а не ребятами из подворотни. Анализ ВВ, самого устройств дистанционного подрыва (которое в магазине не купишь), водолазная экипировка и всё прочее говорит о том, что диверсия была проведена «не партизанами»...
  6. fif21
    fif21 Сегодня, 21:05
    0
    Ну что тут скажешь !? Видно ума у Дуды еще меньше , чем у Бербок . Сырье нужно развитым экономикам , ну а пшекам лишь бы пожрать и выпить . wassat
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:08
    0
    Согласен с Президентом Польши.
    Встряска экономик, процветающих за счёт стабильных и недорогих поставок ресурсов, вкупе с перетягиванием активных и образованных из других стран, может дать новый импульс развития для Европы.
    Например, покупать не некачественный российский газ, а качественный норвежский и американский.
    Или перенести часть наукоёмких исследований и производств вместе с активными и образованными в более благоприятную среду Северной Америки.
    Может и "весну" в некоторых столицах европейских получить.
  8. Grandloup74
    Grandloup74 Сегодня, 21:12
    0
    Les dirigeants polonais et baltes ont du avoir beaucoup de consanguinité vu les ravages cérébraux qui les abrutissent... À force de s'accoupler entre eux, la débilité ne peut que se répandre... On en voit le résultat à travers leurs déclarations de niveau australopithèque.
  9. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 21:14
    0
    Ну для Польши то конечно "выгодно".
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 21:16
    0
    Президент Польши назвал «полезной для Европы» диверсию на газопроводах СП и СП-2

    За эту страну не вступятся даже страны НАТО. Это гнилая, вонючая гиена успела нагадить всем и предполагает, что сможет справиться с Россией.
  11. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 21:22
    0
    Ebenso "nützlich" wäre es, die polnische Hauptstadt Warschau
    mit einem dutzend russischer Hyperschallraketen endlich bis
    auf einen See aus flüssigem Glas einzuschmelzen...!!!

    Und keine Sorge, DER TAG WIRD KOMMEN...!!!!!