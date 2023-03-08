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Первый рубеж обороны ВСУ на пути от Бахмута к Славянску пал, бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Дубово-Васильевку

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Первый рубеж обороны ВСУ на пути от Бахмута к Славянску пал, бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Дубово-Васильевку

Подтверждается информация о том, что российские бойцы вошли в населённый пункт Дубово-Васильевка. Он расположен к северо-западу от Бахмута – за ранее освобождённым селом Берховка.


В сообщениях говорится о том, что штурмовые группы ЧВК «Вагнер» нанесли поражение противнику, который отступил в северо-западном направлении из Бахмута (Артёмовска) и пытался выстроить рубежи обороны вдоль автомобильной дороги на Славянск. Первый рубеж такой обороны пал под натиском бойцов «Вагнера». Это и позволило войти в Дубово-Васильевку. Продолжаются штурмовые действия второго рубежа обороны ВСУ - по линии Орехов-Васильевка - Приволье.



Успех в районе Дубово-Васильевки позволяет нашим бойцам действовать сразу на нескольких направлениях, оказывая давление на противника. Одно из таких направлений – второй рубеж обороны ВСУ по направлению на Славянск и Краматорск – село Орехово-Васильевка. Одновременно с этим появляется возможность наносить удары по противнику, находящемуся в Часовом Яре, с севера.

В таких условиях противник вынужден варьировать резервы, понимая, что если оборона хотя бы на одной из указанных направлений падёт полностью, то российские войска достаточно быстро подойдут либо к Славянску, либо войдут в Константиновку.

Ранее украинской стороной сообщалось, что в очередной раз в Бахмут прибыл генерал Сырский. Однако впоследствии выяснилось, что это дезинформация. Сырский прибыл не в сам город, а на один из командных пунктов ВСУ к западу от него. Это лишний раз говорит о том, что положение дел для ВСУ в самом Бахмуте (Артёмовске) таково, что безопасный въезд-выезд перестал быть возможным.
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3 комментария
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  1. Балу
    Балу Сегодня, 21:20
    +2
    Лишь бы музыканты не попали в окружение. Надеюсь с боеприпасами норм?
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 21:25
      0
      Артиллеристы с Запорожского направления заявили, что все их снаряды уходят ЧВК “Вагнер”, которая “может за день выстрелить недельную норму боеприпасов”
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:25
    0
    А " Вагнер" уже подтверждает что они вошли Дубово - Васильевку?Проверил подтверждают,идёт тяжёлый бой.В помощь им ,надо бы севернее ,на Северск ударить ,если есть возможность или Купянск.