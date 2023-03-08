Военное обозрение
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Украинские военные показали десятки разбитых автомобилей своих «побратимов» на последней контролируемой ВСУ дороге из Бахмута

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Украинские военные показали десятки разбитых автомобилей своих «побратимов» на последней контролируемой ВСУ дороге из Бахмута

Украинские военные показали кадры своего движения в сторону Артёмовска (Бахмута) по дороге, которую они назвали последней, какую ещё можно использовать, чтобы покинуть город или въехать в него. Военнослужащий ВСУ говорит о том, что все остальные дороги находятся под контролем российских войск.


Та дорога, по которой передвигаются они, грунтовая. Возможно, на ней когда-то и был асфальт, но теперь там нет твёрдого покрытия.

Сами украинские военнослужащие обращают внимание на то, что по обочинам дороги – десятки разбитых автомобилей. На этих автомобилях другие украинские военные ("побратимы" - как любят выражаться в ВСУ) пытались в своё время выбраться из Бахмута или наоборот - добраться до него. Рядом с некоторой автомобильной техникой - разбросанные рейдовые рюкзаки и другие военные вещи.



Военнослужащий ВСУ:

Посмотрите, сколько здесь таких автомобилей. Это к тому, что кто-то говорит, куда подевались машины
.


Десятки автомашин, от отдельных из которых остались искорёженные остовы, говорит о том, что и эта дорога на Бахмут (и на выезд из него) активно простреливается российской артиллерией. Соответственно, шансы у тех украинских военных, которые остаются в городе, целыми и невредимыми выбраться из него – минимальны.
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13 комментариев
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  1. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 22:10
    +3
    и что они поняли!?....как в той поговорке....ёжики плакали,кусались-но продолжали жрать кактус laughing ЭТИХ уже не угомонить-там ересь и ненависть в крови!....таких только остаётся посыпать перцем и стекловатой и завернуть в рубероид!....а потом вынести на солнце....для самоочищения wassat
    1. Маз
      Маз Сегодня, 22:39
      +1
      Дорога смерти, пусть европейцам покажут, може у них шось в мозгах поменяется
  2. Лаврентия_НаВасНет
    Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 22:13
    -1
    на фоне Белогоровки, Павловки и прочих Угледаров это вообще не потери.....
    1. Сарбоз
      Сарбоз Сегодня, 22:53
      +1
      Цитата: Лаврентия_НаВасНет
      на фоне Белогоровки, Павловки и прочих Угледаров это вообще не потери.....

      Ну понятно, в ЦИПсО сказали, что тысячи погибших в Бахмуте ВСУшников это не потери, значит "вообще не потери".
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 22:13
    +3
    После того как первый раз появилась эта белая расколбашеннная нива на видосе неделю назад,автомобилей заметно прибавилось.Да и машинки ,не одну задницу за рулём возили.Опять нашим из машин останки доставать?
  4. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 22:17
    +1
    А где танки, БМП, артиллерия? Или их там не было? или были? Или всё успешно вывели.
    1. Сарбоз
      Сарбоз Сегодня, 22:57
      0
      Цитата: Сид2014
      А где танки, БМП, артиллерия?

      Телеграм-канал Оркестра Вагнера внимательно полистайте, там и найдёте уничтоженные прямо в Артемоске и на подступах танки, БМП, артиллерию и сотни трупов с желтыми и зелеными повязками, уложенные штабелями.
  5. Cronus
    Cronus Сегодня, 22:33
    0
    Катастрофически не хватает высокоточного оружия,оставляем лунные пейзажи.Ну ведь не 45 год.Почему за столько времени не создали дешевых и точных ракет наведений.
    1. Шмель_3
      Шмель_3 Сегодня, 22:52
      +1
      Цитата: Cronus
      Почему за столько времени не создали дешевых и точных ракет наведений.

      Да потому, что разрушили свою промышленность. "Базар всё разрулит! Выживут сильнейшие" Оптимизация всего и вся - привела только к росту числа эффективных менеджеров, основная задача которых - распил бюджета и забота о себе. Про бывшего министра обороны и главы Роскосмоса вам напомнить?
  6. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 22:36
    0
    Как я и думал Вагнер имеет урок там как хочет по карте вроде и не захватили дороги но держат под постоянным обстрелом и бегают мин накидать.
  7. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 22:47
    0
    Это напоминает дорогу смерти иракцев, когда американцы разорвали их на части при уходе из Кувейта. Воспользуйтесь возможностью уничтожить украинскую армию, потому что это важнее, чем взять Бахмут.
  8. Void
    Void Сегодня, 22:51
    0
    а в это время генерал ВСУ дает интервью из Артемовска.... ))
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 22:54
      0
      Цитата: Void
      а в это время генерал ВСУ дает интервью из Артемовска.... ))


      Но как оказалось не из самого Артемовска ) В сам Артемовск лезть дураков нет.