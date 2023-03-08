Украинские военные показали десятки разбитых автомобилей своих «побратимов» на последней контролируемой ВСУ дороге из Бахмута

Посмотрите, сколько здесь таких автомобилей. Это к тому, что кто-то говорит, куда подевались машины

Украинские военные показали кадры своего движения в сторону Артёмовска (Бахмута) по дороге, которую они назвали последней, какую ещё можно использовать, чтобы покинуть город или въехать в него. Военнослужащий ВСУ говорит о том, что все остальные дороги находятся под контролем российских войск.Та дорога, по которой передвигаются они, грунтовая. Возможно, на ней когда-то и был асфальт, но теперь там нет твёрдого покрытия.Сами украинские военнослужащие обращают внимание на то, что по обочинам дороги – десятки разбитых автомобилей. На этих автомобилях другие украинские военные ("побратимы" - как любят выражаться в ВСУ) пытались в своё время выбраться из Бахмута или наоборот - добраться до него. Рядом с некоторой автомобильной техникой - разбросанные рейдовые рюкзаки и другие военные вещи.Военнослужащий ВСУ:Десятки автомашин, от отдельных из которых остались искорёженные остовы, говорит о том, что и эта дорога на Бахмут (и на выезд из него) активно простреливается российской артиллерией. Соответственно, шансы у тех украинских военных, которые остаются в городе, целыми и невредимыми выбраться из него – минимальны.