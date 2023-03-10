Железный крест. Самая известная и престижная награда Германии

Из истории награды. Пруссия и Второй рейх
Железный крест был учреждён 10 марта 1813 года во время войны за освобождение Прусского королевства от армии Наполеона. Новая награда должна была сплотить прусскую армию и народ в борьбе за освобождение своей страны от французской оккупации. Считается, что эскиз ордена был выполнен собственноручно прусским королём Фридрихом Вильгельмом III. Однако окончательную версию подготовил известный германский архитектор и художник Карл Фридрих Шинкель.
Форма ордена напоминала крест тевтонского ордена. Награда, в отличие от других, сознательно изготавливалась без большого количества драгоценных металлов, это было обычное железо в серебряной оправе. Орден отображал дух времени: народ собирал деньги и драгоценности для войны с Наполеоном. Украшения из драгоценного металла менялись на простые железные с лозунгом: «Золото для защиты, железо – для чести». Эта идея оказалась настолько удачной, что крест сохранился без радикальных изменений на протяжении всей своей истории.
Лицевая сторона была чистой. В центре оборотной стороны размещался барельеф в виде трех расходящихся дубовых листьев. Над ними на верхнем луче помещался вензель основателя ордена короля Фридриха Вильгельма III – литеры FW (от Friedrich Wilhelm). На нижнем луче помещалась дата основания ордена – цифры «1813». В дальнейшем появились даты воссоздания ордена – 1870 год, 1914 год или 1939 год. В 1871 и 1914 годах в центре находились инициалы соответственно императоров Вильгельма I и Вильгельма II, а в верхней части – стилизованная прусская королевская корона. Восстановив орден в 1939 году, Адольф Гитлер приказал вместо своих инициалов добавить в центр ордена свастику.
Железный крест стал первой наградой в Европе, которая вручалась вне зависимости от чина, звания или сословия, но только за боевые подвиги, что сильно повысило её популярность. С 1813 по 1918 год существовали 4 степени ордена: Железный крест 2-го класса; Железный крест 1-го класса; Большой крест железного креста; Звезда Большого креста железного креста. Крест вручался на чёрной орденской ленте с белой окантовкой (чёрный и белый – цвета Пруссии). На белой ленте с чёрной окантовкой награду получали не за боевые заслуги.
Большим крестом награждались только высшие офицеры германской армии. Во время войны с Наполеоном награду получили 5 командующих: Блюхер, Бюлов, кронпринц Карл Юхан (Бернадот), Тауэнцин фон Виттенберг и Йорк. Во время Франко-прусской войны (1870–1871) – 9 командующих. Во время Первой мировой войны (1914–1918) пять командующих: Гинденбург, Людендорф, сам кайзер Вильгельм II, Макензен и принц Леопольд Баварский.
Высшую степень креста – Звезду Большого креста железного креста, получили два самых выдающихся германских полководца: в 1813 году генерал-фельдмаршал Гебхард Блюхер и в 1918 году генерал-фельдмаршал Пауль фон Гинденбург. Эти награды были известны как Звезда Блюхера и Звезда Гинденбурга. Эта награда представляла собой золотую восьмиконечную звезду с наложенным в центре знаком Большого креста.
Пауль фон Гинденбург со знаком Большого креста на шее и звездой на левой стороне груди
Третий рейх
После падения Второго рейха и создания Веймарской республики было принято решение об упразднении всех прежних орденов и отказе от учреждения новых. В 1939 году Гитлер восстановил орден как общегерманскую награду. Была введена рыцарская степень Железного креста. Он носился не на традиционной чёрно-белой, а на чёрно-бело-красной (цвета нацистского флага) орденской ленте.
В 1940 году было учреждено шесть степеней: Железный крест 2-го класса; Железный крест 1-го класса; Рыцарский крест железного креста; Рыцарский крест железного креста с дубовыми листьями; Большой крест железного креста; Звезда Большого креста железного креста или Железный крест с золотыми лучами. Затем добавились новые степени ордена: Рыцарский крест железного креста с дубовыми листьями и мечами; Рыцарский крест железного креста с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами; Рыцарский крест железного креста с золотыми дубовыми листьями, мечами и бриллиантами.
После победы в мировой войне в Германии планировалось иметь 12 лучших воинов-рыцарей. Но единственным обладателем этой награды с 29 декабря 1944 года стал знаменитый ас, самый результативный пилот пикирующего бомбардировщика Ю-87 «Штука» Ганс Ульрих Рудель.
Большой крест железного креста был вручён также только один раз – 19 июля 1940 года главе люфтваффе рейхсмаршалу Герману Герингу. 23 апреля 1945 года награда была отозвана, когда Геринг предал фюрера.
Таким образом, сегодня эта награда символизирует доблесть старых прусских воинов, великие победы эпохи Бисмарка и храбрость германских солдат Первой и Второй мировых войн.
Железный крест с Первой мировой войны традиционно изображается на германской военной технике в качестве опознавательного знака. В настоящее время функцию Железного креста, как высшей награды в бундесвере, выполняет Почетный крест бундесвера за храбрость.
Рыцарские Железные кресты Третьего рейха 1939 г.: 18. с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами 19. с дубовыми листьями и мечами 20. с дубовыми листьями 21. обычный