Спецоперация порождает монстров: наши МТ-ЛБ с корабельными артиллерийскими установками

Как известно, почти любой военный конфликт – это повторяющийся раз за разом дебют кустарей, которые выдают на гора всё новые образцы полевых доработок боевой техники с целью устранить её недостатки или расширить боевые возможности. Правда, получается не всегда хорошо. Тем не менее, что есть – того не отнять.
Специальная военная операция на Украине в этом плане не стала исключением: всякого рода «модернизации» появляются и с украинской, и с нашей стороны, о чём мы неоднократно писали и даже показывали. Но в данном случае, кажется, кустарное творчество было попрано и растоптано уже заводскими производителями, которые порядком шокировали публику своим произведением в лице МТ-ЛБ с корабельными установками 2М-3, оснащёнными спаренными 25-мм автоматическим пушками.
Родом из Владивостока
Всё-таки, как уже было сказано, кустарщина – дело в специальной военной операции уже привычное настолько, что каждый новоявленный продукт её деятельности воспринимается как-то обыденно. Ну в очередной раз «козырёк» на танк наварили, блоками динамической защиты обвесили сверх всякой меры или какой-то грузовик по кругу обнесли стальными листами. Как говорится, в стремлении защититься по максимуму никакие порывы не чужды. Да и те самые многострадальные «мотолыги», которые МТ-ЛБ, регулярно дорабатывают разномастными пулемётными и пушечными установками.
Но «мотолыга» с корабельной бандурой 2М-3, вооружённой двумя 25-мм пушками, поначалу даже показалась каким-то фейком или, по крайней мере, разовой акцией от полевых конструкторов-радикалов. Впрочем, той же точки зрения первое время придерживались и во многих милитари-сообществах в соцсетях и на форумах. Ан нет, монстр получился всё-таки серийным, хоть и с приставкой «мелко», и отнюдь не кустарный.
Как оказалось, машины были оборудованы корабельными установками во Владивостоке, причём специально для 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, подразделения которой сегодня участвуют в боях на Донбассе.
2М-3 во флотских запасах, в том числе и у тихоокеанцев, ещё с глубоких советских времён скопилось если и не с избытком, то явно в достаточном количестве – установками ещё с пятидесятых годов прошлого века оснащались многие проекты боевых и вспомогательных кораблей, да и на сегодняшний день они актуальности ещё до конца не утратили. А учитывая, что снарядов к ним тоже в буквальном смысле навалом, рационализаторское предложение по оснащению ими уже гусеничной техники кому-то из командования показалось интересным.
Трудно судить о том, на чём этот самый интерес был основан: что-то подсказывает, что причиной стал далеко не боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции на Украине, а банальная потребность в специализированных огневых средствах. Но, как говорится, имеем то, что имеем.
Тем более что, хоть 2М-3 первоначально и является корабельным средством самообороны от надводных и воздушных целей на наклонной дальности до трёх километров, сам факт её трансплантации на сухопутную технику нынешними «мотолыгами» не ограничивается.
Артустановка на бронепоезде
Так, имеются данные о том, что подобными эрзацами на МТ-ЛБ пользовались бойцы азербайджанской армии в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, а также военные армии президента Башара Асада в гражданской войне в Сирии.
Также 2М-3 в 60–70-х годах в целях противовоздушной обороны устанавливались на советских бронепоездах в приграничных с Китаем районах СССР. А в ГДР этой малокалиберной артиллерийской системой оснащались грузовики IFA W50 – опять же, с намерением создать мобильную зенитку.
2М-3 на шасси грузовика IFA W50
Что 2М-3 собой представляет?
Внешний вид этой малокалиберной орудийной установки в особом описании не нуждается: фактически она состоит из неподвижного барбета – цилиндрического стального «стакана» – на котором находится вращающаяся открытая башня сложной геометрической формы с наклонным расположением броневых листов в лобовой части.
Броня, к слову, особо большой толщиной похвастаться не может – всего до четырёх миллиметров, поэтому даже статус исключительно противоосколочной для неё в современных условиях подходит с некоторой натяжкой. Столь серьёзный недостаток был продиктован не только конструктивными особенностями и требованиями проекта, но и желанием конструкторов сделать 2М-3 универсальной штуковиной с относительно небольшой массой, которую можно было установить даже на гражданском судне.
Всё, что она может выдержать: осколки боеприпасов небольшого калибра и пули лёгкого стрелкового оружия, да и то не все. Зато весит полторы тонны, что с учётом её компоновки и оборудования не так уж и много, да и сам носитель в лице МТ-ЛБ защищён не сильно лучше.
Внутри подвижной башни находится спаренная артиллерийская система в виде двух 25-мм автоматических пушек 110-ПМ с ленточным питанием (коробчатые круглые магазины на 65 патронов), созданных на базе зенитного орудия 84-КМ времён Великой Отечественной войны и обеспечивающих скорострельность в пределах 270–300 выстрелов в минуту на один ствол. В их боекомплект входит два основных типа выстрелов: с бронебойными трассирующими и осколочно-зажигательными трассирующими снарядами с начальной скоростью полёта около 900 метров в секунду.
Охлаждение стволов воздушное, но в процессе перезарядки предусмотрена возможность прогона воды через их них. Впрочем, на МТ-ЛБ это вряд ли обеспечено.
Слева от автоматов – место наводчика. Из прицельных приспособлений в его распоряжении есть только кольцевой ракурсный прицел КМТ-25 и больше ничего. Да-да, тот самый допотопный – по нынешним меркам – круглый прицел, который, вопреки всему, своей актуальности не теряет.
Для наведения артустановки на цель у наводчика имеется, как это сейчас модно называть, своеобразный джойстик. Повернёшь его вправо или влево – в соответствующую сторону начнёт двигаться башня. Вверх или вниз – по вертикали начнут двигаться пушки. Однако кнопок для совершения выстрелов на нём, к сожалению, нет. Это делается педалью под ногой наводчика.
Вид на артустановку 2М-3 с кормовой части. Слева на месте наводчика можно наблюдать кольцевой прицел.
За обеспечение этих манёвров огнём ответственны находящиеся в башне и подбашенном барбете исполнительные механизмы гидравлической системы, с помощью которых производится горизонтальное вращение установки с постоянной скоростью 40 градусов в секунду, вертикальное наведение пушек в пределах от –10 до +85 градусов, а также финальный этап их перезарядки – взведение. Хотя, в случае отказа гидравлики, возможно и полностью ручное наведение, что, конечно, на эффективности огня сказывается самым неприятным образом.
Некоторые нюансы
Всё-таки флот для 2М-3 – это родная стихия, поэтому, когда речь заходит об её пересадке на шасси МТ-ЛБ, появляется ряд вопросов, которые требуют хоть какого-то решения, поскольку иначе весь этот монстр даже на звание более-менее сносного «гантрака» не тянет, от слова совсем.
В первую очередь речь идёт о, мягко говоря, не очень хорошем весовом балансе: на опубликованных кадрах отчётливо видно, что кормовая часть МТ-ЛБ, где установлена орудийная система, порядком просела. Оно и понятно – 2М-3 весит полторы тонны, поэтому подвеска «мотолыги» от такой нагрузки в любом случае спасибо создателям этого эрзаца не скажет.
При этом пока нет никаких подробностей касаемо фундамента для 2М-3 – очень хочется надеяться, что барбет хоть как-то продлили по длине до днища «мотолыги», иначе центр тяжести оказывается на опасной высоте. Грозит это тем, что машина банально может рухнуть набок или назад себя при преодолении даже не самых крутых неровностей, а их на фронтах спецоперации, к сожалению, хватает.
Также заслуживает внимания электрическая часть.
Есть некоторые ощущения, что от гидравлики 2М-3 отказались и перешли на полностью ручное наведение, поскольку это самое простое решение, которое не требует трудозатрат, но и на эффективности ведения огня сказывается предсказуемо плохо. Просто потому, что в случае сохранения гидроприводов, с питанием электродвигателя насоса гидросистемы пришлось бы повозиться.
Генератор МТ-ЛБ выдаёт напряжение до 30 вольт с мощностью примерно до 3,7 киловатта, а корабельная установка может «кушать» вполне штатное для нас розеточное напряжение и потребляет мощность из бортовой сети 0,95 киловатта. Вопрос лишь в преобразователях и прочем электрическом оборудовании, которое может завести гидравлику арт.установки. То есть задача вполне решаемая, но занялись ли этим?
Хотелось бы ещё сказать пару слов о заряжании автоматических пушек, но особого смысла в этом нет: магазины массой под полцентнера неудобно таскать как через крышу башни 2М-3, так и из-под барбета, если таковую возможность предусмотрели. И так и сяк – дело очень тяжёлое. В боевых условиях в движущейся машине, да ещё и в ограниченном пространстве, оперировать такими тяжестями... Занятие не сильно привлекательное.
Как применят?
К сожалению, вооружённые силы, а речь не только о Российских, но и зарубежных, структура в целом очень негибкая, поэтому каждому виду боевой техники приписаны свои строго определённые задачи, хотя на местах порой этот стереотип успешно отходит на второй план.
Тем не менее танку иных задач, кроме танковых, пока не приписывают. Как и боевым машинам пехоты и бронетранспортёрам. Однако куда вольётся этот тихоокеанский монстр на гусеничном шасси – пока не очень понятно, просто потому, что его быть не должно. Это не штатная единица, а первостатейный эрзац.
На разных сайтах и форумах этому МТ-ЛБ с корабельной артустановкой уже успели приписать возможности чуть ли не дешёвой альтернативы БМПТ «Терминатор», особо упоминая его огромные углы склонения орудия – дескать, 85 градусов позволят до всех этажей в городе достать, а в поле огонь из двух 25-мм стволов покрошит всё, что только можно.
И по артиллерийской части тут вопросов нет: спарка из двух 25-мм автоматов действительно обеспечивает чудовищную для наземной техники плотность огня, да и углы наведения вроде бы хорошие. Только что сделать с открытой сверху башенной установкой, абсолютно никаким бронированием и сомнительной проходимостью? И это без учёта процесса перезарядки орудий на гусеничном шасси, который без мата описать слишком проблематично.
Всё-таки, как передвижная огневая система, способная с относительно большой дистанции (в пределах прямого выстрела) накрыть противника градом осколочных снарядов, МТ-ЛБ с 2М-3 выглядит предпочтительнее. И опыт такого у нас уже имеется: «мотолыги» с ЗУ-23-2 такую функцию исполняют давно, но стрелок у них практически никак не защищён, а здесь и вращающаяся башня в наличии. Остаётся надеяться, что на роль БМП или БТР эту штуковину не примерят.
Ну и в качестве вольного суждения можно заметить, что 2М-3 – это прежде всего зенитная установка. Без внешней поддержки она, конечно, в полной мере себя проявить не сможет, поскольку из систем наблюдения у неё в распоряжении только глаза самого наводчика. Однако при наличии внешнего целеуказания хотя бы по азимуту, что могут обеспечить как радиолокационные, так и инфракрасные средства обнаружения воздушных целей, её эффективность возрастает кратно. Что, собственно говоря, в организованной системе противовоздушной обороны боевого корабля и обеспечивается.
Даже присутствие какой-нибудь «Стрелы-10» может сделать из условной батареи МТ-ЛБ с 2М-3 более-менее сносную заградительную армаду, способную – в условиях приемлемой видимости – бороться как минимум с низкоскоростными и маловысотными беспилотниками-камикадзе, но пока это вилами на воде писано.