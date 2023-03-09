Президент Грузии на фоне беспорядков в Тбилиси призвала правительство не применять силу в отношении протестующих

Очередная волна беспорядков и массовых акций протеста прокатилась по грузинской столице. Напомним, что поводом для митингов стал новый закон, в котором медиа и политическим силам, получающим не менее 20% финансирования из-за рубежа, предписано зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. Партия, основанная Михаилом Саакашвили (сам находится в одной из клиник Тбилиси и требует своего перевода в клинику Европы или США), назвала этот закон «недемократическим» и «калькой с российского закона об иноагентах». При этом противники новшества ни слова не говорят о том, что новый закон во многом повторяет действующее в Соединённых Штатах ещё с 30-х годов прошлого века законодательство об иностранных агентах.Тысячи митингующих выходят на улицы Тбилиси. Протест называют стихийным, однако явно просматривается наличие координаторов. Причём протестующие начинают выдвигать собственные требования и озвучивать свои лозунги, в том числе – по «необходимости начать оказание военной помощи Украине». На акциях протеста можно видеть и украинские флаги. А потому сам закон об иностранных агентах можно считать лишь формальным поводом для акции протеста. Глубинные поводы состоят в том, что действующее грузинское правительство хотят сделать более покладистым США.Обращает на себя внимание тот факт, что президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих. Причём поддержала, находясь с визитом в США. Она в интервью журналистам CNN заявила о призыве к грузинскому правительству «отказаться от применения силы».Но как только митингующие снова осуществили попытку прорваться в административные здания, полиция в Тбилиси применила водомёты и слезоточивый газ. Несколько десятков участников акции протеста задержаны. В течение ночи активность толпы и полиции на проспекте Руставели была высокой.