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Президент Грузии на фоне беспорядков в Тбилиси призвала правительство не применять силу в отношении протестующих

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Президент Грузии на фоне беспорядков в Тбилиси призвала правительство не применять силу в отношении протестующих

Очередная волна беспорядков и массовых акций протеста прокатилась по грузинской столице. Напомним, что поводом для митингов стал новый закон, в котором медиа и политическим силам, получающим не менее 20% финансирования из-за рубежа, предписано зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. Партия, основанная Михаилом Саакашвили (сам находится в одной из клиник Тбилиси и требует своего перевода в клинику Европы или США), назвала этот закон «недемократическим» и «калькой с российского закона об иноагентах». При этом противники новшества ни слова не говорят о том, что новый закон во многом повторяет действующее в Соединённых Штатах ещё с 30-х годов прошлого века законодательство об иностранных агентах.


Тысячи митингующих выходят на улицы Тбилиси. Протест называют стихийным, однако явно просматривается наличие координаторов. Причём протестующие начинают выдвигать собственные требования и озвучивать свои лозунги, в том числе – по «необходимости начать оказание военной помощи Украине». На акциях протеста можно видеть и украинские флаги. А потому сам закон об иностранных агентах можно считать лишь формальным поводом для акции протеста. Глубинные поводы состоят в том, что действующее грузинское правительство хотят сделать более покладистым США.

Обращает на себя внимание тот факт, что президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих. Причём поддержала, находясь с визитом в США. Она в интервью журналистам CNN заявила о призыве к грузинскому правительству «отказаться от применения силы».

Но как только митингующие снова осуществили попытку прорваться в административные здания, полиция в Тбилиси применила водомёты и слезоточивый газ. Несколько десятков участников акции протеста задержаны. В течение ночи активность толпы и полиции на проспекте Руставели была высокой.
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41 комментарий
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 06:12
    +21
    Во Франции где вышло 1,5 млн. протестующих это антиправительственный митинг и его можно разгонять, а в Грузии видимо демократические коктейли "молотова", странно президентша с гражданством США поддерживает антиправительственный шабаш. Кстати все протесты под крики о ссакошвили, видимо друзья с океана его не забыли и прочат во власть, намечается Украина-2.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 06:18
      +4
      Помню как в той же США силой разгоняли трампистов...президент ГРУЗИИ жульничает открытым текстом.
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 08:03
        +3
        Премьеру надо чуть хитрее быть. Сказать, что в Грузии восхищены уровнем демократии в США, поэтому всячески будут подражать своим кумирам. Вот закон приняли, прямо как у них, а всех протестующих по меткому и гениальному предложению американских друзей будут теперь называть внутренними террористами и расправляться с ними максимально жёстко.
        1. Azim77
          Azim77 Сегодня, 08:15
          +1
          Цитата: parabyd
          Премьеру надо чуть хитрее быть. Сказать, что в Грузии восхищены уровнем демократии в США,


          Было бы забавно смотреть на ступор СМИ и кураторов протестов, если бы полицейские вышли на разгон в радужном окрасе, с нанятыми темнокожими в первых рядах)
  2. zsdk
    zsdk Сегодня, 06:13
    +18
    Янукович тоже не хотел применять силу против протестующих, - плохо кончилось...
    1. kaufman
      kaufman Сегодня, 06:16
      +3
      Да. Шаров титановых как у Бацьки у Яныка неоказалось.
      1. Arifon
        Arifon Сегодня, 07:06
        -3
        Шаров титановых и у Бацьки не было, ВВП одолжил ему их вовремя...
        1. Т.А.В.
          Т.А.В. Сегодня, 07:21
          0
          Интересно каким образом? Сформировал резерв силовиков на границе? Так этого никто не скрывал.
          Или мантру повторите про ОМОН из России, который в разгоне участвовал?
          1. Arifon
            Arifon Сегодня, 07:41
            0
            Я говорю о поддержке, не было бы её - в Белоруссии была бы уже другая власть, как и в Казахстане
  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 06:15
    +11
    А вот и в Грузии майдан((((
    Пишут что наши сограждане обратно ломанулись в Россию
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:20
    +5
    Цитата: kaufman
    А вот и в Грузии майдан((((
    Пишут что наши сограждане обратно ломанулись в Россию

    Бегунки...только пыль столбом за ними несется...скачут галопом из одной страны в другую граждане
    мира.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:21
    +5
    призвала правительство не применять силу в отношении протестующих
    Понятно из Сша и по их методичке. А "протестующие" в это время используют бутылки с зажигательной смесью, подручные средства против полицейских. Естественно Сша и Европа на стороне протестующих и поддерживают их стремление к "демократическому" способу изъявления желания народа. Американцы против закона об инагентах при том, что у самих в стране этот закон действует и жестко десятки лет. Все начинает напоминать начало украинского майдана - западные требования полной свободы действий протестующим и запрет на ответные действия силовых структур. В Сша до этого были недовольны тем, что Грузия не поддерживала санкции против России и вот недовольство хозяина вылилось в уличные протесты с далеко идущими последствиями.
  6. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 06:25
    +6
    Цитата: Silver99
    Обращает на себя внимание тот факт, что президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих. Причём поддержала, находясь с визитом в США. Она в интервью журналистам CNN заявила о призыве к грузинскому правительству «отказаться от применения силы».

    Если не ошибаюсь, сейчас в Грузии - парламентская республика, т.е. главой исполнительной власти и государства является премьер-министр, а президент Грузии - зиц председатель. Еще бы она не поддержала протестующих поддерживаемых американцами, сама находясь в США....
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:26
    +5
    Цитата: rotmistr60
    вот недовольство хозяина вылилось в уличные протесты с далеко идущими последствиями.

    Посольство США в Грузии наводнено полевыми командирами грузинского Майдана...оттуда идет координация всех действий грузинских майданутых...не завидую я сейчас грузинам...страна может оказаться на дне пропасти.
    Не удивлюсь если там появится Нуланд с печеньками.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 08:19
      0
      Сначала Нуланд с " чохом били" ,потом снайперы.Цель будут" бегунки",а потом уже грузины.Сценарий у госдепа отработанный.
  8. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 06:27
    +1
    президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих. Причём поддержала, находясь с визитом в США.
    Кто знает, может именно из этой попы растут ноги протеста.... request А кому выгодно, да всем этим, США, Англии, Турции....
    1. Прокоп_Свинин
      Прокоп_Свинин Сегодня, 06:41
      -6
      Это выгодно нам. Если майданники свалят правительство, - вообще хорошо. Махом решим все вопросы с Абхазией и Ю.Осетией.
  9. Luminman
    Luminman Сегодня, 06:30
    -3
    Было бы неплохо туда керосинчику плеснуть...
    1. Arifon
      Arifon Сегодня, 07:08
      +3
      Это всегда опасно, плескать керосинчиком в огонь, можно себе штанишки подпалить)
  10. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:46
    +3
    Партия, основанная Михаилом Саакашвили назвала этот закон «недемократическим» и «калькой с российского закона об иноагентах».

    США против закона об иноагентах в Грузии, даже если он переведен слово в слово с американского закона
    (Посол США в Грузии Келли Дегнан)

    Закон, действующий в США и скалькированный в Грузии вдруг оказался неприемлемым? Двуличие американцев зашкаливает. А может просто дурость...
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 06:54
      -7
      Ну то, что это калька - одно дело (причем, в вопросе именно правоприменительной - совершенно не так). Но вот вопрос в практике применения. Например, вы можете себе представить, что в США действующая власть без суда закрывает FOX News и объявляет Криса Такера иноагентом? Такое просто невозможно представить, потому, что это политическое самоубийство для правящей партии. А вот в Грузии иначе - и пример с "Рустави" показал, что там закон - одно, практика - другое.
      Считать ли нынешние протесты итогом работы США? - тоже довольно сомнительно. То, что коллеги не зная ситуацию с пеной у рта рвутся комментировать - не говорит о том, что истории с этим законом уже много месяцев. И то, что Иванишвили его ещё с прошлого года пытается протолкнуть - тоже факт. И оппозиция давно предупреждала о своих действиях, если по закону будет голосование. Считать ли закон, под которой в Грузии можно легко из политического поля удалить конкурента демократическим ? Ну точно вряд ли.
      Сказать, что США непричастны - пожалуй, тоже нельзя, потому, что им не выгодна нейтрально относящаяся к России Грузия, а нужны наши очередные враги.
      Потому, скорее, тут вопрос того, что обстоятельства наложились друг на друга и нельзя говорить, что причина лишь в чем то одном.
      Но хуже того, что коллеги обсуждают вопрос не зная его предыстории лишь то, что они обсуждают не суть проблемы- должен быть в Грузии такой закон или нет и имеют ли право жители страны высказать свою позицию, а то, что они не видят то, что им бросили в лицо триггер в виде США и все, никто уже не хочет разбираться в сути вопроса, все - все только в крике - "взять его!" Это как в современной Украине, когда назло России они себе хоть уши обморозить готовы, лишь бы не как у нас.
      Это очень пугающая тенденция, ибо теперь можно просто говорить - "это дело рук США", "США поддерживаю то то" и все, толпа не разбираясь в том, так ли это, правильные ли действия начинает все крушить на своем пути.
      Это своего рода шариковшина, за которой стоит швондер, но как и в оригинале, швондер не понимает, что он будет первым, кого пожрут его же подопечные.
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 07:26
        +4
        Какие бедные США. И все-то на них все напраслину возводят. Ужасно тяжело, наверное, им там живётся, а ведь ни в чем не виноваты, хотят только демократии по-всему миру и процветания. Даже Такера Карлсона не запрещают, что есть показатель вершины развития свобод в стране.

        Правда забанить президента во всех соцсетях могут легко без необходимости нести ответственность, да и не его одного, а вместе со сторонниками.

        Могут синофобию развернуть, или маккартизм, или японофобию и без суда и следствия "отменить" кучу народа, если не кинуть в какое-нибудь Гуантанамо тоже, кстати, без необходимости даже суд провести.

        Так что ваше пресмыкание перед хозяином понятно, но людям очевидно, чьи уши торчат из-за протестов в Грузии. Как и известны способы противодействия - и это максимальная твёрдость и жёсткое подавление протестов, как на Тяньмэне, в Белоруссии или Иране. Найти зачинщиков и в тюрьму на подольше.
        1. ЦитатаЛаврова
          ЦитатаЛаврова Сегодня, 07:47
          -2
          Вот в том то и проблема - что США нужно обсуждать в теме о США, а сейчас очень удобно, как я и говорил раньше, сказать, что есть след США (английской разведки, троцкистско-зиновьевского заговора, меньшевизма и тп) и забыть уже о сути вопроса, лишь гневно изобличая США.
          Очень, очень удобно.
          И в теме про в первую очередь свободу СМИ, можно впихнуть и Гуантанамо, и Маккарти, странно, что ещё до рабского положения негров не дошли, да до геев с лесбиянками.
          И очень удобно любого, кто пытается вернуть вас к сути обсуждаемого вопроса обвинить в пресмыкательстве, привести нелепые аналогии с КНР, ставшей просто образчиком капиталистического устройства, и Ирана, где есть КСИР, от наличия которого даже уважаемый оппонент бы просто ужаснулся, будь он у нас, и Беларусь,где батька потерял остатки легитимности в попытке переплюнуть результаты голосования азиатских баев ..
          А по поводу твердости, то вы лишь высказали позицию раба - обожание жесткости и твердости от хозяина. Но сейчас не средневековье и люди давно имеют право быть услышанными и развитие общества никак нельзя обернуть. Ни в КНР, ни в Иране, ни в Беларуси.
          И если вы считаете, что народ не имеет права сам решать свою судьбу, а достоин только ярма, то, наверное, такие как вы и не заслуживаете ничего, кроме этого самого ярма. Жаль только страну и людей этой страны.
          Видимо, такие как вы забыли, какую фразу в первую очередь учили писать люди, которые в первую очередь хотели развивать и обучать свой народ - "Мы не рабы. Рабы не мы". И до тех пор, пока как в годы начала советской власти не будет из нас выбита эта рабская психология - то так подобные вам и будут появляться
          А США можно и нужно обсуждать в профильной теме, а не прикрываться США как лозунгом, позволяющим закрывать глаза на истинные причины проблем
          1. parabyd
            parabyd Сегодня, 08:35
            +2
            Отлично, давайте по теме.

            Америка в данном случае явно вмешивается в политические процессы независимой страны, грозя санкциями. Это факт, поэтому ваше желание вынести США за скобки выглядит странно, люди могут ещё сложить 2+2 и понять взаимосвязь между процессами выступлений и заявлениями представителей США, а также контекст в котором это происходит.

            В случае, если бы США заявило, что протесты и законодательство в стране - дело самой страны и они не будут оказывать никакой поддержки ни одной из сторон, никто бы и не подумал их приплетать и как вы говорите, вкидывать триггер. Так что да, обличать США действительно очень удобно, потому что они даже не скрываются.

            Дальше, по поводу правоприменения законов. Вы постарались перевести, конечно, разговор на геев, лезбиянок и индейцев, выкинув из разговора Трампа... Что же, я вам ещё раз напомню об этом факте. Человека и его сторонников лишили свободы слова исключительно за их мнения, не совпавшие с мнением демократов. И это в самой демократической стране мира. Так что да, я вполне могу представить, что и Такера Карлсона отменят вскоре и это не будет самоубийством политической , просто этот факт, как и многие другие замолчат в СМИ. Так что правоприменение законов хромает везде. Это не отменяет того факта, что страна имеет право принимать решение законы, которые посчитает нужными. Тем более, что эти законы были приняты с соблюдением всех процедур.

            По поводу рабства и преклонения перед жёсткостью. Я абсолютно поддерживаю возможность митингов, выступлений, забастовок. Но вы, видимо, не заметили фактов применения оружия (коктейлей Молотова, подручных средств) против правоохранителей а также попыток захвата административных зданий. И, я так понимаю, это слегка выходит за грань митинга и является преступлением. И эти факты дают абсолютно законное основание применять в отношении протестующих все имеющиеся средства. Напомнить, как в развитых странах поступают в этом случае? Рабы?

            Итого:
            1. Закон принят согласно процедурам гражданского общества
            2. Факты вмешательства со стороны США в ход принятия решений независимого государства очевидны (угрозы санкций, защита преступников, использующих оружие для нападения на сотрудников полиции)
            3. Сами выступления не являются мирными, так как протестующие используют коктейли Молотова и пытаются захватить административные здания

            Налицо новая оранжевая революция.
      2. Ратибор_А
        Ратибор_А Сегодня, 07:26
        +1
        А причём тут Такер? Он что иноагент? Ему мы или венесуэльцы денег отсыпаются? Еслиб это было так он бы сидел уже лет на 20. Бред не несите
        1. ЦитатаЛаврова
          ЦитатаЛаврова Сегодня, 08:10
          -2
          Коллега, я понимаю, что зря трачу на вас время, но расскажу как это будет в Грузии делаться - с левой фирмы из за рубежа (или от ф л) присылают деньги в личный блог и тут же без суда, адвокатов и т.п. Такера объявят иноагентом, а СМИ закроют.
          Как полагаете, в США такая ситуация возможна?
          Думаю, ответ очевиден. И вы сами своими словами это подтверждаете.
          А вот в Грузии - вполне возможна.
          1. parabyd
            parabyd Сегодня, 08:48
            -1
            Да, такая ситуация в США возможна. Гуантанамо тому пример, есть факты содержания в тюрьме и даже пыток людей, которым даже не было предъявлено обвинение.
      3. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 07:27
        +2
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        Это очень пугающая тенденция, ибо теперь можно просто говорить - "это дело рук США", "США поддерживаю то то" и все, толпа не разбираясь в том, так ли это, правильные ли действия начинает все крушить на своем пути.

        Так кто ж открыл этот ящик Пандоры в лице цветных революций?
        Шариков что ли? Или может Швондер?
        Чтож теперь рвать волосы на голове когда выпущен на свободу этот демон разрушающий мир в любой стране.
        ВВП предупреждал задолго до этого весь мир ...не надо этого делать, последствия будут очень плохими для всех, в том числе и для США. hi
        Я вот не понимаю администрацию США упрямо ведущую весь мир и себя в том числе к катастрофе...куда мозги делись...куда делся инстинкт самосохранения.
        1. bober1982
          bober1982 Сегодня, 08:07
          +2
          Цитата: Леха с Андроида.
          Я вот не понимаю администрацию США упрямо ведущую весь мир и себя в том числе к катастрофе...куда мозги делись

          Злые языки утверждают,что нынешние северо-американские штаты,напоминают поздний СССР перед распадом - во главе престарелый человек,добрый дядюшка Джо,нарастание техногенных катастроф,проблемы в экономике и проч., даже нашествие летающих тарелок,как это было и в Союзе перед распадом.
  11. Arifon
    Arifon Сегодня, 07:13
    +2
    Президент Грузии - гражданка США... Мдааа, далеко пойдёт такая "демократическая страна"!
    А вообще всё очень напоминает украинский майдан, только там гражданка США по палаткам шарилась и печеньки раздавала, а здесь и приезжать никому не надо - американцы непосредственно управляют Грузией... Народ жалко, люди хорошие в большинстве своём, но бедные и несчастные...
    1. Прокоп_Свинин
      Прокоп_Свинин Сегодня, 07:30
      +2
      Мой дед еще в советское время был там на курорте. В забегаловке буфетчик в тарелку положил ему объедки и полил соусом. Весело говорил с остальными посетителями, и эти хорошие люди, улыбаясь, оглядывались на деда: заметит-не заметит, будет есть, или нет.
      Так что, мои пожелания бедным и несчастным - будьте еще беднее и несчастнее.
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 08:04
        0
        smile Доверяй но проверяй...восток дело тонкое...там могут по простоте душевной и кинжал под лопатку засунуть.
      2. Arifon
        Arifon Сегодня, 08:32
        -1
        такие есть в любом народе, будете теперь вспоминать всю жизнь это случай с Вашим дедом и внукам рассказывать? Отпустите - легче станет
  12. Nightwalker
    Nightwalker Сегодня, 07:26
    +1
    "Отказаться от применения силы", 21.02.2014, страна 404, Янукович.
  13. bober1982
    bober1982 Сегодня, 07:49
    +1
    Американцы,хотя бы,что-то новенькое придумали - даже методичку по "майданам" не меняют,полный примитив - видимо,грузин за туземцев считают.
    1. Просто_Кваша
      Просто_Кваша Сегодня, 08:27
      0
      Не грузин, а всех. Типа, что скажем, то и будет. Ты же в курсе, что СП украинцы взорвали?
  14. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:09
    +2
    Цитата: ЦитатаЛаврова
    не прикрываться США как лозунгом, позволяющим закрывать глаза на истинные причины проблем

    Тогда и вы не прикрывайтесь как лозунгом с Китаем, Ираном или Сталиным.
    Я вот хочу жить без диктата США или Европы... что в этом плохого... мне не нравится англосаксонская демократия со вседозволенностью ЛГБТ и наркоманов.
  15. Просто_Кваша
    Просто_Кваша Сегодня, 08:25
    +1
    Скорее всего, вот-вот начнутся "протесты" в Кишинёве и, возможно в Ср. Азии.
  16. Arifon
    Arifon Сегодня, 08:30
    +1
    "А потому сам закон об иностранных агентах можно считать лишь формальным поводом для акции протеста..."
    +100500 это только повод, в противном случае этот закон не вызвал бы такого резонанса, ведь его, в том числе, можно назвать и антиросийским, направленным против влияния Москвы в грузинских СМИ!
  17. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:46
    0
    Вполне возможно ожидать снайперов, походу с окраины будут......, по обмену опытом.
  18. bambr731
    bambr731 Сегодня, 08:55
    0
    На акциях протеста можно видеть и украинские флаги. А потому сам закон об иностранных агентах можно считать лишь формальным поводом для акции протеста. Глубинные поводы состоят в том, что действующее грузинское правительство хотят сделать более покладистым США.

    Скоро, видимо, в Тбилиси скакать начнут. Интересно, что в качестве "головного убора - символа демократии" выберут? Кастрюли и дуршлаги на башке это украинская фишка.