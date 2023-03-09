Под Одессой ракетным ударом поражён объект энергетической инфраструктуры, гремят взрывы в Киевской, Винницкой, Днепропетровской областях

В ночь на 9 марта и ранним утром нанесены очередные удары по целям киевского режима. Ракетные удары осуществляются с нескольких направлений. По некоторым данным, ракеты движутся к целям с юго-восточного направления – со стороны Азовского моря. К настоящему моменту взрывы прогремели в целом ряде регионов, подконтрольных киевскому режиму. Используются и ударные беспилотники.
Сообщается об ударах в тёмное время суток по объектам в Одесской и Николаевской областях. Также стало известно о взрывах на подконтрольной ВСУ части территории Запорожской области. Под Одессой поражён объект энергетической инфраструктуры, что подтверждают киевские ставленники в регионе.
После первой волны последовала вторая волна ударов и прилётов. Есть поражение целей в Днепропетровской и Харьковской областях. Как минимум два взрыва прогремели под Винницей.
Воздушная тревога прокатилась по центральной и западной Украины. Сообщается о работе украинской ПВО в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Однако украинская ПВО справляется далеко не со всеми выпущенными ракетами и ударными дронами. Гремят взрывы на объектах в Киевской, Житомирской и Полтавской областях.
Есть поражение целей, связанных с хранением и ремонтом военной техники ВСУ, в том числе прибывшей из стран НАТО.