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Под Одессой ракетным ударом поражён объект энергетической инфраструктуры, гремят взрывы в Киевской, Винницкой, Днепропетровской областях

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Под Одессой ракетным ударом поражён объект энергетической инфраструктуры, гремят взрывы в Киевской, Винницкой, Днепропетровской областях

В ночь на 9 марта и ранним утром нанесены очередные удары по целям киевского режима. Ракетные удары осуществляются с нескольких направлений. По некоторым данным, ракеты движутся к целям с юго-восточного направления – со стороны Азовского моря. К настоящему моменту взрывы прогремели в целом ряде регионов, подконтрольных киевскому режиму. Используются и ударные беспилотники.


Сообщается об ударах в тёмное время суток по объектам в Одесской и Николаевской областях. Также стало известно о взрывах на подконтрольной ВСУ части территории Запорожской области. Под Одессой поражён объект энергетической инфраструктуры, что подтверждают киевские ставленники в регионе.

После первой волны последовала вторая волна ударов и прилётов. Есть поражение целей в Днепропетровской и Харьковской областях. Как минимум два взрыва прогремели под Винницей.

Воздушная тревога прокатилась по центральной и западной Украины. Сообщается о работе украинской ПВО в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Однако украинская ПВО справляется далеко не со всеми выпущенными ракетами и ударными дронами. Гремят взрывы на объектах в Киевской, Житомирской и Полтавской областях.

Есть поражение целей, связанных с хранением и ремонтом военной техники ВСУ, в том числе прибывшей из стран НАТО.
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17 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 06:29
    +12
    Что ни говори, а в этом деле радует системность и последовательность. Раз уж начали удары по энергетике надо продолжать ее выбивать. Да, в настоящий момент бывшая украина обезлюдела и резервов мощностей и генерирующих и трансформаторных у нее больше для такого уменьшившегося количества населения. Но, тем не менее, бывшие советские трансформаторы, это расходник, который крайне трудно и долг заменять и неоткуда взять. Пока их чинят с горем пополам, но рано или поздно, восстанавливать просто будет нечего.Надо понимать, что такого рода удары (именно по энергетике) надо наносить с некоторым перерывом. То есть разнесли трансформатор, надо подождать , что привезли,новые, установили, провели пуско-наладку. И потом опять гасить. Системность тут не в торопливости, а в планомерности. Починили энергосистему, настроили запустили, а мы ее опять обнуляем. Пусть опять чинят. Это ведь еще и финансовая нагрузка на западных партнеров бывшей украины. пусть свои деньги и ресурсы на трансформаторы тратят а не на оружие.
    Кроме того, в текущем налете, виду большое количество ударов по восточным областям, временно оккупированным украинским режимом. Эти, видимо, наносятся уже чисто по военным объектам и целям, что не может не радовать.
    Больше выбухов, хороших и разных. В утешении противнику могу сказать, что, наверняка, уж в этот раз ракеты почти закончились. Ну почти. Но это не точно...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:31
      -5
      В чем системность?В ежедневном разрушении инфраструктуры?Когда последний раз наносились удары?
      1. monetam
        monetam Сегодня, 06:35
        +4
        Всё от возможностей зависит. Пуск ракет, сколько-нибудь заметный есть не вполне легкая задача, а количество ракет не является неограниченным. Поэтому - надо именно что смиряться с тем, что что нельзя одновременно выпустить сто тысяч ракет и гарантировано поразить все подстанции.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 06:46
          +2
          Именно так.Возможности ограничены.Планомерность зависит от разведданных.С этим тоже проблематично.Так что бьем по возможности разведки и готовности техники к нанесению ударов.
          1. Shurik70
            Shurik70 Сегодня, 08:28
            0
            Цитата: голос_разуma
            Что ни говори, а в этом деле радует системность и последовательность

            Вообще-то по электростанциям стали бить только после теракта на Крымском мосту.
            А потом, продемонстрировав возможности обесточить всю Украину, прекратили.
            Вроде как:
            "мы вам электростанции не трогаем, вы нам теракты не устраивайте".
            Мотив: мы не с людьми воюем, а с нацистами.
            Видимо, сегодняшний удар - это ответка на рейд в Брянской области.
        2. Vita VKO
          Vita VKO Сегодня, 06:46
          +3
          Цитата: monetam
          нельзя одновременно выпустить сто тысяч рак

          Складывается ощущение, что наше военно-политическое руководство специально оставляет нетронутой украинскую инфраструктуру на границе в Польшей. Наверное, что бы туда побольше сбежало беженцев, а из европы побольше вытянуть оружия и военной техники.
          Не знаю кто там вел стратегические расчеты, но противопоставлять военно-экономический потенциал России и стран НАТО, как минимум неразумно .
        3. Yngvar
          Yngvar Сегодня, 06:55
          +5
          Возможности есть всегда! Тут понимаете ли важна категорийность объекта энергосистемы. Подстанция 750 кВ, питающая область или даже целый регион и трансформаторная подстанция, питающая пять пятиэтажек всё это звенья энергосистемы! Вывод из строя этих энергообъектов осуществляется одинаково, достаточно и там, и там прилета "Герани" - трансформатор сдох и всё... А вот последствия разные! Восстановить трансформаторную подстанцию два - три дня, даже меньше, переключения на другие произвести можно... А подстанцию на 750кВ месяца три! И это целый регион!
          Так и что же там поразили?..
          1. bairat
            bairat Сегодня, 07:01
            +2
            достаточно и там, и там прилета "Герани" - трансформатор сдох и всё...

            уже нет, прошли те времена. сейчас все там обложено мешками с песком и закрыто щитами.
          2. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 07:06
            +3
            Подстанция на 750 кВт может быть и не восстановлена за эти три месяца,из за отсутствия трансформаторов.Но они сейчас делают хитрее-трансформаторы окружают защитой.В опалубку ,повыше маслянного бака насыпают песок итд.В него попасть только в пикировании,близкой разрыв повредит порталы,изоляторы,разьеденители.А это все восстанавливается быстро.
            1. Nastia Makarova
              Nastia Makarova Сегодня, 07:52
              0
              песок поможет от герани а от ракеты нет.........................
        4. Breard
          Breard Сегодня, 06:57
          +4
          Да. Верно! Именно системно. И это нужно было делать с самого начала особенно в Черновицкой, Львовской, Волынской областях! ...всё что граничит с Польшей, остановить пополнение ...
  2. Мореход
    Мореход Сегодня, 06:30
    +3
    Вот очень надеюсь и кошкам 21 века на нашей земле прилетело.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 06:34
    0
    Есть поражение целей, связанных с хранением и ремонтом военной техники ВСУ, в том числе прибывшей из стран НАТО.
    Верится с трудом, геранью по танку, за 500 км от линии фронта. request Если только калибром по эшелону на Ж/Д станции..... request Ремсклад..... ну это сарай из профнастила, так их уже богато поди, перешли от капстроений. request
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:39
    +6
    гремят взрывы в Киевской, Винницкой, Днепропетровской областях
    Эти взрывы должны греметь ежедневно (при наличии сил и средств), может тогда на той стороне начнут постепенно осознавать, что заикаться о Крыме, российских обл., а тем более посягать на них не стоит от слова совсем.
    Есть поражение целей, связанных с хранением и ремонтом военной техники ВСУ, в том числе прибывшей из стран НАТО.
    А НАТОвскую технику желательно уничтожать в первую очередь еще до поступления на ЛБС. Европа и Сша должны видеть, что их помощь в основном сливается в унитаз. Но к сожалению желания не всегда совпадают с возможностями по различным причинам.
  5. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 06:44
    +2
    Ну и как эффект?
    Снова из пушки по воробьям или поражены трансформаторы Ровенской и Хмельницкой АЭС, машинные залы ГЭС на Днепре, турбины ТЭЦ и ТЭС по всей Украине?
    Или опять били по распределительным сетям, а генерация цела?
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 07:54
      -1
      трансформаторы Ровенской и Хмельницкой АЭС трогать запрещено т.к. приведет к остановки аэс
      турбины ТЭЦ и ТЭС по всей Украине постоянно уничтожаются
  6. alexandreII
    alexandreII Сегодня, 07:52
    0
    Все это так, но впереди ещё страшнее, весна, а весной обычно посевная, а сеять где,негде, вот вам бабушка и Юрьев день...