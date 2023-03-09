Военное обозрение
Войти Регистрация

Советник Байдена и глава комитета начальников штабов США потребовали от киевских властей рассказать об их видении ситуации в Бахмуте

15
Советник Байдена и глава комитета начальников штабов США потребовали от киевских властей рассказать об их видении ситуации в Бахмуте

Стало известно о том, что администрация президента США потребовала от украинских властей подробно рассказать об их видении происходящего на линии фронта и, главным образом, в Бахмуте. Напомним, что в последнее время различного рода военные эксперты и кадровые высокопоставленные военные призывают власти Украины дать приказ об отступлении из Бахмута (Артёмовска), так как (западная формулировка) «при существенно возросших потерях ВСУ могут оказаться деморализованы, что станет причиной возможного срыва готовящегося контрнаступления».


В офисе Зеленского сообщили о том, что в Киев позвонили глава объединённого комитета начальников штабов Марк Милли и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Докладывал Марку Милли о ситуации в Бахмуте (Артёмовске) украинский главком Залужный, а перед Салливаном отчитывался глава офиса Зеленского Ермак.

Сам Ермак по этому поводу пишет:

Сообщили об оперативной обстановке на фронте и возможных действиях противника. Особо остановились на обороне Бахмута.

По словам Ермака, были обсуждены вопросы «обеспечения устойчивости позиций ВСУ на Донецком направлении».

В конечном итоге украинский чиновник, сам не скрывая того, воспользовался случаем, чтобы в очередной раз попросить у США военной и финансовой помощи.

По последним сведениям, американская сторона требует от Киева сохранить человеческий ресурс ВСУ, чтобы потом использовать его в наступательной операции. Однако этот ресурс Зеленский растрачивает в Артёмовске, направляя туда в том числе элитные подразделения Главного управления разведки и ССО, включая подготовленных на военных базах США. Такая ситуация, мягко говоря, беспокоит западных спонсоров Киева.
Использованы фотографии:
ТГ/Ермак
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
15 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 06:49
    +2
    Стало известно о том, что администрация президента США потребовала от украинских властей подробно рассказать об их видении происходящего на линии фронта и, главным образом, в Бахмуте.
    Вот же fool , пристали, ваше дело бабки отслюнявить и патроны подтаскивать, а остальное..... angryКонтролероа еще пришлите в Артемовск. feel
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 06:58
      +3
      Позвонили, потребовали... это всё спектакль для массового зрителя. Зеля и генштаб всу и шага без американцев не делают.....а то бы давно в новостях объявили , що мол Зе-фюрер помер от неизвестного отравляющего вещества...наверное Россия траванула....
      Американцам нужна долга , желательно очень долгая война в которой русские и украинцы с одной стороны, будут убивать русских и украинцев с другой.....
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:27
        0
        Цитата: Чёрный
        Позвонили, потребовали... это всё спектакль для массового зрителя. Зеля и генштаб всу и шага без американцев не делают.....а то бы давно в новостях объявили , що мол Зе-фюрер помер от неизвестного отравляющего вещества...наверное Россия траванула....
        Американцам нужна долга , желательно очень долгая война в которой русские и украинцы с одной стороны, будут убивать русских и украинцев с другой.....

        Почему отравляющее вещество неизвестно? Как раз наоборот. Я на миллиард процентов уверен, что когда американцы отравят Зелинского, это будет НОВИЧОК. Кто-то думает иначе?
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 06:58
      0
      Украинцы кончаются раньше чем их доставляют в Артемовск...пушечное мясо из украинцев не бесконечное.
      Вот в США и забеспокоились.
      1. стар
        стар Сегодня, 07:34
        +2
        Украинцы кончаются раньше чем их доставляют в Артемовск...пушечное мясо из украинцев не бесконечное.

        К сожалению, пока не кончаются. Если пленных послушать, то села стоят пустые, но в городах еще полно народу. А если и они закончатся, то можно из Европы депортировать еще пару миллионов, обучив перед этим там же. Нам всю эту орду еще не один год перемалывать придется.
        1. Леха с Андроида.
          Леха с Андроида. Сегодня, 07:44
          +2
          Боеспособного молодняка не так уж много осталось...на стариках и детях полноценное наступление не проведешь...собирать за границей дезертиров и пихать их в армию себе дороже обойдется...остаются только наемники и старые кадры, которые для нацисткого режима Украины последний легион майданутых...с их разгромом бандеровцы начнут прятаться по схронам и вести подпольную деятельность.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:58
    +3
    американская сторона требует от Киева сохранить человеческий ресурс ВСУ, чтобы потом использовать его в наступательной операции
    Как кураторы заволновались реальной обстановкой в р-не боевых действий, в отличии от западных СМИ и отдельных экс-военных, которые до сих пор с упоением рассказывают о "победах" ВСУ и истощении российских сил. Странно, хозяин требует отступить, а вассал не подчиняется и сам требует еще большую военную помощь.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:08
      0
      Цитата: rotmistr60
      Странно, хозяин требует отступить, а вассал не подчиняется и сам требует еще большую военную помощь.

      Тут еще одна странность что црушники возлагают всю вину за подрыв СП2 на украинцев...с чего бы то такой слив вассала для США? what
      1. ЦитатаЛаврова
        ЦитатаЛаврова Сегодня, 07:25
        +1
        Не сказал бы, что они считают это виновными действиями. Скорее, просто привычно озвучили вариант проведения операции под чужим флагом. Дескать, это не мы, это Украина - а какой с нее спрос, если они воюют с Россией. Потому, надо отдать должное - даже перевозку взрывчатки спрятали под украинским следом.
        И газопровод взорвали, и сами не засветились - чисто технически, по организации и исполнению - красавцы, вопросов нет! По сути действий - сволочи, которые считают, что им позволено все, без вариантов и оправданий.
        1. Михаил Драбкин
          Михаил Драбкин Сегодня, 07:59
          +2
          …ПОЧЕМУ «США потребовали от киевских властей рассказать об их видении ситуации в Бахмуте…»

          —-Для начала - «потребовали о Бахмуте» это на самом деле «попросили текущей информации об обстановке, включая Бахмут..» Требовать - это “to demand.. to request” - недопустимое выражение в отношениях союзников. Турция может требовать выдачи курдских мятежников у Швеции, но она их не получит… или Америка требует выдачи Сноудена со всеми вытекающими…

          —-Почему ? Потому что Америка не хочет оказаться поигравшейся стороной экзистенциального конфликта в котором может быть только один победитель - Россия или Запад.

          —-Что такое проигрыш для Америки? Это для начала поражение в глазах - умах западного сообщества, в первую очередь - американцев. Таковое начинается с информационного пространства… вот, уже пишут что Бахмут должен пасть. А там в Сенате демократы просят денег, и Байден говорит «сколько ни потребуется». В Палате, Маколи решил не ехать в Киев потому что «неподписанного чека не будет!» И зная это, ему в Киеве делать нечего!! В медиа об этом громко говорят. А это похоже на подтверждение ошибки Администрации - ставят на лузера, и мерещится побег из Афганистана в смысле инфополя. А тут и предвыборный сезон недалеко… что тут говорить Госдепартаменту и Администрации… какие сюрпризы еще впереди…

          —-Так что этот звоночек - разведка НАМЕРЕНИЙ ВСУ как отражения политики Зели. Он далеко не марионетка, у него политический капитал нажитый в военным противоборстве. Он инфлюенцер! Поэтому НЕ С НИМ разговор, он всегда может подставить Залужного, Ермака и Резника впридачу позже…

          —И ни Милли, ни Салливан не хотят оказаться крайними когда гуано начнут набрасывать на вентилятор под названием «а как-же так??? Вы нам вот недавно советовали…»
      2. стар
        стар Сегодня, 07:26
        +2
        Для Госдепа будет странностью, если все начнут смотреть на Вашингтон, как на террориста, так почему бы не свалить все на Зеленского, которому вообще все можно и ничего ему за это не будет. Во всяком случае до тех пор, пока на него лично ВВП не обидится.
      3. Иезекиль 25-17
        Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:06
        +2
        Это готовый вариант для РФ, это не мы, это украинцы. Гасите их мы не возражаем.
  3. янек
    янек Сегодня, 08:17
    +9
    глава комитета начальников штабов США пусть попросит у "Вагнера".. у них более детальное видение всей ситуации в Бахмуте!
  4. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:31
    0
    Похоже на какую-то плохую опереточную постановку. Позвонили, потребовали отчета, выразили озабоченность. Бандерлоги для матрасов расходный материал - лохи готовые умирать за интересы сюзерена. Чем больше славян сгорит в этой войне, тем больше жизненного пространства для старой европы.
  5. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 08:31
    0
    администрация президента США потребовала от украинских властей подробно рассказать об их видении происходящего на линии фронта и, главным образом, в Бахмуте.

    И в ответ классическое: "А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо..." lol