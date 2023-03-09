Советник Байдена и глава комитета начальников штабов США потребовали от киевских властей рассказать об их видении ситуации в Бахмуте

Сообщили об оперативной обстановке на фронте и возможных действиях противника. Особо остановились на обороне Бахмута.

Стало известно о том, что администрация президента США потребовала от украинских властей подробно рассказать об их видении происходящего на линии фронта и, главным образом, в Бахмуте. Напомним, что в последнее время различного рода военные эксперты и кадровые высокопоставленные военные призывают власти Украины дать приказ об отступлении из Бахмута (Артёмовска), так как (западная формулировка) «при существенно возросших потерях ВСУ могут оказаться деморализованы, что станет причиной возможного срыва готовящегося контрнаступления».В офисе Зеленского сообщили о том, что в Киев позвонили глава объединённого комитета начальников штабов Марк Милли и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Докладывал Марку Милли о ситуации в Бахмуте (Артёмовске) украинский главком Залужный, а перед Салливаном отчитывался глава офиса Зеленского Ермак.Сам Ермак по этому поводу пишет:По словам Ермака, были обсуждены вопросы «обеспечения устойчивости позиций ВСУ на Донецком направлении».В конечном итоге украинский чиновник, сам не скрывая того, воспользовался случаем, чтобы в очередной раз попросить у США военной и финансовой помощи.По последним сведениям, американская сторона требует от Киева сохранить человеческий ресурс ВСУ, чтобы потом использовать его в наступательной операции. Однако этот ресурс Зеленский растрачивает в Артёмовске, направляя туда в том числе элитные подразделения Главного управления разведки и ССО, включая подготовленных на военных базах США. Такая ситуация, мягко говоря, беспокоит западных спонсоров Киева.