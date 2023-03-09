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Зеленский в интервью журналистам США: Я уже говорил неоднократно: нас не интересуют российские территории

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Зеленский в интервью журналистам США: Я уже говорил неоднократно: нас не интересуют российские территории

Украинский президент дал очередное (сложно сказать, какое по счёту) интервью западным журналистам. На этот раз интервьюировали Зеленского репортёры CNN. Принципиально это интервью ничем не отличалось от десятков (а то и сотен) других – Зеленский снова говорил о «защите демократии» и о необходимости ещё больше нарастить поставки оружия для ВСУ.


В связи с последним пассажем украинскому президенту был задан вопрос о том, станет ли он применять западное оружие для нанесения ударов по России. Причём сам вопрос был выстроен так, что подчёркивалось: территорией Россией не признаются ни 4 региона, вошедших в российский состав осенью прошлого года, ни Крымский полуостров.

По словам Зеленского, «Украина поставляемое Западом оружие применять против территории России не станет».

Глава киевского режима:

Я уже говорил неоднократно: нас не интересуют российские территории. Мы хотим добиться возврата наших территорий.

При этом нападение подконтрольных украинским спецслужбам террористов на Брянскую область, когда те использовали стрелковое оружие и мины натовского образца, поставленные Западом, Зеленский не прокомментировал. Да и вопроса этого, конечно же, CNN не задал.

Зато спросили у президента Украины о возможности или невозможности дипломатического разрешения конфликта. По словам Зеленского, это возможно только в том случае, «когда российские войска будут выведены с территории Украины». И одновременно с этим Зеленский заявил, что «переговоры с российским президентом невозможны, потому что Владимир Путин не держит слово». Это заявление прозвучало как неуместная шутка, ведь произнёс его человек, который в ходе предвыборной кампании обещал положить конец войне на Донбассе, в том числе и с использованием возможности прямых переговоров с Россией.

В интервью CNN Зеленский рассказал, что во время посещения Киева Джо Байден пообещал ему оказать содействие в подготовке украинских лётчиков управлению самолётами F-16.
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34 комментария
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  1. Avsch
    Avsch Сегодня, 07:23
    +3
    Почему это чепушило до сих пор жив? Не стремно ли нашему руководству «общение» с ним? Возвысили торчка-идиота до невиданных высот, противно.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:31
      +3
      Настет "общения"сильно сомневаюсь.Что общаются.А почему жив,в самом деле-непонятно.Гарантий безопасности врагу не должно быть никаких
      1. Avsch
        Avsch Сегодня, 07:35
        0
        «Общение» изначально было в кавычках. Имею ввиду, позволять ему спокойно трепаться по всему миру, лить грязь и тп. Что-то мне подсказывает, что прилетит ему подарок или от ВВ, или его хозяев. Не суть, кто его заткнет. Рано или поздно это неминуемо произойдет.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 07:44
          0
          Общение с наркоманом?Прикольно.Вместо тазика с оливье на Новый год жрёт кокаин из вёдер.
          Дана Борисова знакома с Владимиром Зеленским уже много лет. Ведущая программы Первого канала «Армейский магазин» принимала участие в съемках и вечеринках, на которых присутствовал будущий президент Украины. Телеведущая поделилась подробностями новогоднего корпоратива, на который был приглашен комик. По ее словам, под елку тогда занесли «ведро кокаина», и Зеленский не раз дегустировал его содержимое.В 2005 году блондинку позвали провести праздничное мероприятие во Львове. За роль Снегурочки Дане заплатили 7 тысяч долларов. Вместе с ней на Украину отправился певец Данко. Корпоратив проходил в одном из дорогих загородных отелей. Столы ломились, спиртное текло рекой.
          «Это был огромный загородный отель, куда съехалась высокопоставленная тусовка со всей Украины. Если честно, это был мой первый и последний туда визит. Я натерпелась таких ужастиков. После этого я очень много раз была в Киеве, но от Львова, к счастью бог меня миловал», - рассказала Борисова MK.RU.
          По словам Даны, тогда она еще не употребляла наркотиков (телеведущая не скрывает, что страдала от зависимости) и все происходящее ее глубоко шокировало.

          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 08:37
            -1
            Зеленский в интервью журналистам США: Я уже говорил неоднократно: нас не интересуют российские территории

            Тоже мне "Артист"! Тебе не нужно - твоему хозяину нужны!
            По Станиславскому я говорю про Зеленского : "Не верю! Плохо роль играешь!"
        2. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 07:56
          +1
          Скорее всего оттуда.Когда потребуется "сакральная жертва"
          1. Shurik70
            Shurik70 Сегодня, 08:50
            0
            Цитата: Avsch
            Почему это чепушило до сих пор жив?

            1. Потому что мы держим слово. Мы обещали не уничтожать руководство Украины
            2. Потому что на смену ему может прийти кто-то, лучше разбирающийся в военном деле
            1. HumbleCivilian
              HumbleCivilian Сегодня, 09:06
              0
              Если кто-то давал слово не уничтожать руководство страны, с которой мы СВОшим, то этого кого-то нужно отдать под трибунал, а обещание дезавуировать.
      2. abrakadabre
        abrakadabre Сегодня, 08:46
        +1
        Гарантий безопасности врагу не должно быть никаких
        Я бы даже сказал что должно быть наоборот: железные гарантии отправки к Бандере. Причем первым же рейсом. По возможности. Расследовать преступления можно и потом. Тут самое главное - западная элита, хотя бы в лице или на примере вот таких торчков-прислужников, должна быть полностью, с гарантией уверена в очень коротком сроке жизни, при войне с нами. А то даже преступников-наемников не казним. Гибнут только рядовые исполнители на фронте. Естественно что от этого их подталкивает к мнению о вседозволенности.
    2. янек
      янек Сегодня, 08:13
      +6
      все дело в том что и Россию не интересует "украинские" земли!! Россия возвращает только свои земли!
      1. иван2022
        иван2022 Сегодня, 08:15
        0
        Да их и самих не интересуют "украинские территори. ." ...
    3. гильза
      гильза Сегодня, 08:38
      -1
      Если его и "приголубит" кто-нибудь,то это явно будут ребята с англо-саксонским акцентом для организации "мученика незалежности" и "кровавой жертвы Путина". Такой "ловкий" на язык и деятельность фюрер в текущей кровавой бане самое то. Ровно как товарищ Сталин возражал против "досрочной отставки" Шикельгрубера.
  2. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 07:30
    +4
    Если Путин не тот человек с которым можно разговаривать, то тогда это намек на смену режима в России как одно из условий переговоров. Дальше можно потребовать отказ от ядерного оружия, санитарной зоны безопасности под контролем НАТО, трибунал над организаторами и участников СВО, а лучше и "окончательное решение русского вопроса".
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 07:36
      +3
      А не прошли бы они лесом чтобы нам ставить какие-либо условия о переговорах?Тем более такие.Да кому нужны эти переговоры?Зеленский в очередной раз брешет.Зачем тогда всех гонят в армию на Украине?

      Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что мобилизационный план в стране не выполнен, а значит, все продолжается. Облавы на улицах городов, превращение больных в здоровых на медкомиссии при военкоматах, массовое лишение брони. Причем не чиновников и депутатов, а сотрудников коммунальных предприятий, мясокомбинатов и даже военных заводов.Собственно, никто не скрывает, что в районе Артемовска средний возраст мобилизованных, которых туда гонят сотнями в день, 50+. «Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим всё больше стариков и детей», — прямо говорит Евгений Пригожин и даже показывает соответствующего вида пленных.Но это цветочки. Пенсионеры обреченно берут в руки оружие, чтобы дать немного отсрочки своим сыновьям и внукам. Не помогает. В Харькове на хлебозаводе выдали повестки практически всем работающим мужчинам. На возмущение оставшихся сотрудников — кто будет работать, последовал лаконичный ответ: «Пусть пенсионеры опять выходят на смену». Но пенсионеров и в окоп, и к станку уже не хватает. А за «пионерами» не угонишься: бегают быстро, так еще и повадились снимать свое видео, а потом позорить устраивающих облавы на весь интернет.
      В Киеве нашли выход. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских спецслужб, на Украине начали мобилизовывать сотрудников АЭС. Повестки раздают на Южно-Украинской, Ровненской и Хмельницкой АЭС. Раньше там с бронью были все до единого штатные работники, сейчас же приходится выбирать, кем жертвовать. «Энергоатом» велел снять бронь с 20% мужского персонала, чтобы удовлетворить кадровый голод ВСУ.

    2. Avsch
      Avsch Сегодня, 07:58
      0
      Торчок под гарантиями походу ходит, что не тронут, вот и трепится. Странно, что грань не видит, когда остановиться нужно. Если ВВ не человек слова, так и гарантии пропасть могут.
  3. Дмитрий Трухтанов
    Дмитрий Трухтанов Сегодня, 07:44
    +1
    Цитата: Avsch
    Почему это чепушило до сих пор жив? Не стремно ли нашему руководству «общение» с ним? Возвысили торчка-идиота до невиданных высот, противно.

    А почему Адольфа не убивали? Ни кто не будет из него сакральную жертву делать. Тем более мы не в состоянии войны
    1. Комментарий был удален.
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:49
      +1
      Почему убили Каддафи, Милошевича, Хуссейна, Сулеймани...почему же из них сделали сакральную жертву?
      Почему США можно, а нам нельзя?
      1. иван2022
        иван2022 Сегодня, 08:20
        +1
        Цитата: Леха с Андроида.
        Почему убили Каддафи, Милошевича, Хуссейна, Сулеймани...почему же из них сделали сакральную жертву?
        Почему США можно, а нам нельзя?

        Потому что, чтобы делать такие дела, надо сначала иметь порядок у себя дома... А у нас его не было ни при каком Царе.
    3. Avsch
      Avsch Сегодня, 07:51
      +3
      Была масса попыток. Сделать этого не смогли, просто.
    4. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 07:57
      +1
      А почему других нацистов, например, гауляйтера и генералов убивали диверсанты, - тот же Кузнецов?
      Скорее всего, после разгрома нашей резидентуры в Германии в 30ые годы, просто к Гитлеру никто и близко не мог подойти из наших агентов.
  4. Андрей1966
    Андрей1966 Сегодня, 07:48
    0
    "Мы хотим добиться возврата наших территорий."©
    Какие свои территории....
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:51
    0
    Украинский президент дал очередное интервью западным журналистам.
    Что-что, а интервью давать Зеленский большой специалист, особенно в части "агрессии" России, украинских "побед" и неизбежности "капитуляции России". Но каждое заканчивается словами о необходимости оказания еще более значительной помощи "защищающим Европу".
    Мы хотим добиться возврата наших территорий.
    Нету в России украинских территорий, все вновь присоединенные исконно российские.
  6. Shket53
    Shket53 Сегодня, 07:55
    -1
    " Я уже говорил неоднократно: нас не интересуют российские территории. Мы хотим добиться возврата наших территорий."...Тупое Наркоманье....Да не будет этой вашей Территории 404 ...Какие еще нах... ваши территории....В себя приди , хоть на минуту....Да вашу территорию уже практически договорились...Рвать На Запчасти....Там поляки , Мадьяры , Мамалыжники ..на низком старте стоят
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 07:59
    +1
    Все что требовалось сказать Зелибоба сказал ,все по западному клише .
    Надо было еще Путина обвинить в расстреле на Майдане и в Одессе
  8. bandabas
    bandabas Сегодня, 08:00
    +1
    Вторая часть "Марлезонского балета" подходит к концу. Вопрос, что будет в третьей?
  9. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 08:03
    +1
    Да чё с него взять, кукла на ниточках. Пока его будут поддергивать он и будет плясать так как нужно хозяину.
  10. Shket53
    Shket53 Сегодня, 08:12
    +4
    И кстати супер модеры ВО ...будьте уж так любезны ...объясните мне ( да думаю , и не только мне ) а почему ...все эти украинцы и поляки ....НАС ...на вашем ВО , могут ...обзывать РУСНЕЙ....а я вот не могу ....этих ушлепков ....называть ХХолаМи и ППшЕкками....
  11. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 08:13
    -1
    Вся Украина, кроме Галиции - исконно российские территории уже 300 лет.
  12. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 08:28
    -1
    Не интересует? Ну так вали с российских территорий, что же ты их не отдаешь?
  13. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 08:35
    +1
    Если он говорил про натовское оружие, почему цитата про территории. Да и террористы ("брянские") утверждают, что у них российское гражданство и их цель, захват власти в РФ. Какая-то скомканная статья
  14. Виктор_4
    Виктор_4 Сегодня, 08:40
    0
    Не зря Александр Григорьич назвал его гнидой. Президент
  15. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 08:46
    0
    И одновременно с этим Зеленский заявил, что «переговоры с российским президентом невозможны, потому что Владимир Путин не держит слово».

    Зеленский ещё жив, значит Путин своё слово держит.
  16. К-50
    К-50 Сегодня, 08:59
    0
    Зеленский в интервью журналистам США: Я уже говорил неоднократно: нас не интересуют российские территории

    Если исторически глянуть, то у уркопитеков вообще нет своей территории. request request
    Всё что имеется было получено в составе СССР/ России.
    Иначе там бы поляки жили, а урка инцы батракамхолопами/рабами при них. yes yes
    А у рабов своей собственности не может быть. request , потому как вся она принадлежит хозяину. yes
  17. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:02
    0
    Если его не интересуют российские территории, то собирал бы всех своих нациков и валил во Львов, пока он украинский, а не польский.
    А российские земли Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской области + "мать городов русских" Киев вернуть России.