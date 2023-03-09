Зеленский в интервью журналистам США: Я уже говорил неоднократно: нас не интересуют российские территории

Украинский президент дал очередное (сложно сказать, какое по счёту) интервью западным журналистам. На этот раз интервьюировали Зеленского репортёры CNN. Принципиально это интервью ничем не отличалось от десятков (а то и сотен) других – Зеленский снова говорил о «защите демократии» и о необходимости ещё больше нарастить поставки оружия для ВСУ.
В связи с последним пассажем украинскому президенту был задан вопрос о том, станет ли он применять западное оружие для нанесения ударов по России. Причём сам вопрос был выстроен так, что подчёркивалось: территорией Россией не признаются ни 4 региона, вошедших в российский состав осенью прошлого года, ни Крымский полуостров.
По словам Зеленского, «Украина поставляемое Западом оружие применять против территории России не станет».
Глава киевского режима:
Я уже говорил неоднократно: нас не интересуют российские территории. Мы хотим добиться возврата наших территорий.
При этом нападение подконтрольных украинским спецслужбам террористов на Брянскую область, когда те использовали стрелковое оружие и мины натовского образца, поставленные Западом, Зеленский не прокомментировал. Да и вопроса этого, конечно же, CNN не задал.
Зато спросили у президента Украины о возможности или невозможности дипломатического разрешения конфликта. По словам Зеленского, это возможно только в том случае, «когда российские войска будут выведены с территории Украины». И одновременно с этим Зеленский заявил, что «переговоры с российским президентом невозможны, потому что Владимир Путин не держит слово». Это заявление прозвучало как неуместная шутка, ведь произнёс его человек, который в ходе предвыборной кампании обещал положить конец войне на Донбассе, в том числе и с использованием возможности прямых переговоров с Россией.
В интервью CNN Зеленский рассказал, что во время посещения Киева Джо Байден пообещал ему оказать содействие в подготовке украинских лётчиков управлению самолётами F-16.