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В результате ударов повреждение получила ТЭЦ в Киеве, поражены объекты противника от Сумской области до Львова

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В результате ударов повреждение получила ТЭЦ в Киеве, поражены объекты противника от Сумской области до Львова

Продолжает поступать информация о нанесении ракетных ударов по контролируемым киевским режимом территориям Украины. К настоящему времени есть поражение ряда инфраструктурных и военных объектов практически по всей Украине, в том числе и в западных регионах.


Сообщается о нескольких прилётах по объектам в Одессе и области. Возникли проблемы с электроснабжением в связи с попаданием по объекту генерации и энергораспределения. Киевский ставленник в Одессе заявил о том, что «идёт боевая работа по перехвату вражеских ракет, но есть прилёты по объектам на земле».

Во Львовской администрации сообщают о взрывах, а также о звуках ударных беспилотников, названных «мопедами». Воздушная тревога в регионе продолжается.

Приходит информация о поражении объекта в городской черте Кривого Рога Днепропетровской области.

В результате ударов по Киеву есть повреждения одной из ТЭЦ, относящаяся к «Киевэнерго». Мэр украинской столицы Кличко пишет о том, что взрыв прогремел в районе нахождения ТЭЦ №5 в Голосеевском районе.

Взрывы гремят в Днепре (Днепропетровске), Тернополе, Сумской и Черниговской областях. При этом на севере Украины работают российские ударные дроны, нанося поражения объектам размещения личного состава ВСУ, включая объекты так называемой территориальной обороны.

Обесточены крупные по своей площади территории в Одесской, Черкасской, Винницкой, Николаевской, Ивано-Франковской областях. Проблемы с электроснабжением в Киеве.
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28 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:53
    +6
    Хорошо по Киеву и по западенщине.Только бы почаще в страхе держать
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:09
      +1
      Согласно сведениям «РВ», в городе Харьков, расположенном в восточной части Украины, прозвучало порядка пятнадцати взрывов.Кроме того, взрывы фиксируются в Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Киевской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области РФ.
      9 марта 2023, 06:36 — Общественная служба новостей — ОСН
      Несколько волн беспилотных летательных аппаратов и ракет отправились к целям, расположенным на территории Украины, из Черного и Азовского морей. Ракеты X-22 зашли в воздушное пространство республики, они замечены в небе над Николаевской и Одесской областями. Об этом передает портал «Русская Весна».
      Незадолго до этого украинская разведка сообщала о вылете ракетоносцев ВС РФ и выходе в море кораблей Черноморского флота с «Калибрами» на борту​.

      https://www.osnmedia.ru/proisshestviya/rv-v-harkove-i-odesse-nachalis-moshhnye-pozhary-posle-udarov-so-storony-vs-rf/
    2. янек
      янек Сегодня, 08:15
      +15
      один вопрос? всего лишь один вопрос? почему через год начало СВО.. все мосты ( жд,и авто) через Днепр до сих пор целы?
      1. Тикси-3
        Тикси-3 Сегодня, 08:53
        +1
        Цитата: янек
        все мосты ( жд,и авто) через Днепр до сих пор целы?

        значит не могут или не хотят, не ужели не понятно?
      2. МЮД
        МЮД Сегодня, 08:58
        +1
        почему через год начало СВО.. все мосты ( жд,и авто) через Днепр до сих пор целы?

        Ответ очевиден, что бы бесперебойно снабжались войска противника, выполнялась бы зерновая сделка, а когда мы подойдем к этим мостам, что бы враг сам уничтожил их.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:54
    +13
    what Зима прошла...можно подбить итоги по результативности ракетных ударов по теплоэнергетике Украины.
    Почему по ТЭЦ Киева нанесли удар не в начале зимы, а по ее окончанию... непонятно...странный выбор.
  3. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 07:56
    +1
    Интересно сколько тратиться ракет ПВО на сбитие наших ракет? Будем ждать мемуаров военных в отставке, они то уже сейчас знают.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:59
      0
      Цитата: алексей_444
      Интересно сколько тратиться ракет ПВО на сбитие наших ракет? Будем ждать мемуаров военных в отставке, они то уже сейчас знают.

      Думаю процентов десять наших ракет сбивают...где то в инете есть неплохой анализ спеца по этой части...читал его.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:58
    +3
    есть поражение ряда инфраструктурных и военных объектов практически по всей Украине, в том числе и в западных регионах
    Хорошо, что не забывают про западные регионы, а то западенцы слишком спокойно себя чувствуют, впрочем как и киевляне.
    есть повреждения одной из ТЭЦ,
    По ранее проходившей информации ВСУ зачастую прячут технику (в т.ч. иностранную) на территориях ТЭЦ и предприятий. Поэтому удар по ТЭЦ может принести двойной ущерб: выведение из строя энергообъекта и уничтожение военной техники.
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:02
    +2
    Особенно радуют удары по западенщине. Если перефразировать знаменитую фразу Килгора "Люблю запах напалма по утрам" - "Люблю звук Герани в ночи".
  6. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 08:10
    +3
    Обесточены крупные по своей площади территории в Одесской, Черкасской, Винницкой, Николаевской, Ивано-Франковской областях. Проблемы с электроснабжением в Киеве.

    Надолго?
    Удары нужно наносить чаще и точнее, регулярно, а не с перерывом в полгода.
    Тогда и положительный эффект в виде долгосрочного отсутствия электричества по всей Украине будет.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 08:22
      0
      каждую неделю наносят удары...........................
  7. bravo77
    bravo77 Сегодня, 08:15
    -1
    Цитата: Леха с Андроида.
    Цитата: алексей_444
    Интересно сколько тратиться ракет ПВО на сбитие наших ракет? Будем ждать мемуаров военных в отставке, они то уже сейчас знают.

    Думаю процентов десять наших ракет сбивают...где то в инете есть неплохой анализ спеца по этой части...читал его.

    т.е вы хотите сказать, что эфективность пво у них 10% с учетом западных поставок или просто думаете
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 08:47
      0
      Цитата: bravo77
      т.е вы хотите сказать, что эфективность пво у них 10% с учетом западных поставок или просто думаете

      smile с учетом эффективности ПВО приблизительно процентов 10.
      Я незнаю точное количество запущенных ракет нашими ВКС и точное количество ракет ПВО укронациков поэтому оперирую лишь своими предположениями(простите за обывательское мнение) ...но известна эффективность ракетных установок ПВО... известна статистика сбитых летательных аппаратов в военных конфликтах прошлых лет...не думаю что она сильно отличается от нынешнего конфликта. hi
      Надо учитывать еще неизбежные погрешности с уничтоженными установками ПВО и промахами... навряд ли укровермахту тут есть чем похвастаться.
      Плохо что западная разведка заранее предупреждает ВСУ о направлениях атак с помощью спутников и самолетов ДРЛО.
      Хотя против Гераней конечно защиты нет никакой от слова совсем... сбить Герань ночью на малой высоте очень трудно, здесь могут быть только случайные единичные случаи поражения.
  8. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 08:20
    +3
    Но Кременчугский НПЗ всё так же остаётся вне поля зрения.
    1. МЮД
      МЮД Сегодня, 09:02
      0
      Но Кременчугский НПЗ всё так же остаётся вне поля зрения.

      Нет, прошлые разы били именно по нему.
  9. bravo77
    bravo77 Сегодня, 08:21
    +1
    Цитата: убей фашиста
    Особенно радуют удары по западенщине. Если перефразировать знаменитую фразу Килгора "Люблю запах напалма по утрам" - "Люблю звук Герани в ночи".

    вся натовская техника спокойно идёт через западенщину на восток убивать людей
    в чем радость что у местных бандер временно отключится холодильник и полыхнёт трансформатор.

    это нормальный размен? в чем радость, холодильник то включится, а вот бойца убитого из бредли не вернуть
    1. Shket53
      Shket53 Сегодня, 08:41
      +1
      это нормальный размен? в чем радость, холодильник то включится, а вот бойца убитого из бредли не вернуть.....Ну не знаю включится ли холодильник , и доедит ли Бредли ( странно пока еще , не доехало )....а вот плюха ...ПРИЛЕТЕЛА....и чем больше таких ПЛЮХ ...тем яснее ум у бандерлогов
    2. 30 вис
      30 вис Сегодня, 09:08
      0
      Цитата: bravo77
      в чем радость что у местных бандер временно отключится холодильник и полыхнёт трансформатор.

      это нормальный размен? в чем радость, холодильник то включится,

      Радость в том , мой друг , что бандеры залезают под юбки к своим Халям , и бегут из бандероукраЫны , так , что только пятки сверкают . . Радость в том , что у них не ходят поезда , не работает интернет ,моб . связь , не работают предприятия , в том числе и оборонные , в панике среди бандер и их омэриганьскых друзей .. Причин для тихой , справедливой радости много . Да и от того , что накроется холодильник с компьютером у средне статистического жидобандоровца я тоже тихо порадуюсь ..
  10. bravo77
    bravo77 Сегодня, 08:28
    0
    Цитата: rotmistr60
    По ранее проходившей информации ВСУ зачастую прячут технику (в т.ч. иностранную) на территориях ТЭЦ и предприятий. Поэтому удар по ТЭЦ может принести двойной ущерб: выведение из строя энергообъекта и уничтожение военной техники.


    угу
    именно потому что почти год наносятся удары вот по таким объектам
    там и прячут технику
    что должно быть в голове чтобы транслировать такую чушь и верить в неё?
    1. Shket53
      Shket53 Сегодня, 09:08
      0
      Для bravo77 ....что должно быть в голове чтобы транслировать такую чушь и верить в неё?.....Хм ...музддчинка....да как бы... МЫ ( РОССИЯ )...еще можем и не год , и не два ...и т.д ...долбить эту территорию 404 ...и вобьем ее в нужное НАМ русло....ну а если не поймут....ну чтож...сотрем ластиком
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:28
    0
    Ну что сынку,помогли тебе американские Пэтриоты ?
  12. Shket53
    Shket53 Сегодня, 08:30
    0
    Ой...а нас та ...за шо ? ..Пидтримки ни якой...Да за то ...что вы бандерлоги...и родства , своего не помните...
  13. bravo77
    bravo77 Сегодня, 08:34
    0
    Цитата: Леха с Андроида.
    what Зима прошла...можно подбить итоги по результативности ракетных ударов по теплоэнергетике Украины.
    Почему по ТЭЦ Киева нанесли удар не в начале зимы, а по ее окончанию... непонятно...странный выбор.

    всему своё время видимо, как и будущей очередной зерновой сделки

    трубопроводы как там в штатном режиме работают?
  14. bravo77
    bravo77 Сегодня, 08:36
    0
    Цитата: Копчёный
    Но Кременчугский НПЗ всё так же остаётся вне поля зрения.


    это из серии - почему в 14 году сделали всё, чтобы мариуполь остался за 404
    тут лежат ответы на вопросы почему имеем то, что имеем
  15. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 08:44
    0
    Проблемы с электроснабжением в Киеве

    А надо бить так, чтобы не было проблем! Потушили всю 404, навсегда, и никаких проблем! am
  16. nobody75
    nobody75 Сегодня, 08:53
    +1
    Как я и предлагал, распутица привела к началу "бомбардировочного наступления". Ура!!!
    Недовольные могут не суетится - Стратегия Непрямых Действий принесет свои плоды!
    С Уважением
  17. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:08
    0
    В 1961 году ЮАР при помощи США убили в подстроенной авиакатастрофе антиамерикански настроенного Генсека ООН Дага Хаммаршёльда. И это сошло им с рук.
    О чем это я? О том, что днями антироссийский Генсек ООН Гуттереш приезжал в Kuiv .