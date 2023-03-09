В результате ударов повреждение получила ТЭЦ в Киеве, поражены объекты противника от Сумской области до Львова

Продолжает поступать информация о нанесении ракетных ударов по контролируемым киевским режимом территориям Украины. К настоящему времени есть поражение ряда инфраструктурных и военных объектов практически по всей Украине, в том числе и в западных регионах.
Сообщается о нескольких прилётах по объектам в Одессе и области. Возникли проблемы с электроснабжением в связи с попаданием по объекту генерации и энергораспределения. Киевский ставленник в Одессе заявил о том, что «идёт боевая работа по перехвату вражеских ракет, но есть прилёты по объектам на земле».
Во Львовской администрации сообщают о взрывах, а также о звуках ударных беспилотников, названных «мопедами». Воздушная тревога в регионе продолжается.
Приходит информация о поражении объекта в городской черте Кривого Рога Днепропетровской области.
В результате ударов по Киеву есть повреждения одной из ТЭЦ, относящаяся к «Киевэнерго». Мэр украинской столицы Кличко пишет о том, что взрыв прогремел в районе нахождения ТЭЦ №5 в Голосеевском районе.
Взрывы гремят в Днепре (Днепропетровске), Тернополе, Сумской и Черниговской областях. При этом на севере Украины работают российские ударные дроны, нанося поражения объектам размещения личного состава ВСУ, включая объекты так называемой территориальной обороны.
Обесточены крупные по своей площади территории в Одесской, Черкасской, Винницкой, Николаевской, Ивано-Франковской областях. Проблемы с электроснабжением в Киеве.