В нижней палате Конгресса США не поддержали резолюцию о выводе американских сил из Сирии

Американские военные, которые не первый год находятся незаконно на территории Сирийской Арабской Республики, по-видимому, не собираются покидать её в ближайшее время.Палата представителей Конгресса США рассматривала резолюцию о скором выводе американских сил с территории Сирии. Согласно документу, американцы должны покинуть Сирию не позднее шести месяцев после его утверждения. Однако нижняя палата Конгресса отклонила эту резолюцию – против проголосовали 321 конгрессмен, а за - лишь 103.Инициатива в принятии такой резолюции исходила от члена той же Палаты представителей республиканца Мэтта Гетца. По его словам, применение войск США в Сирии не было с согласия Конгресса. По его данным, в конце прошлого года на территории Сирии находилось около 900 американских военных.Гетц отметил, что США не воюют ни против Асада, ни за него, и Байден должен вывести оттуда войска, не подвергая их опасности.По словам же Председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, который побывал в Сирии в начале марта (незаконно), американское военное присутствие необходимо для безопасности США и их союзников. Оно и понятно. Ведь американцы закрепились в нефтяных районах Сирии и бессовестно грабят её богатства.За последние несколько лет Конгресс не раз отклонял подобные резолюции, хотя Гетц и говорит, что Конгресс не давал согласия на присутствие американских военных в Сирии.