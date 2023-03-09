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В нижней палате Конгресса США не поддержали резолюцию о выводе американских сил из Сирии

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В нижней палате Конгресса США не поддержали резолюцию о выводе американских сил из Сирии

Американские военные, которые не первый год находятся незаконно на территории Сирийской Арабской Республики, по-видимому, не собираются покидать её в ближайшее время.


Палата представителей Конгресса США рассматривала резолюцию о скором выводе американских сил с территории Сирии. Согласно документу, американцы должны покинуть Сирию не позднее шести месяцев после его утверждения. Однако нижняя палата Конгресса отклонила эту резолюцию – против проголосовали 321 конгрессмен, а за - лишь 103.

Инициатива в принятии такой резолюции исходила от члена той же Палаты представителей республиканца Мэтта Гетца. По его словам, применение войск США в Сирии не было с согласия Конгресса. По его данным, в конце прошлого года на территории Сирии находилось около 900 американских военных.

Гетц отметил, что США не воюют ни против Асада, ни за него, и Байден должен вывести оттуда войска, не подвергая их опасности.

По словам же Председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, который побывал в Сирии в начале марта (незаконно), американское военное присутствие необходимо для безопасности США и их союзников. Оно и понятно. Ведь американцы закрепились в нефтяных районах Сирии и бессовестно грабят её богатства.

За последние несколько лет Конгресс не раз отклонял подобные резолюции, хотя Гетц и говорит, что Конгресс не давал согласия на присутствие американских военных в Сирии.
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Использованы фотографии:
Официальный сайт Пентагона
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5 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:52
    +1
    Гробики из Сирии в США не идут потоком ,вот и не поддержали резолюцию. У США в международных делах один из ориентиров ,сколько звёзднополосатых гробов на миллиард прибыли.
  2. lubesky
    lubesky Сегодня, 08:53
    0
    Американские геологи уже давно нашли на территории суверенного государства Сирия американскую нефть. Причём здесь законность?

    ДАМ например нашёл на НАШЕМ шельфе норвежскую нефть. В этом мире уже давно избранные решают судьбы миллионов.
  3. К-50
    К-50 Сегодня, 08:54
    0
    В нижней палате Конгресса США не поддержали резолюцию о выводе американских сил из Сирии

    Нужно всю "нижнюю палату" загнать в Сирию, на полгодика, тогда по другому скулить будут. yes
    Глядишь и поменяют своё мнение. wassat wassat
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:57
    0
    американское военное присутствие необходимо для безопасности США и их союзников... американцы закрепились в нефтяных районах Сирии и бессовестно грабят её богатства.
    В данном случае даже комментарии не нужны, т.к. указана главная причина нежелания уходить от туда где "сидишь, а денежки текут".
    применение войск США в Сирии не было с согласия Конгресса.
    Какая мелочь, войска то все равно ввели. Но вот почему вспомнили вдруг об этом именно сегодня?
  5. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 09:01
    0
    Надо просто разбомбить производства связанные с нефтью которые америкосы контролируют, лишившись доходов они свалят, десяток гераней все но то.