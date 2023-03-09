Военное обозрение
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На грузинском КПП в сторону России огромные очереди на фоне беспорядков в Тбилиси

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На грузинском КПП в сторону России огромные очереди на фоне беспорядков в Тбилиси

На контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» наблюдается зеркально противоположная ситуация той, что имела место после объявления в России частичной военной мобилизации. Только теперь люди пытаются въехать из Грузии в Россию.


Беспорядки в Тбилиси, проходящие, в том числе, и под антироссийскими лозунгами, серьезно напугали тех, кто бежал в Грузию от мобилизации. Теперь они засобирались обратно, внезапно «забыв», что еще совсем недавно покинули страну, а многие и негативно высказывались по отношению к ней.

Причина такого стремления в Россию понятна: обстановка в Грузии обострилась и находиться в ней для русских стало небезопасно. Но стоило ли вообще покидать свою родную страну при начале мобилизации? Ведь большинству из уехавших тогда россиян призыв на военную службу и не угрожал?

Если массовые беспорядки в Грузии подавить не удастся, то не исключено, что количество штурмующих Верхний Ларс людей вырастет, причем значительно. К русским могут присоединиться и некоторые грузины, которые также решат, что безопаснее некоторое время отсидеться в России.

Интересно, что назад в Россию покидающих Грузию пускают очень медленно. Люди жалуются, что пробка растянулась на 700 метров. Так совпало, что в районе КПП еще и снегопад серьезно помешал движению автомобилей.

Напомним, что массовые беспорядки в столице Грузии Тбилиси сопровождались нападением на здание парламента с попыткой его штурма. Властям пришлось бросать против оппозиционеров подразделения специального назначения с водометами, поскольку протестующие против закона о иноагентах были настроены очень решительно.
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11 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:02
    +5
    А что не так?Д е р ьмократия стала бить в темечко?Вы же к этому стремились?Да и нужны ли вы теперь на родине?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:04
      +1
      На грузинском КПП в сторону России огромные очереди на фоне беспорядков в Тбилиси

      "Чую чую я качую."Ну что за жизнь?То тут,то там пугают.
    2. Старый_геолог
      Старый_геолог Сегодня, 09:08
      0
      Не хрен их пускать, раньше надо было думать. Ну или сразу на БАМ, там вроде вторую ветку собрались строить. Или другие стройки народного хозяйства.
  2. salat
    salat Сегодня, 09:06
    +1
    Всех на карандаш! Ибо нефига бегать туда сюда
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:10
      0
      Это в каком же таком смысле "всех на карандаш"?
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:07
    0
    Вот народ влип...и куда бежали. what
    Вечно так с пугливыми ботаниками...им только дай волю побегать.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:09
    +1
    Ниже я уже писал,при появлении в Тбилиси неизвестных снайперов( а как без них)по госдеповскому сценарию," бегунки"могут стать " сокральной жертвой".Так что бегунки ,бегите сломя голову.
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:09
    +1
    Цитата: Orange-Bigg

    "Чую чую я качую."Ну что за жизнь?То тут,то там пугают.

    Да..., неудобно получилось. Теперь будут рассказывать, как беззаветно любят Россию.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:11
    0
    На грузинском КПП в сторону России огромные очереди на фоне беспорядков в Тбилиси
    А что можно сказать по этому поводу... да не хочется ничего говорить, не интересно.
  7. 30 вис
    30 вис Сегодня, 09:12
    0
    Бегают туда , сюда . Херои взятия Верхнего Ларса ... Эдакие тараканы . Ни где им не рады , всюду им страшно ,
  8. Попуас
    Попуас Сегодня, 09:12
    0
    Пусть гимн РФ поют полностью! laughing не спел,обратно в Грузию lol