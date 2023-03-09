На грузинском КПП в сторону России огромные очереди на фоне беспорядков в Тбилиси

На контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» наблюдается зеркально противоположная ситуация той, что имела место после объявления в России частичной военной мобилизации. Только теперь люди пытаются въехать из Грузии в Россию.Беспорядки в Тбилиси, проходящие, в том числе, и под антироссийскими лозунгами, серьезно напугали тех, кто бежал в Грузию от мобилизации. Теперь они засобирались обратно, внезапно «забыв», что еще совсем недавно покинули страну, а многие и негативно высказывались по отношению к ней.Причина такого стремления в Россию понятна: обстановка в Грузии обострилась и находиться в ней для русских стало небезопасно. Но стоило ли вообще покидать свою родную страну при начале мобилизации? Ведь большинству из уехавших тогда россиян призыв на военную службу и не угрожал?Если массовые беспорядки в Грузии подавить не удастся, то не исключено, что количество штурмующих Верхний Ларс людей вырастет, причем значительно. К русским могут присоединиться и некоторые грузины, которые также решат, что безопаснее некоторое время отсидеться в России.Интересно, что назад в Россию покидающих Грузию пускают очень медленно. Люди жалуются, что пробка растянулась на 700 метров. Так совпало, что в районе КПП еще и снегопад серьезно помешал движению автомобилей.Напомним, что массовые беспорядки в столице Грузии Тбилиси сопровождались нападением на здание парламента с попыткой его штурма. Властям пришлось бросать против оппозиционеров подразделения специального назначения с водометами, поскольку протестующие против закона о иноагентах были настроены очень решительно.