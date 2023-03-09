ЧВК «Вагнер» освободили Дубово-Васильевку в нескольких километрах к северо-западу от Артёмовска

Дубово-Васильевка под нами.

Приходит информация о том, что российские силы полностью освободили населённый пункт Дубово-Васильевка. Накануне, как сообщало «Военное обозрение», бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали первую линию обороны по направлению Артёмовск-Славянск и вошли в Дубово-Васильевку. Украинские войска частично отошли на второй рубеж обороны – к Орехово-Васильевке, частично были уничтожены, в том числе артиллерийским огнём по основным дорогам (в том числе накатанным по полям).Информацию о переходе под контроль ЧВК «Вагнер» села Дубово-Васильевка подтверждает Евгений Пригожин. По его словам, бои идут на западных окраинах населённого пункта. Сама Дубово-Васильевка освобождена.Евгений Пригожин:С освобождением этого населённого пункта появляются возможности как дальнейшего продвижения к Краматорско-Славянской агломерации, так и приближения к Часову Яру с северо-восточного направления.Тем временем, появились сообщения о том, что противник пытается навести понтонную переправу в районе села Хромово. Через него, напомним, проходит единственная контролируемая на данный момент ВСУ дорога из Артёмовска (Бахмута). Однако большая проблема для ВСУ в том, что по этой дороге пристрелялась российская артиллерия.