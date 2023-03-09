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Военнослужащий ВСУ: Перед отправкой в Бахмут на подготовку «штурмовиков» отводят три дня и два рожка патронов

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Военнослужащий ВСУ: Перед отправкой в Бахмут на подготовку «штурмовиков» отводят три дня и два рожка патронов

Киевское политическое руководство, не считаясь с потерями, продолжает требовать от командования ВСУ удержания Бахмута (Артемовска) любой ценой. По личному распоряжению Зеленского, в город перебрасывают все новые подразделения, причем как наиболее боеспособные из состава ГУР и ССО, так насильно мобилизованных по всей стране призывников и теробороновцев.


Перед отправкой на передовую новобранцы практически не проходят никакой подготовки, что приводит к еще большим потерям среди них.

Наводчик миномета ВСУ с позывным Шульц рассказал, как готовят украинских штурмовиков перед отправкой в Бахмут. Соответствующий ролик распространяется в соцсетях (публикация в СМИ недопустима из-за присутствия нелитературной лексики).

По его словам, мобилизованных в течение трех дней готовят на полигоне под Харьковом, где они за это время успевают отстрелять два рожка патронов. После этого их зачисляют в штурмовые подразделения и отправляют в осажденный город, где, сообщает Шульц, такие вот «штурмовики» очень быстро завершают свой боевой путь.

Три дня обучения, два рожка патронов выстрелил — и на Бахмут штурмовиком. Как за три дня можно подготовить штурмовика?!

— возмущается украинский военнослужащий.

Между тем, даже западные союзники Киева призывают Зеленского оставить город, дабы сохранить боеспособные части и занять новые рубежи обороны, продолжая подготовку к контрнаступлению. Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне в интервью The Guardian заявил, что допускает падение Бахмута «в ближайшие дни».

Но в Киеве, похоже, все еще не готовы принять суровую реальность. Замминистра обороны Украины Анна Маляр назвала заявление Столтенберга «частным экспертным мнением», добавив, что «пока Бахмут стоит».
Автор:
Использованы фотографии:
Соцсети
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23 комментария
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  1. Попуас
    Попуас Сегодня, 09:30
    +4
    А надо неделю обучения и один рожок hi ....
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:53
      +8
      Причём рожок должен быть вафельный .
    2. Серёга64
      Серёга64 Сегодня, 10:07
      +1
      Один рожок холостых
      А два особо отличившимся
    3. NKT
      NKT Сегодня, 10:41
      0
      Наводчик миномета ВСУ с позывным Шульц рассказал

      А "кликуху" за три дня все же успел себе выбрать. Так ему понравилось немецкое имя?
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:30
    +2
    Наплевать, чем больше "сгорит" тем дальше легче будет.
  3. nobody75
    nobody75 Сегодня, 09:32
    +9
    Для всу под Бахмутом образовалась оперативная воронка! И она поедает резервы... Все как и планировал. Два рычага Шлиффена отработали на 100%!
    С Уважением
  4. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 09:33
    +4
    Надеюсь координаты полигона под Харьковом он тоже сообщил?
  5. bravo77
    bravo77 Сегодня, 09:35
    +5
    Лишнее подтверждение, что бахмут - это "машина времени" у всу,
    в мясорубку отправляют полуфабрикаты, пока идёт накопление
    подготовленных частей для наступления.
    Нато фиг бы выгребало по сусекам приличный фонд техники
    для не обеспеченного кадровыми солдатами наступления.

    Им проигрыш всу будет "серпом по яйцам", и трудные вопросы от западной общественности.
    1. Hariton Laptev
      Hariton Laptev Сегодня, 09:51
      +6
      Не пойму одного. Да ожесточенное сопротивление, да кидают резервы как в топку, понятно что где то собирают и готовят резервы, для удара. Типа Артемовском сковывают наши силы. Но вот тут и вопрос у меня : у нас что вся группировка наших сил там??? Мы все что есть у нас бросили туда? И падение Артемовска приведет сразу к окончанию операции? Нет не приведет, да наши получат определенные оперативные преимущества для дальнейшего развития операции на территории ДНР с целью освобождения. Тогда все же для чего все эти жертвы со стороны зели???
    2. Хагакуре
      Хагакуре Сегодня, 10:02
      +3
      У меня складывается несколько иное мнение в данное время. С одной стороны действительно украинской армии надо забрасывать мясом атакующий напор российской армии. И Артёмовск для этого подходит как нельзя лучше. Теоретически грамотные инженерные сооружения должны компенсировать низкий уровень обучения солдат. И в это время можно формировать резерв в тылу, который будет проходить полные и обширные программы обучения. Однако едва ли в самом Артёмовске есть прям грамотные инженерные сооружения. Кроме того и хорошо подготовленный резерв нельзя отправлять в атаку прям с полигона, сколько бы он не учился. И его надо обсрелять, на что опять же годится Артёмовск. Но... Мне кажется что тут складывается ситуация: гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Украинские военные говорят, что через Артёмовск прошли уже все подразлеления ВСУ, т.е. их обстреляли. Но видимо уровень потерь, при "сдаче экзамена" слишком велик, и это не позволяет сформировать достаточный наступательный резерв. Видимо с этим связано то, что Украине затормозились поставки техники, а программы обучения солдат сокращаются. С другой стороны, возможно как раз наоборот, уже почти всё готово, и крайне важно удержать позиции согласно разработанного плана контрнаступления. Озвучивались цифры про конец марта или апрель для начала контрнаступления. Собственно, тот фактор - начнется оно или нет - и будет показателем реального положения дел сейчас. А оно может быть и таким, и таким. Тем более, что положение может быть и плохим, но представляться в СМИ как хорошее, опять же с целью получить финансовую помощь от Запада и попилить бабло, как это бывало не раз до начала СВО.
      1. Hariton Laptev
        Hariton Laptev Сегодня, 10:11
        +1
        Да я с Вами согласен что обстрелять подготовленные резервы самое то но опять же учитывая сложности их переброски в район БД и вывод их оттуда. На начальном этапе полностью согласен. А сейчас моего понимания не хватает. Ну да это мнение диванного эксперта.
      2. parabyd
        parabyd Сегодня, 10:19
        -1
        А мне интересно другое. Их контрнаступление - это что, последний акт операции? Даже если они дойдут до Крыма, это ведь может быть только промежуточное действие для России. У России есть ещё ресурсы для того, чтобы нарастить группировку и продолжить.

        А с таким подходом к мобилизованным, возможности повторить фокус с накоплением сил у Украины просто не будет. Тогда останется только вводить войска НАТО.
        1. Hariton Laptev
          Hariton Laptev Сегодня, 10:39
          +1
          Ну так в свое время Бориска мелкобританский так и заявлял, что силы НАТО не будут задействованы в конфликте до тех пор пока Россия не добьется успехов которые прямо будут противоречить целям запада на Украине. ТО есть стоит нашим к примеру выйти к Киеву и им ни чего не будет стоит устроить провокацию с химическим или ядерным оружием и далее с криками эти действия России несут прямую угрозу странам нато они кинутся в бой. Правда руками поляков румын и прибалтов.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:36
    +3
    Зажрались,три дня и два рожка патронов.А для чего без контрольно раздавали оружие в марте - апреле 2022г.Для хатоскрайников отсидеться и нам в спину стрелять.Пора подумать и его применять по назначению и не будет ни каких три дня и передовая.Парочку зажравшихся военкоматовских патрулей завалите и будет вам счастье.
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:42
    +1
    Смотреть неприятно на это пушечное кровавое мясо лежащее в развалинах Артемовска...но на войне как на войне...потери ВСУ там приличные.
  8. михаилл
    михаилл Сегодня, 09:42
    +3
    Вспоминаю советскую школу и уроки НВП. И "Зарницы".
    Вот из советского школьника вполне можно было подготовить штурмовика, не за 3 дня конечно, а за месяц- два.
  9. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 09:44
    +2
    Хватит прибеднятся, орков готовить вообще не надо, винтовку Мосина и вперёд, они все равно биться будут до смерти, какой смысл готовить? умение против 152 снаряда не поможет.
  10. polinet
    polinet Сегодня, 09:46
    +2
    Цитата: tralflot1832
    Зажрались,три дня и два рожка патронов.А для чего без контрольно раздавали оружие в марте - апреле 2022г.Для хатоскрайников отсидеться и нам в спину стрелять.Пора подумать и его применять по назначению и не будет ни каких три дня и передовая.Парочку зажравшихся военкоматовских патрулей завалите и будет вам счастье.

    А этим, то что раздали ещё разбираться придется.
  11. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:56
    +1
    Цитата: bravo77
    Лишнее подтверждение, что бахмут - это "машина времени" у всу,
    в мясорубку отправляют полуфабрикаты, пока идёт накопление
    подготовленных частей для наступления.
    Нато фиг бы выгребало по сусекам приличный фонд техники
    для не обеспеченного кадровыми солдатами наступления.

    У НАТО других вариантов нет, так как ВСУ держатся исключительно за счёт внешних поставок. Собственная оборонка на Украине практически умерла, как и запасы.
  12. инженер74
    инженер74 Сегодня, 10:07
    +1
    Бесконечно так продолжаться не может... Скоро будет следующий ход, начнется "война мозгов", надеюсь, с этим у нас сильно лучше. soldier
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 10:19
      +1
      Ну в этом то даже можно не сомневаться.
  13. Snay
    Snay Сегодня, 10:28
    +2
    Мало двух рожков? Какой сладкоежка!
  14. янек
    янек Сегодня, 10:30
    +3
    И по дням подготовки, и два рожка .. это расточительство! Это всего лишь расходный материал.