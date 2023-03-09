Три дня обучения, два рожка патронов выстрелил — и на Бахмут штурмовиком. Как за три дня можно подготовить штурмовика?!

Киевское политическое руководство, не считаясь с потерями, продолжает требовать от командования ВСУ удержания Бахмута (Артемовска) любой ценой. По личному распоряжению Зеленского, в город перебрасывают все новые подразделения, причем как наиболее боеспособные из состава ГУР и ССО, так насильно мобилизованных по всей стране призывников и теробороновцев.Перед отправкой на передовую новобранцы практически не проходят никакой подготовки, что приводит к еще большим потерям среди них.Наводчик миномета ВСУ с позывным Шульц рассказал, как готовят украинских штурмовиков перед отправкой в Бахмут. Соответствующий ролик распространяется в соцсетях (публикация в СМИ недопустима из-за присутствия нелитературной лексики).По его словам, мобилизованных в течение трех дней готовят на полигоне под Харьковом, где они за это время успевают отстрелять два рожка патронов. После этого их зачисляют в штурмовые подразделения и отправляют в осажденный город, где, сообщает Шульц, такие вот «штурмовики» очень быстро завершают свой боевой путь.— возмущается украинский военнослужащий.Между тем, даже западные союзники Киева призывают Зеленского оставить город, дабы сохранить боеспособные части и занять новые рубежи обороны, продолжая подготовку к контрнаступлению. Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне в интервью The Guardian заявил, что допускает падение Бахмута «в ближайшие дни».Но в Киеве, похоже, все еще не готовы принять суровую реальность. Замминистра обороны Украины Анна Маляр назвала заявление Столтенберга «частным экспертным мнением», добавив, что «пока Бахмут стоит».