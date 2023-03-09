Американский генерал назвал сроки развёртывания первой батареи дальнобойных гиперзвуковых ракет

Командование Вооруженных сил США стремится в максимально короткие сроки поставить гиперзвуковые системы на боевое дежурство. Их развитие является приоритетной задачей для американских военных.Такую позицию озвучил глава Стратегического командования Вооруженных сил США (STRATCOM) генерал Военно-воздушных сил Энтони Коттон.Американский генерал назвал сроки развертывания первой батареи дальнобойных гиперзвуковых ракет. По его словам, это произойдет уже в текущем году. А в середине десятилетия Соединенные Штаты приступят к реализации программы конвенционального оперативного удара.Незадолго до этого Коттон называл гиперзвук одним из элементов системы глобального ядерного сдерживания.Ранее в Пентагоне сообщали об успешном испытании гиперзвуковой ракеты. Она преодолела более 500 километров, двигаясь со скоростью, превышающей шесть тысяч км/ч.Было вполне ожидаемо, что в США решили ускорить свою гиперзвуковую программу, так как американцы сильно отстают в данной сфере от России и Китая, которые уже начали развертывать такие ракеты. Похоже, что между крупными мировыми державами разворачивается нешуточная гонка вооружений в области гиперзвука.Ракеты, перемещающиеся в пространстве в пять и более раз быстрее звука, называются гиперзвуковыми. Их способность в короткое время преодолевать большие дистанции делает гиперзвук практически идеальным средством для нанесения внезапных ударов по противнику.