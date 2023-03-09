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Американский генерал назвал сроки развёртывания первой батареи дальнобойных гиперзвуковых ракет

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Американский генерал назвал сроки развёртывания первой батареи дальнобойных гиперзвуковых ракет

Командование Вооруженных сил США стремится в максимально короткие сроки поставить гиперзвуковые системы на боевое дежурство. Их развитие является приоритетной задачей для американских военных.


Такую позицию озвучил глава Стратегического командования Вооруженных сил США (STRATCOM) генерал Военно-воздушных сил Энтони Коттон.

Американский генерал назвал сроки развертывания первой батареи дальнобойных гиперзвуковых ракет. По его словам, это произойдет уже в текущем году. А в середине десятилетия Соединенные Штаты приступят к реализации программы конвенционального оперативного удара.

Незадолго до этого Коттон называл гиперзвук одним из элементов системы глобального ядерного сдерживания.

Ранее в Пентагоне сообщали об успешном испытании гиперзвуковой ракеты. Она преодолела более 500 километров, двигаясь со скоростью, превышающей шесть тысяч км/ч.

Было вполне ожидаемо, что в США решили ускорить свою гиперзвуковую программу, так как американцы сильно отстают в данной сфере от России и Китая, которые уже начали развертывать такие ракеты. Похоже, что между крупными мировыми державами разворачивается нешуточная гонка вооружений в области гиперзвука.

Ракеты, перемещающиеся в пространстве в пять и более раз быстрее звука, называются гиперзвуковыми. Их способность в короткое время преодолевать большие дистанции делает гиперзвук практически идеальным средством для нанесения внезапных ударов по противнику.
Автор:
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11 комментариев
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  1. Shurik70
    Shurik70 Сегодня, 09:29
    +2
    Их способность в короткое время преодолевать большие дистанции делает гиперзвук практически идеальным средством для нанесения внезапных ударов по противнику

    Главное не столько во внезапности, сколько в неотразимости.
    Та же крылатая ракета, на низкой высоте, огибая складки местности, обеспечивает внезапность куда лучше, хоть и летит с дозвуковой.
    Главная фишка гиперзвука - сбить такую ракету чрезвычайно трудно. Существующие ПВО рассчитаны на куда меньшую скорость цели.
  2. Комментарий был удален.
  3. faterdom
    faterdom Сегодня, 09:48
    +1
    О-о-йо-ийо-йо! Батарейка!
    Батарею-то развернуть в этом году можно.
    Можно даже развернуть на 360, как любит Ленаанна, или Нюркалена...
    Только ракет для, нее нету, и вряд ли в этом году будут.
    Вот и приходится американцам подбадривать союзников такими вот заявлениями, чтобысне усомнились в гегемоне.
    1. sub307
      sub307 Сегодня, 10:27
      0
      Не в этом году, так в следующем. Главное, что, судя по всему, Россия не собирается реализовывать пока ещё имеющееся преимущество на практике. Как фактор сдерживания - да, как оружие "поля боя" больше "нет", чем "да", что и подтверждается пока лишь достаточно редким применением гиперзвуковых средств поражения в СВО.
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 10:02
    +2
    ну что план по глобальному удару у сша не куда не делся
  5. Daishi
    Daishi Сегодня, 10:08
    +2
    Поздняк пить боржоми, Китай и Россия уже впереди планеты всей
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 10:22
      0
      Вот только в отличии от России и Китая для США гиперзвук - это средство первого обезоруживающего удара. Им не критично быть первыми, им нужен массовый отработанный гиперзвук. Наши Кинжал и Циркон именно для США стратегической угрозы не несут от слова совсем. А американские ПУ в Европе…
  6. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 10:25
    0
    Любопытное заявление американского генерала. Они еще не закончили опытно- конструкторские работы. Ее необходимо научить не только летать, но и попадать в цель!
    Или американцы умалчивают или генерал бежит впереди паровоза?
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:50
    0
    в середине десятилетия Соединенные Штаты приступят к реализации программы конвенционального оперативного удара
    Реализовывать значит выполнять. Поэтому этот текст можно понять и как то, что к середине десятилетия Сша начнут проведение оперативно-тактических ударов против вражеских объектов на суше, на море и в воздухе (цель этой программы). В этом случае, как я понимаю, в первую очередь по России?
  8. sanches-nk
    sanches-nk Сегодня, 10:51
    -1
    Сколько вот читаю статей про американский гиперзвук, все более-менее рабочие экземпляры - это скорости порядка 5 махов, т.е. около 6000 км/ч, но по факту это все же не полноценный гиперзвук, а скорость граничащая с ним. А все эксперименты превышающие эти скорости закачивались неудачно.
    Не зря, Герберт Александрович Ефремов пару в 2018 году сказал - "у США в ближайшие 20 лет боевой гиперзвук не появится".
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 11:16
      +1
      Вера в то, что США не смогут решить стоящие перед ними задачи очень опасна. Помните слова Путина о том, что американский проект ПРО (кинетическое поражение цели, в это время наша А-135 использовала ядерные БЧ) не может быть реализован, это как осознанно «попасть одной пулей в другую», а это невозможно.
      1. sanches-nk
        sanches-nk Сегодня, 11:36
        0
        Никто не говорил и не говорит, что США не способны решить данные задачи, вопрос лишь в том, в какие сроки и в каком качестве. Есть и разведка и воровство, в этих вещах любые средства хороши. Но и не стоит забывать как в США многие проекты были похоронены, в связи их бесперспективностью и сложностью, а после развала СССР, эти проекты получили новую жизнь, т.к. в руки их руки попали наработки советских ученых.
        То, что у России образовался этот коридор, просто замечательно. Есть все возможности к усовершенствованию этих типов вооружений, нарастить мощности, создать средства противодействия данным типам вооружений.

        А сроки такие в 20 лет он вывел на основе своего опыта, (причем 10 лет он выделял именно на этапы разработок и первых тестовых испытаний и еще 10 на доводку, обкатку и массовую поставку в вооружения) понимая на каких этапах они находятся. Но как я и сказал промышленный шпионаж никто не отменял, они могут его значительно сократить. С момента выхода его интервью, прошло почти 5 лет и ни каких серьезных подвижек пока не видно, так что, пока прав был Ефремов.