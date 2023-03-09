Военное обозрение
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Главы оборонных ведомств стран ЕС согласились на поставки Киеву оставшихся на складах боеприпасов

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Главы оборонных ведомств стран ЕС согласились на поставки Киеву оставшихся на складах боеприпасов

Страны Евросоюза продолжают последовательную политику по накачиванию Украины оружием. Ярым сторонником подобной политики является и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.


Напомним, что 7 и 8 марта в шведской столице Стокгольме прошла неформальная встреча глав оборонных ведомств 27 стран-членов ЕС. Центральной же темой здесь, естественно, была Украина, а точнее поставки вооружения в эту страну, а также откуда взять оружие и деньги на него.

Ранее Боррель призывал использовать в этих целях Европейский фонд мира, откуда собираются выделить 1 миллиард евро. Эта сумма рассчитана лишь на первый этап поставок оружия, отметил глава евродипломатии. Сколько будет выделено на последующие этапы, Боррель не уточнил.

Кроме того, по словам Борреля, на встрече в Стокгольме европейские министры обороны пришли к согласию относительно необходимости немедленных поставок Украине артиллерийских боеприпасов, которые хотят выделить как то, что осталось на военных складах ЕС.

При всём этом Боррель пытается выставить себя сторонником мира, говоря, что было бы лучше обсуждать мирные переговоры, а не поставки оружия. Что мешает вести мирные переговоры, не говорит... Видимо, сложно выговорить слово «Вашингтон», который держит в руке всю европейскую чиновничью братию.

В ноябре прошлого года ЕС уже одобрил военную помощь Украине на сумму в 18 миллиардов евро.
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Использованы фотографии:
Википедия/US Government
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28 комментариев
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 09:59
    +3
    шас отдадут и опять наклепают я уверен последние не кто отдавать не будет ! и это все фикция что последние отдают !
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 10:03
      0
      Просто цену себе набивают - что бы налогоплательщики не задавались вопросом о том, почему сотни миллиардов долларов их налогов уходят дядям из впк.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:19
      +2
      Цитата: opuonmed
      шас отдадут и опять наклепают я уверен последние не кто отдавать не будет ! и это все фикция что последние отдают !


      Было бы хорошо,если бы это действительно была правда,тогда на боеспособности ЕС можно ставить крест плюс военную промышленность Германии готовят к переезду то ли в США,то ли на Украину из-за якобы российской угрозы.А на самом деле США разоружают конкурентов в лице ЕС,чтобы диктовать им впоследствии свою волю вплоть до последующей ликвидации ЕС.

      «Покуда есть на свете дураки, Обманом жить нам, стало быть, с руки …На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврешь - И делай с ним, что хошь!»

      https://proza.ru/2021/05/20/1323
    3. Серёга64
      Серёга64 Сегодня, 10:33
      +1
      Цитата: opuonmed
      и это все фикция

      А они по другому не могут
    4. Woroshilow
      Woroshilow Сегодня, 11:28
      +1
      Не в текущих реалиях Евросоюза, производство артиллерийских боеприпасов при действующих ценах на энергоносители в Европе обходится баснословно дорого. Производство чугунных болванок и взрывчатки очень энергоёмкое, для них главное проблема что придется размещать заказы где то на стороне, в тех же США или Юж. Корее, а родные Еврики так не хочется отдавать кому то другому.
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 10:01
    0
    Может кто нибудь объяснить как эти гигантское количество боеприпасов безнаказанно попадает в руину?
    1. Прокоп_Свинин
      Прокоп_Свинин Сегодня, 10:10
      +1
      С российской стороны, действия на затягивание военной фазы, а с другой, действия на массовый убой уринцев. Отсюда может быть вывод о единой режиссуре, и то, что странно для обычной войны, уже не удивляет.
    2. Землекоп
      Землекоп Сегодня, 10:11
      0
      ну не военными же колоннами на грузовиках....они везут раздельно разбросами на гражданских фурах и детских автобусах к фронту.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 10:15
        +8
        Хватит сказок про детские автобусы (((( тысячи тонн боеприпасов где вы столько автобусов наберете ? Все приходит ж/д составами и складируется в пунктах распределения, дальше вопрос почему не трогают ? Тоже самое с топливом для бронетехники, расходуется тоннами и подвозится безпрепятственно, или вы тоже скажите что бензовозы под школьные автобусы замаскированы ? Странная эта СВО ((((
        1. Curt
          Curt Сегодня, 10:32
          +1
          В первую очередь любая власть хочет удержать ее у себя в руках, для этого - любые средства хороши, любое шоу. Сейчас - это война, под ее предлогом закручивают любые гайки, списывают любые средства. В 21 веке договориться между собой могут даже 2 Совершенно разных человека используя онлайн переводчик, что уж говорить о главах правительств? Согласовать сейчас можно все что угодно, это не 19 век. Сейчас - тонна информации каждый день как кто то подбил очередной уазик - на выходе пшик. А началось все после переговоров Мединского в Турции вроде.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:10
    +2
    Бешенная собака,этот Борелль..Фонд мира в топку войны?Это все,что надо знать о толерастных вырожденцах
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:17
      +1
      Там на Западе что не физиономия то по классификации Лукашенко живность на волосяном покрове, сжечь бы их всех ЯО ((((
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:11
    0
    Европа голая...
    Тупо не воспользоваться.
    Я бы так и сделал.
    "Лучшее средство от перхоти - это гильотина." (с)
    1. Bioorganizm
      Bioorganizm Сегодня, 10:29
      -1
      До Ла-Манша за неделю! Вы на это намекаете? Полностью поддерживаю.
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:18
    +2
    Цитата: opuonmed
    шас отдадут и опять наклепают я уверен последние не кто отдавать не будет ! и это все фикция что последние отдают !

    Отдадут всё, что им прикажут хозяева за лужей.
    Быстро наклепать не получится. Нет стольких производственных мощностей. Зато матрасня на фоне более выгодного положения по энергоносителям активизирует производство. Даже если процесс не быстрый, то будет загрузка на приличный срок. А покупатели в лице гейропейцев уже будут готовы к выворачиванию карманов. Про собственную оборонку вероятно придется забыть.
  6. янек
    янек Сегодня, 10:22
    +4
    "Ранее Боррель призывал использовать в этих целях Европейский фонд мира, откуда собираются выделить 1 миллиард евро."
    Так можно из фонда "Нобелеской премии Мира" изьять пару млрд на закупку вооружений для укрорейха!
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:27
    +2
    Боррель призывал использовать в этих целях Европейский фонд мира
    Показательно для ЕС - "мир" через поставки оружия. До ручки уже дошли в своей ненависти к нашей стране.
    европейские министры обороны пришли к согласию относительно необходимости немедленных поставок Украине артиллерийских боеприпасов
    Исключительно в "мирных целях" прекрасно зная, что этими снарядами обстреливаются гражданские объекты Донбасса. Вот по кому точно плачет трибунал.
    1. стар
      стар Сегодня, 10:54
      +1
      Показательно для ЕС - "мир" через поставки оружия. До ручки уже дошли в своей ненависти к нашей стране.

      Инквизиция и аутодафе - тоже европейские традиции и культурный фундамент современных европейских ценностей
  8. km-21
    km-21 Сегодня, 10:38
    0
    Почему мы верим в болтовню про снарядный голод на Западе? Неужели кто-то может поверить, что высокотехнологичный Запад может проиграть России в скорости производства снарядов?

    Другой вопрос, может быть нам просто нечем ответить на эти поставки?
    В таком случае нам надо определяться.
    Либо мы воюем ВСЕМИ имеющимися средствами вплоть до ЯО.
    Либо нам пора сдаваться.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 10:58
      +2
      Все чуть-чуть сложнее. Могут, но… на примере Германии:
      Глава Rheinmetall Паппергер: мощность производства 155 мм артиллерийских снарядов может быть увеличена до 450 000-500 000 в год (в 2022 произведено 70 000 артиллерийских снарядов). Rheinmetall готов инвестировать собственные средства в расширение снарядного производства, но параллельно требуется запуск нового порохового завода, возможно, в восточногерманской земле Саксония, но эти инвестиции в размере от 700 до 800 миллионов евро должны быть уже профинансированы центральным правительством. Паппергер отметил, что завод необходим, так как дефицит в производстве специальных порохов может оказаться узким местом и затормозить усилия по наращиванию выпуска снарядов.
      Правительство Германии эти инвестиции делать отказывается. Отсюда и разговоры о переносе снарядного производства Rheinmetall в США - порохом они производство обеспечат.
      Подобные игры Rheinmetall ведёт и с танковым производством. Компания завалена заказами, но она не в состоянии обеспечить замкнутый цикл производства, а немецкое правительство совершенно не стремится решать проблемы со смежниками.
      ЕС готов выделить деньги для загрузки имеющихся мощностей, но с их расширением (пока) есть проблемы.
  9. Наган
    Наган Сегодня, 10:39
    0
    Ну положим снаряды поставят. Ну даже и пушки к ним. А лишние солдаты случайно на складах ЕС не завалялись? Мобилизация в 404 чем дальше, тем сильнее буксует, попасть под могилизацию чем дальше, тем меньше желающих, а откосить как раз наоборот. А Россия пока мобилизовала где-то 300000 из многомиллионного мобилизационного ресурса.
    1. km-21
      km-21 Сегодня, 11:02
      +1
      На складах ЕС полно запасных солдат. Поляки, прибалты, грузины - такие же полезные идиоты как и сегодняшние украинцы. А если сильно приспичит, то подвезут мясо из Африки и других отдаленных районов. Не забывайте, что против нас воюет миллиард конченных русофобов, плюс примерно столько же готовых продать свою судьбу за бабло.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:41
    0
    Главы оборонных ведомств стран ЕС согласились на поставки Киеву оставшихся на складах боеприпасов
    . Они решили, что им за такое ничего и никак не будет...
    Скорее всего, им то ничего и не будет, НО, поскольку так не бывает, кому-то за все это придётся отвечать, ощутить на себе ПОСЛЕТСТВИЯ!
    ВОПРОС... кому, сколько, когда?
  11. Торвлобнор IV
    Торвлобнор IV Сегодня, 10:43
    0
    Ну а как вы думали? Боррелю показали панорамные виды Мариуполя, Попасной, Северодонецка, Угледара, Соледара, Марьинки. Боррель икнул и приказал остановить "освобождение земли от городов". И жители Европы, которым по телевизору показали эти виды, полностью с ним согласны. Информационная политика РФ здесь терпит сокрушительное поражение, т.к. среднестатистическому европейцу невдомёк, что "продвижение НАТО на восток" надо останавливать сносом городов "под ноль".
  12. Мне_лень_придумывать_ник
    Мне_лень_придумывать_ник Сегодня, 10:45
    0
    Люди, как думаете, США пытаются разоружить армии НАТО и ЕС, чтобы потом заместить и уничтожить европейский ВПК для своих экономических выгод?
    1. Торвлобнор IV
      Торвлобнор IV Сегодня, 12:07
      0
      Европейский ВПК уже несколько месяцев как вышел из глубокой летаргии. Все лихорадочно вооружаются, ремонтируются, модернизируются. Куче стран Восточной Европы понадобилась техника и боеприпасы на замену отправленным ВСУ. Путин хотел демилитаризации Украины, а получил милитаризацию Европы, которая щедро делится с Украиной.
  13. Владимир Михалев
    Владимир Михалев Сегодня, 10:53
    0
    На счет складов ни чего не читал, а вот на счет объединения пишут. То есть уже закупку делать будет не каждая в отдельности страна, а вскладчину. Таким образом они хотят нарастить объем выбив за объем скидку. Что говорит о том что цена закупки для стран чувствительна. А так каждая страна пополняя свои запасы ни чего не выигрывает.
  14. Зуек
    Зуек Сегодня, 11:14
    +1
    Что мешает вести мирные переговоры, не говорит...

    Мешает то, что ситуация сейчас патовая и никто с текущих позиций не хочет идти на уступки: они хотят, чтобы мы отошли к границам 1991 года, тогда можно вести переговоры. Мы - чтобы они признали существующие реалии на земле (то есть включение в состав России новых областей). Неприемлемые условия с каждой стороны - это и мешает.
    Но важно тут другое - "тыл" Украины в лице НАТО и ЕС по видимому очень сильно накачает Украину боеприпасами. Так что в ожидаемом всеми наступлении экономии боеприпасов не будет - они резко усилят обстрелы, скорее всего это и будет началом.