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В Кривом Роге, Днепропетровске, Киеве и других городах Украины поражено большое количество энергообъектов

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В Кривом Роге, Днепропетровске, Киеве и других городах Украины поражено большое количество энергообъектов

В ночь на 9 марта территория Украины подверглась очередным массированным атакам с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов. Сейчас уже известны некоторые последствия ракетных ударов.


В Днепропетровской области, к примеру, зафиксированы прилеты в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах. В результате прилетов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и промышленные предприятия, производившие продукцию военного назначения. Ставленник киевского режима в регионе Сергей Лысак назвал разрушения на объектах «серьезными».

В Криворожском районе были атакованы объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает региональная администрация. В Киеве обломки ракеты, правда, еще неизвестно, чьей, упали на припаркованные автомобили в Святошинском районе, из-за чего вспыхнул пожар.

В Одесской области после ракетного удара были повреждены линии электропередачи и опора. Из-за повреждений пришлось включить отключения света в жилых домах и на предприятиях. По утверждению украинских властей, над Одесской областью силы ПВО якобы сбили шесть ракет и один беспилотный летательный аппарат.

Известно о падении ракеты в жилом районе в Золочевской общине Львовской области. Однако известно, что подобные инциденты часто происходят вследствие работы именно украинских средств противовоздушной обороны.

Отсутствие должного уровня мастерства украинских военных приводит к тому, что ракеты падают в жилых районах, попадают в жилые дома и приносят многочисленные повреждения. Так было, к примеру, в Польше, где украинская ракета стала причиной гибели двух людей в фермерском хозяйстве Люблинского воеводства.
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47 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:40
    +7
    Интересно,скока будет заявлений что русские опять изменили тактику нанесения ракетных ударов:Но мы были готовы и сбили все ударные средства ВС России.Наша тактика не меняется ,рот открывать не мешки таскать.
  2. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 09:44
    +5
    Было бы интересно сколько действительно долетело до места и результаты учитывая поставки пво.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:15
      +4
      Было бы интереснее какие именно обьекты поражены.
  3. polinet
    polinet Сегодня, 09:44
    +6
    Цитата: tralflot1832
    Интересно,скока будет заявлений что русские опять изменили тактику нанесения ракетных ударов:Но мы были готовы и сбили все ударные средства ВС России.Наша тактика не меняется ,рот открывать не мешки таскать.

    Ну да сбили почти все.
    - А почему свет пропал?
    - Дрова закончились.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:48
      +7
      Не, не закончились ,на ТЭЦ 5 в куеве что то детанирует после прилёта ,судя по видео.Дрова у них не той системы.
  4. AVA77
    AVA77 Сегодня, 09:45
    +13
    Пришлось включить отключения света wassat

    Понять это смогут не только лишь все. laughing
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 10:01
      +2
      В России выключатель, у полосатых включатель.....(М. Задорнов)
  5. Cooper
    Cooper Сегодня, 09:45
    +2
    Жёстко пресечь наконец все пути/средства доставки западных вооружений и, как дополнение, тотально лишить укрорейх электричества - вся их война закончится практически сразу, останется только непринуждённо добить остатки т.н. ВСУ - кто не разбежится. Почему российское руководство с упорством, достойным лучшего применения, не идёт на эти вполне логичные действия - большой, очень большой вопрос....
    1. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 10:00
      -4
      Видимо, как говорил Г. Вицин:
      "Концепция изменилась."
    2. Denis812
      Denis812 Сегодня, 10:28
      +3
      Потому что полностью генерацию энергии на Украине можно остановить лишь уничтожив АЭС.
      А вот перераспределение энергии остановить можно, но для этого надо уничтожить колоссальное кол-во трансформаторов.
      Очевидно, что у России просто нет такого количества ракет, чтобы гарантированно всё уничтожить.
      Вы не забывайте, что РФ вбамбливает в каменный век страну всего в три раза меньше её самой.
      Этого никто не делал за последние сто лет.
      Например, США напали на Ирак имея пятидесятикратное превосходство в потенциале.
      И технологически армия Украины в некоторых вещах превосходит армию России, например, в разведке и целеуказании.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 11:00
        +1
        Цитата: Denis812
        Вы не забывайте, что РФ вбамбливает в каменный век страну всего в три раза меньше её самой.
        Этого никто не делал за последние сто лет.
        Например, США напали на Ирак имея пятидесятикратное превосходство в потенциале.
        И технологически армия Украины в некоторых вещах превосходит армию России, например, в разведке и целеуказании.

        наконец то грамотные слова "не мальчика но- мужа."...урякалки надоели.
      2. Leontrotsky
        Leontrotsky Сегодня, 11:13
        0
        Будем точны-не украина превосходит армию РФ в разведке и ЦУ, а использование ресурсов НАТО дает укрорейху такую возможность. Хорошо, ну а почему ,в таком случае мосты через Днепр целехоньки? Несколько комплексов сатаны ,не так давно, заменили сарматами. Предлагали неоднократно поставить на них,вместо ябч ту,что в тротиловом эквиваленте-и айда по мостам( 8 тонн таки взрывчатого вещества должно хватить)-разрушения то в этом случае будут ощутимыми. Да изападным партнерам нервы пощекочем когда баллисты стартанут. Заранее,правда,стоит предупредить, чтобы глупостей не наделали. А то ведь можно и сарматами получить.
    3. yuriy1863
      yuriy1863 Сегодня, 10:28
      0
      Совершенно верно. НАТОвская техника, недоехав до ЛБС, должна валяться в искорёженном виде вдоль всех украинских железных дорог, в реках под разрушенными мостами, заваленная обломками в железнодорожных туннелях.
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:46
    0
    Из-за повреждений пришлось включить отключения света в жилых домов

    Интересное словосочетание...не встречал еще... belay как можно из за повреждения включить отключения света? what
    были повреждены линии электропередачи и опора.

    Это устраняется очень быстро...овчинка не стоит выделки
  7. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 09:49
    +1
    В Одесской области после ракетного удара были повреждены линии электропередачи и опора.

    Кто так тупо бьёт?!
    Эти линии и опоры чинятся за несколько часов.
    По генерации надо бить!
    По трансформаторам АЭС, по машинным залам ГЭС, по турбина м ТЭЦ и ТЭС.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 11:02
      0
      Цитата: DefenderofTruth
      Кто так тупо бьёт?!
      Эти линии и опоры чинятся за несколько часов.
      По генерации надо бить!
      По трансформаторам АЭС, по машинным залам ГЭС, по турбинам ТЭЦ и ТЭС.
      за то,сколько ненависти копится к клятым "москолям"....
  8. nsws3
    nsws3 Сегодня, 09:53
    0
    Простой вопрос: у меня пара знакомых по игре, живут в Днепропетровске играют нормально, хотя по игре минимум 3g нужен и наличие компа. Может куда то не туда бьём?
    1. Пилот2017
      Пилот2017 Сегодня, 10:28
      -1
      Скорее всего у них есть генератор, либо они врут что они с Днепропетровска
    2. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 11:03
      -1
      Цитата: nsws3
      Простой вопрос: у меня пара знакомых по игре

      иди в песочницу малыш...
  9. usr01
    usr01 Сегодня, 09:53
    +4
    "...пришлось включить отключения света..." на каком языке пишет автор?? request
    И таки-да в Одессе с 2 до 7 отключали.. а я уже подумал, что службу перестали нести.. и расслабились... hi
  10. bambr731
    bambr731 Сегодня, 09:56
    0
    Меня уже бесят сообщения МО об ударах по энергообъектам am Других целей нет что ли?
    1. HAM
      HAM Сегодня, 10:05
      0
      Во,во.... : их бьют,а они крепчают......пока не видно никакого толка от этих ударов.Да,и "экскурсанты" с Эвропы и Америки чувствуют себя в безопасности,вот и прут косяками в Куёв...
    2. 1976AG
      1976AG Сегодня, 10:08
      +1
      Цитата: bambr731
      Меня уже бесят сообщения МО об ударах по энергообъектам am Других целей нет что ли?


      Ну на вас не угодишь. Одни кричат когда уже во тьму погрузим украину, а вы говорите не надо, пусть им будет тепло и светло... Договорились бы что ли меж собой.
      1. vitvit123
        vitvit123 Сегодня, 10:17
        +1
        Сильная у вас логика ! Как по мне так там другой смысл маненько ..
    3. мерцание
      мерцание Сегодня, 10:21
      +1
      Меня уже бесят сообщения МО об ударах по энергообъектам
      Ну так вырубайте у себя дома свет и сразу перестанете беситься, а после и вовсе полегчает.)
      1. vitvit123
        vitvit123 Сегодня, 10:39
        0
        Хороший рецепт для победы над врагом , надо взять на заметку ..
  11. m.cempbell
    m.cempbell Сегодня, 09:59
    +3
    пришлось включить отключения
    для ВО тоже ChatGPT статьи пишет?
  12. Arpad_Polan
    Arpad_Polan Сегодня, 10:02
    0
    pitiful results, not one outage lasting more than a few days, zero damage in Kiev in spite htat the attack involved it too. Seems that these strikes are largely ineffective lately.
  13. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:06
    +2
    Цитата: usr01
    "...пришлось включить отключения света..." на каком языке пишет автор?? request
    И таки-да в Одессе с 2 до 7 отключали.. а я уже подумал, что службу перестали нести.. и расслабились... hi

    Ну как же?! Кличко.
  14. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:07
    -1
    Хотелось бы думать, что у этой атаки была какая-то другая... высшая цель, которая привела бы к нужным и скорым последствиям.
    А не просто так... ракеты утилизировать.
    Такая массированная атака (по логике) должна быть началом чего-то более существенного, чем временное отключение света в домах "беспечных парижан".
    Будем посмотреть...
    1. AVA77
      AVA77 Сегодня, 10:44
      0
      Смею_заметить, хотелось бы думать. feel что у этой атаки была какая-то другая... высшая цель.

      Была конечно щель.
      . На первом этапе, полёт к альфа лебедя а в последующем колонизация пригодных для жизни планет всего млечного пути, Но что то не срослось и план с треском провалился . crying смею Вас заверить что колонизации точно не будет.
  15. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 10:12
    -1
    Отсутствие должного уровня мастерства украинских военных приводит к тому, что ракеты падают в жилых районах, попадают в жилые дома и приносят многочисленные повреждения

    Да не научились пока делать такие ракеты, чтобы без обломков. А мастерства у них хватает, чтобы наши самолеты не летали по их тылам...
  16. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 10:12
    +2
    Не плохо бы нанести ракетный психо-логический удар по областным, городским, районным административным центрам, полиции, СБУ, улицам имени Бандеры. Так сказать здоровеньки булы грамадяне, привет с Брянщины, с Донбасса. Начать можно хотя бы с одного, двух городов например с Киева, Львова. Посмотреть каков эффект будет. В какую сторону побегут на фронт или за границу.
    1. AleksT
      AleksT Сегодня, 10:31
      0
      Цитата: Солдатов В.
      Не плохо бы нанести ракетный психо-логический удар по областным, городским, районным административным центрам, полиции, СБУ, улицам имени Бандеры. Так сказать здоровеньки булы грамадяне, привет с Брянщины, с Донбасса. Начать можно хотя бы с одного, двух городов например с Киева, Львова. Посмотреть каков эффект будет. В какую сторону побегут на фронт или за границу.

      А кто же будет спонсором такой маштабной акции? Вот вы например готовы несколько своих зарплат пожертвовать или даже годовую?
      1. Солдатов В.
        Солдатов В. Сегодня, 11:46
        0
        Готов, ещё в прошлом году перечислил деньги на поддержку ВС России. Надо будет ещё дам. soldier
  17. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 10:14
    +1
    60 ракет из30 было сбито!.За двумя личноКличко с Арестовичем гонялись! Говорят удачно
  18. Bioorganizm
    Bioorganizm Сегодня, 10:17
    -3
    Все, вбили в "каменный век". На самом деле вооружение потрачено на 5 часов без света в каком то городе. Оно того стоило?
  19. sub307
    sub307 Сегодня, 10:18
    +1
    Цитата: tralflot1832
    Интересно,скока будет заявлений что русские опять изменили тактику нанесения ракетных ударов:Но мы были готовы и сбили все ударные средства ВС России.Наша тактика не меняется ,рот открывать не мешки таскать.

    Так и есть...и тактика..., и "линия соприкосновения" - "застыли", хочешь - открывай, хочешь закрывай рот, хочешь "мешки таскай".
  20. Пилот2017
    Пилот2017 Сегодня, 10:25
    0
    Опять писать и кричать будут украинцы, что мы террористы, убиваем людей, бьем по гражданским. Будут кричать кляты москали, и рвать опу крича что верят в перемогу. А тем временем сборщик ракет Вася, закрутил последний винтик на корпусе ракеты и сказал: ПИСЕЦ ЖОВТОБЛАКИТНЫМ wassat laughing
  21. certero
    certero Сегодня, 10:28
    +3
    Мне кажется уже абсолютно понятно что подобные удары никаким образом не снижают боеспособность противника.
    Боеспособность противника снижает уничтожение складов с боеприпасами, путей сообщения, командных пунктов и тому подобных военных объектов.
  22. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:32
    -1
    Цитата: Bioorganizm
    Все, вбили в "каменный век". На самом деле вооружение потрачено на 5 часов без света в каком то городе. Оно того стоило?

    С каждым прилетом система лишается резервов и возможности оперативного перераспределения.
    Тут стоит ещё принять во внимание кое-что. Что всё у небратьев отлично в плане энергообеспечения, несмотря на регулярные удары, считать неправильно. Производство схлопнулось, территорию под названием Украина покинуло огромное количество людей. Вот и получается, что хватает разве что на просто существовать тому, что осталось.
    1. Bioorganizm
      Bioorganizm Сегодня, 10:37
      +1
      Я могу не знать, но вроде производство схлопнулось и гражданские разбежались еще весной? Когда города начали бомбить, и когда все сколько нибудь крупные заводы разбомбили. Вопрос по электричеству, зачем?
      Хотя я могу действительно не знать что у ВСУ упали возможности маневрировать. Что они там теперь только пешком ходят, но сильно сомневаюсь.
  23. ugos
    ugos Сегодня, 10:33
    +1
    Так отключают всегда при воздушной тревоге, когда начинаются прилёты, есть повреждения или нет, потом через час включают, это делается что бы не было пожаров при коротком замыкании, так что если есть серьёзные повреждения об этом можно узнать через сутки .
    Не могу понять смысла в этих бомбёжках, через неделю в крайнем случае, всё восстановят, и у всех будет свет и интернет, они даже умудряются продавать энергию.
  24. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 11:18
    +1
    Ну кто так делает? Надо было герани на 8е марта дарить а не 9го.
  25. Tagan
    Tagan Сегодня, 11:43
    0
    Цитата: ugos
    Так отключают всегда при воздушной тревоге, когда начинаются прилёты, есть повреждения или нет, потом через час включают, это делается что бы не было пожаров при коротком замыкании, так что если есть серьёзные повреждения об этом можно узнать через сутки .
    Не могу понять смысла в этих бомбёжках, через неделю в крайнем случае, всё восстановят, и у всех будет свет и интернет, они даже умудряются продавать энергию.

    Что в вашем понимании "всё"? Далеко не всё из выбитого удастся восстановить даже за несколько лет. И много продают на сей момент? И кому? Хотя конечно можно предположить, что если нечего запитывать энергоёмкого, то излишки можно продать. Но опять же, если если с энергетической инфраструктурой более менее сносны дела. А это по-моему не так.
  26. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 11:44
    0
    Если бы хотя бы половину этих усилий потратили на разборку транспортной инфраструктуры, можно было бы поверить в намерение победить...
    Уж слишком быстро противник восстанавливает энергосети, с мостами и тоннелями такое не прокатит.
  27. Tagan
    Tagan Сегодня, 11:49
    0
    Цитата: Bioorganizm
    Я могу не знать, но вроде производство схлопнулось и гражданские разбежались еще весной? Когда города начали бомбить, и когда все сколько нибудь крупные заводы разбомбили. Вопрос по электричеству, зачем?
    Хотя я могу действительно не знать что у ВСУ упали возможности маневрировать. Что они там теперь только пешком ходят, но сильно сомневаюсь.

    Но не секрет, что били по некоторым производствам неоднократно. Т.е. что-то пытались восстановить. Опять же, буквально всё в первые месяцы вряд-ли уничтожили. Это как своего рода удавка - вроде ещё дышат, но способности на активные действия всё меньше.