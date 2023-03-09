В ночь на 9 марта территория Украины подверглась очередным массированным атакам с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов. Сейчас уже известны некоторые последствия ракетных ударов.В Днепропетровской области, к примеру, зафиксированы прилеты в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах. В результате прилетов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и промышленные предприятия, производившие продукцию военного назначения. Ставленник киевского режима в регионе Сергей Лысак назвал разрушения на объектах «серьезными».В Криворожском районе были атакованы объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает региональная администрация. В Киеве обломки ракеты, правда, еще неизвестно, чьей, упали на припаркованные автомобили в Святошинском районе, из-за чего вспыхнул пожар.В Одесской области после ракетного удара были повреждены линии электропередачи и опора. Из-за повреждений пришлось включить отключения света в жилых домах и на предприятиях. По утверждению украинских властей, над Одесской областью силы ПВО якобы сбили шесть ракет и один беспилотный летательный аппарат.Известно о падении ракеты в жилом районе в Золочевской общине Львовской области. Однако известно, что подобные инциденты часто происходят вследствие работы именно украинских средств противовоздушной обороны.Отсутствие должного уровня мастерства украинских военных приводит к тому, что ракеты падают в жилых районах, попадают в жилые дома и приносят многочисленные повреждения. Так было, к примеру, в Польше, где украинская ракета стала причиной гибели двух людей в фермерском хозяйстве Люблинского воеводства.