Чешские власти одобрили ввод своей военной полиции на Украину и отправку военнослужащих в Африку

Правительство Чехии одобрило отправку на Украину сотрудников своей военной полиции, в задачи которых будет входить расследование военных преступлений.Как сообщает чешское информационное агентство CTK, всего на территорию Украины планируется отправить до 15 экспертов военной полиции, которые затем будут включены в число специалистов Международного уголовного суда в Гааге. Сообщается, что число может в итоге оказаться значительно больше.Утвержденный чешским парламентом мандат будет действовать до конца 2024 года. Полицейские эксперты также смогут вести свою деятельность на территории Нидерландов. На осуществление этой миссии предполагается выделить финансирование в размере 29,6 миллионов крон (примерно 1,3 миллиона долларов).Кроме того, правительство Чехии одобрило отправку в Африку (государство Нигер) своих военнослужащих. В эту африканскую страну в качестве военных советников и инструкторов поедут до 20 чешских спецназовцев. Сумма финансирования этого проекта составит 162 миллиона крон (около 7 миллионов долларов).Ранее сотрудников своей полиции на Украину направляли власти Польши. Целью секретной миссии официально было заявлено проведение разминирования дорог и других инфраструктурных объектов в стране.Президент Чехии Петр Павел в январе текущего года заявил, что допускает сценарий, при котором Украина будет вынуждена пойти на территориальные уступки в пользу России. Однако Павел добавил, что соответствующее решение может быть принято исключительно украинским президентом Владимиром Зеленским и народом этой страны.