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Чешские власти одобрили ввод своей военной полиции на Украину и отправку военнослужащих в Африку

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Чешские власти одобрили ввод своей военной полиции на Украину и отправку военнослужащих в Африку

Правительство Чехии одобрило отправку на Украину сотрудников своей военной полиции, в задачи которых будет входить расследование военных преступлений.


Как сообщает чешское информационное агентство CTK, всего на территорию Украины планируется отправить до 15 экспертов военной полиции, которые затем будут включены в число специалистов Международного уголовного суда в Гааге. Сообщается, что число может в итоге оказаться значительно больше.

Утвержденный чешским парламентом мандат будет действовать до конца 2024 года. Полицейские эксперты также смогут вести свою деятельность на территории Нидерландов. На осуществление этой миссии предполагается выделить финансирование в размере 29,6 миллионов крон (примерно 1,3 миллиона долларов).

Кроме того, правительство Чехии одобрило отправку в Африку (государство Нигер) своих военнослужащих. В эту африканскую страну в качестве военных советников и инструкторов поедут до 20 чешских спецназовцев. Сумма финансирования этого проекта составит 162 миллиона крон (около 7 миллионов долларов).

Ранее сотрудников своей полиции на Украину направляли власти Польши. Целью секретной миссии официально было заявлено проведение разминирования дорог и других инфраструктурных объектов в стране.

Президент Чехии Петр Павел в январе текущего года заявил, что допускает сценарий, при котором Украина будет вынуждена пойти на территориальные уступки в пользу России. Однако Павел добавил, что соответствующее решение может быть принято исключительно украинским президентом Владимиром Зеленским и народом этой страны.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/Ministry of Defence and Armed Forces of the Czech Republic
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31 комментарий
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:19
    +11
    Военная полиция относится к министерству обороны Чехии?Если относится ,она законная военная цель?
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 10:27
      +7
      Как-будто ракеты и снаряды разбираются в законности цели. У полицейских из Чехии кровь не течёт, что ли? Другое дело, нафига такой политес - хотят помочь рейху живой силой, так запишите в независимых добровольцев, как поляки.
      1. Forcecom
        Forcecom Сегодня, 10:35
        +7
        Ну так они не помощь украинцам хотят оказать - а готовятся направить специалистов для расследования "преступлений военщины кровавого Мордора" для суда гаагских светлых эльфов.
        1. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Сегодня, 11:10
          +4
          Не пойму на кого это расчитано- ,,гаагские трибуналы,, и так далее.. Какой трибунал и Гаага? Самое смешное,что народец которые раньше именовался ,,братским,, тоже верит что ВВП будут ,,судить у ГАаГе,,. Это же психическая эпидемия.
    2. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 10:27
      +4
      Смешно задаваться таким вопросом, когда ни президент Украины, ни верхушка ВСУ не чувствуют себя в опасности.
      Они приедут лишь с одной, явно различимой целью - "найти неоспоримые доказательства вины России". Погибнет при этом весь ЛС этой миссии - вообще будет для западной картины замечательно.
      Они лишь расходный материал в спектакле по приданию красивой картинки произведению, в котором все подгоняется под заранее заданный итог.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:39
      0
      Цитата: tralflot1832
      Военная полиция относится к министерству обороны Чехии?Если относится ,она законная военная цель?

      Любая силовая структура, находящаяся на территории страны ведущей боевые действия, является законной целью для противоположной стороны.
      Все как во времена ВОВ.
      1. Serg Koma
        Serg Koma Сегодня, 10:44
        +1
        Цитата: tihonmarine
        Все как во времена ВОВ.
        Вот только сравнивать несравнимое не надо!
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 11:41
          0
          Цитата: Serg Koma
          Все как во времена ВОВ.
          Вот только сравнивать несравнимое не надо!

          А чем отличаются чехи которые был на территории Союза в 1942 году, от тех которые будут находится в 2023 году.
    4. vitvit123
      vitvit123 Сегодня, 10:43
      +2
      Вам не хватает целей на Украине ? Что толку что эти " гоблины " относятся к законной цели ?
    5. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 11:03
      0
      Хотят, видимо, повоевать славяне не Украине. Ну, что ж, не впервой. Уже ходили на Россию в 18-19 годах, но теперь, точно, ничего не смогут украсть. Это не 18 год, золота на Украине давно нет. Все украдено предыдущими и нынешними ворами...
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:22
    +8
    Ну тогда без обиняков, если домой вернуться в мешках......., вон поляки молчат в "тряпочку" и кладбища расширяют. А суд будет, но думается, что не в Гааге.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:25
      +8
      Точные координаты расположения чехов на Украине и неожиданный бздынь ночью.Я только за и потом пусть верещат в Гааге.
    2. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 10:29
      +2
      Конечно будет! Абрамович не даст соврать.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:33
        +1
        И сдался этот несчастный Абрамович - нищеброд.В России у некоторых деньгов в разы больше Абрамовича.Вот эти действительно опасны.Отстаньте от Ромы ,он в Турции свой флот яхт держит,теперь придётся Турцию ему восстанавливать.
  3. faterdom
    faterdom Сегодня, 10:25
    +4
    Какие расследования преступлений?
    В Бахмут всех, натовская родина в опасности.
    Пригожин потом остатки отдаст даже в ящиках, как положено, даже счет за столярные работы не выставит.
  4. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 10:26
    +6
    Последним украинцем дело, видимо, не закончится. Придется ждать последнего поляка, чеха и прочих.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:45
      +1
      Цитата: Павел_Свешников
      Последним украинцем дело, видимо, не закончится. Придется ждать последнего поляка, чеха и прочих.

      С 1941 по 1945 год это мело место. Бандеры, чехи, поляк, норги и валонцы рядами лежали, до сих пор находим под горами Синимяэ ( где собрался весь европейский СС ).
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:31
    +3
    Правительство Чехии одобрило отправку на Украину сотрудников своей военной полиции
    Чехов несет не остановить., но придержать возможность есть когда прилетит ракета в место их дислокации и в ночное время когда все будут в сборе и в кроватях. По другому не поймут, так же, как и поляки.
    затем будут включены в число специалистов Международного уголовного суда в Гааге
    Унесут ли ношу, которую пытаются взвалить на свои хилые чешские плечи? А трибунал уверен будет, но не в Гааге, а например в Донецке.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 10:43
      0
      Чехов несет не остановить

      Наверно 1968 год забыть не могут! laughing
  6. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:33
    -1
    Правительство Чехии одобрило отправку на Украину сотрудников своей военной полиции

    Разумеется, вооружённой танками, самолётами.
  7. михаилл
    михаилл Сегодня, 10:41
    0
    Граждан Чехии тоже уравняют в правах с гражданами Украины? А то только полякам такая лафа, обидно.
  8. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 10:41
    +1
    всего на территорию Украины планируется отправить до 15 экспертов военной полиции, которые затем будут включены в число специалистов Международного уголовного суда в Гааге. Сообщается, что число может в итоге оказаться значительно больше.

    А кого судить то собрались? Неужели Россию? Так она на ваши суды кладет с прибором! laughing good
  9. Havoc
    Havoc Сегодня, 10:42
    0
    Теперь в расход пойдут западные славяне. Всё идёт по плану англосаксов.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:44
    0
    Чешские власти одобрили ввод своей военной полиции на Украину и отправку военнослужащих в Африку
    . Рьяных в гейропе хватает... вся разница между ними, кто то болтает, а кто то решился и делает, может сделать, будет делать.
  11. HAM
    HAM Сегодня, 10:56
    0
    Похоже,что всё гораздо проще---чехи боятся "отстать от поезда",поляки,венгры уже присмотрели себе по кусочку Украины,те же румыны и те слюни пускают.....сейчас 15 полицаев-завтра больше.....главное-вовремя застолбить место...
  12. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:11
    0
    Чой то чехи так раздухарились. Шли бы лучше свое пиво делать.
  13. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:17
    0
    Интересная ситуация . Больше всех суетятся на счет военных преступлений страны бывшего СЭВ .Германия или Бельгия ,Дания вообще ни слова ,а выпрыгивают из штанов ,в основном бывшие союзники
  14. ВМФ7981
    ВМФ7981 Сегодня, 11:32
    0
    На их месте, стоит подумать о том, что ни что не вечно! Все течет и все меняется. Сегодня одно, завтра другое. Или - все проходит, пройдет и это. И им самим придется отвечать, как соучастникам в преступной деятельности официального Запада! В некотором смысле их можно понять! Маленькие и подчиненные народы стран лимитрофов. Они воспринимают "сегодня" - это будет всегда!!! И с этим ничего поделать нельзя, до того момента, когда ситуация и обстоятельства, начинают поворачивать совсем не в ту сторону, в которую они ожидали.
  15. MakStVik
    MakStVik Сегодня, 11:36
    0
    Шакалы вертятся вокруг умирающего животного, готовятся доесть то, что останется.
  16. faiver
    faiver Сегодня, 11:40
    0
    Чехи что, до сих пор в армии УАЗы юзают? Как бы больше 30 лет прошло с момента последних поставок из СССР....
    А по части их экспертов - шли бы они лесом, пустопорожняя суета...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:43
      0
      Дык и поляки в 2014 еще пользовали УАЗики, лично видел. Я правда не знаю сколько у них осталось УАЗиков, но пару раз видел на улицах.