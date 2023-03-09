Чешские власти одобрили ввод своей военной полиции на Украину и отправку военнослужащих в Африку

Правительство Чехии одобрило отправку на Украину сотрудников своей военной полиции, в задачи которых будет входить расследование военных преступлений.
Как сообщает чешское информационное агентство CTK, всего на территорию Украины планируется отправить до 15 экспертов военной полиции, которые затем будут включены в число специалистов Международного уголовного суда в Гааге. Сообщается, что число может в итоге оказаться значительно больше.
Утвержденный чешским парламентом мандат будет действовать до конца 2024 года. Полицейские эксперты также смогут вести свою деятельность на территории Нидерландов. На осуществление этой миссии предполагается выделить финансирование в размере 29,6 миллионов крон (примерно 1,3 миллиона долларов).
Кроме того, правительство Чехии одобрило отправку в Африку (государство Нигер) своих военнослужащих. В эту африканскую страну в качестве военных советников и инструкторов поедут до 20 чешских спецназовцев. Сумма финансирования этого проекта составит 162 миллиона крон (около 7 миллионов долларов).
Ранее сотрудников своей полиции на Украину направляли власти Польши. Целью секретной миссии официально было заявлено проведение разминирования дорог и других инфраструктурных объектов в стране.
Президент Чехии Петр Павел в январе текущего года заявил, что допускает сценарий, при котором Украина будет вынуждена пойти на территориальные уступки в пользу России. Однако Павел добавил, что соответствующее решение может быть принято исключительно украинским президентом Владимиром Зеленским и народом этой страны.