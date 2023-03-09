В Швейцарии не поддержали идею передачи Германии танков «Леопарды-2»

В своей погоне за удовлетворением собственных желаний в поставках всякого рода оружия Киеву европейские страны, истощив собственные запасы, готовы покупать оружие у других стран и своих соседей.
Так, власти ФРГ намерились купить у Швейцарии танки «Леопард-2», которые сами им когда-то и продали. Однако Швейцария многие годы известная своим нейтральным статусом не хочет нарушать его, так как это сильно подорвёт десятилетиями складывавшийся имидж страны.
Как передает немецкий новостной телеканал N-TV, швейцарский президент Ален Берсе, очередной раз подтвердил нейтралитет страны и отметил, что на фоне украинского конфликта не стоит делать исключения.
По его словам, Швейцария как нейтральная страна не будет поставлять оружие на Украину.
Не желают в Берне и удовлетворять просьбу Берлина о продаже Германии танков «Леопард», так как считают, что они будут отправлены на Украину.
Власти Германии же заверяют Берн, что не собираются поставлять швейцарские танки Киеву, а хотят заполнить ими пробелы, возникшие из-за поставок Украине, отмечает N-TV.
По данным N-TV, на вооружении и в запасе у Швейцарии находится более 200 танков «Леопарда-2». Сейчас вопрос продажи танков Германии обсуждается в парламенте Швейцарии.