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В Швейцарии не поддержали идею передачи Германии танков «Леопарды-2»

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В Швейцарии не поддержали идею передачи Германии танков «Леопарды-2»

В своей погоне за удовлетворением собственных желаний в поставках всякого рода оружия Киеву европейские страны, истощив собственные запасы, готовы покупать оружие у других стран и своих соседей.


Так, власти ФРГ намерились купить у Швейцарии танки «Леопард-2», которые сами им когда-то и продали. Однако Швейцария многие годы известная своим нейтральным статусом не хочет нарушать его, так как это сильно подорвёт десятилетиями складывавшийся имидж страны.

Как передает немецкий новостной телеканал N-TV, швейцарский президент Ален Берсе, очередной раз подтвердил нейтралитет страны и отметил, что на фоне украинского конфликта не стоит делать исключения.

По его словам, Швейцария как нейтральная страна не будет поставлять оружие на Украину.

Не желают в Берне и удовлетворять просьбу Берлина о продаже Германии танков «Леопард», так как считают, что они будут отправлены на Украину.

Власти Германии же заверяют Берн, что не собираются поставлять швейцарские танки Киеву, а хотят заполнить ими пробелы, возникшие из-за поставок Украине, отмечает N-TV.

По данным N-TV, на вооружении и в запасе у Швейцарии находится более 200 танков «Леопарда-2». Сейчас вопрос продажи танков Германии обсуждается в парламенте Швейцарии.
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Использованы фотографии:
Википедия/7th Army Training Command from Grafenwoehr, Germany
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9 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:21
    0
    Любые телодвижения в сторону окраины вызовет отток иностранных капиталов из банков страны, вот и просчитывают, национальные интересы супротив общего "стойла" запада.....
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:22
      +1
      Вчера около Бахмута Леопард 2А4 в единственном экземпляре катали для поднятия духа ВСУшникам.У шумеров аж случился неоднократный оргазм на этой почве.

      Чтобы хоть как-то подбодрить упавших духом в Бахмуте захисников незалежностi, Зе-команда пригнала сюда танк «Леопард-2», который проехался по дорогам внешнего контура. Видеозапись, правда без геолокации, но с пояснением «Кадр з Бахмуту», распространили админы всех бригад ВСУ.
      Кроме того, киевская хунта через газету «Українська правда» сообщила, что Польша передаст Украине очередные 10 танков Leopard прямо на текущей неделе. Типа, вы поняли, какая сила идет на помощь частям, оборонявшим Бахмут.

      https://svpressa.ru/war21/article/364795/
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:25
        0
        И уже толпами побежали записываться в военкомат - а то не хватит на всех перемоги то ?
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 11:30
          0
          Ага.Там сейчас ночами в очередь записываются в военкомат,чтобы к обеду следующего дня успеть попасть без драки,а то желающих много.
  2. SSR
    SSR Сегодня, 11:22
    +2
    Швейцария многие годы известная своим нейтральным статусом не хочет нарушать его, так как это сильно подорвёт десятилетиями складывавшийся имидж страны

    Заметались.
    Когда блокировали российские счета, им нейтральный имидж ни как не мешал.
    Как крупнейшие банки Аитая стали выводить деньги из швейцарии именно с тем что надёги на них нет, вспомнили о имидже.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 12:11
      0
      ....сильно подорвёт...имидж страны.....

      Интересно, они всем откажут? Вроде, кроме Германии, другие тоже хотели такие танки для того же прикупить recourse Вот интересно, это, может, как ритуальные игры, увёртки .... recourse
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:24
    0
    так как это сильно подорвёт десятилетиями складывавшийся имидж страны
    Имидж уже был подорван финансовой помощью Украине, заморозкой российских активов на сумму 19 млрд. долларов. Сегодня читал информацию о том, что китайские вкладчики отказываются от оформления вкладов в швейцарских банках. Сегодня отказали в продаже танков Германии, а что завтра будет на воде вилами писано.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:25
    0
    Швейцария - нейтральная страна?Как раскрыла банковскую тайну ,сразу свою нейтральность потеряла,а про санкции и говорить нечего.Всё, на ней крестик если что.
  5. Shket53
    Shket53 Сегодня, 11:33
    0
    " По его словам, Швейцария как нейтральная страна не будет поставлять оружие на Украину. " ....А вот бабло наше зажилили ....аж на .... хотя... там половина , даже больше...этих...ну которые совсем не олигархи....и им даже ВВП , не говорил ...что возвращайте ( реинвестируйте ) назад....ну что вы... этож Швейцария...тайна банковских вкладов и все такое. А тут бац ...Янкесы Антиресный Струмент к ...ээээ...к заднему проходу подвели....и на тебе ...и нет тайны банковских