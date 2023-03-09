Военное обозрение
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Бои близ села Александро-Шультино в районе Константиновки сковывают украинские резервы

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Бои близ села Александро-Шультино в районе Константиновки сковывают украинские резервы

Генеральный штаб Украины в утренней сводке приводит собственные данные о положении дел на фронтах. Традиционно рапортуя о «десятках отбитых атак», в украинском военном ведомстве сообщают о боях на подступах к городу Константиновка.


В свежем релизе говорится о том, что российские войска провели атаку в направлении села Александро-Шультино. Село находится всего в 4 км от южных окраин Константиновки, образуя вместе с ней, а также сёлами Иванополье и Предтечино единую агломерацию.



Бои в районе Александро-Шультино сковывают украинские резервы, которые противник намеревался задействовать для того, чтобы запереть отряды ЧВК «Вагнера» во внешнем кольце в окрестностях Артёмовска. Вместо сосредоточения на формировании такого кольца противнику приходится вступать в бой с продвигающимися к Константиновке российскими штурмовыми отрядами.

Одновременно с этим идёт продвижение ЧВК «Вагнер» и на Славянском направлении. Сегодня, как уже сообщало «Военное обозрение», Евгений Пригожин подтвердил информацию об освобождении Дубово-Васильевки, что к северо-западу от Артёмовска.

В такой ситуации ВСУ для формирования внешнего кольца окружения российских войск в Соледарско-Бахмутской агломерации необходимо задействовать крупные силы, однако с этим у противника проблемы. И на примере боёв близ Александро-Шультино эти проблемы хорошо просматриваются.
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17 комментариев
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 10:49
    +1
    Согласно приложенной карте ситуация вокруг Артёмовска примерно такая на 09.03.2023:
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:17
      0
      Карта контроля территории сторонами конфликта вокруг Бахмута на 09.03.2023
      1. алексеев
        алексеев Сегодня, 11:22
        +1
        С похмелья после праздника автор статьи laughing
        "В такой ситуации ВСУ для формирования внешнего кольца окружения российских войск в Соледарско-Бахмутской агломерации необходимо задействовать крупные силы, однако с этим у противника проблемы."
        Кто кого окружает-то под Бахмутом?
        Или опять "сапоги тачает пирожник"?
  2. Deadушка
    Deadушка Сегодня, 10:52
    -4
    Читая Российские медиа ресурсы складывается впечатление, что кроме "музыкантов" ни кто не воюет. Сидят сиднями в окопах, в носу ковыряют и ждут когда за них все сделают.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:02
      +5
      Цитата: Deadушка
      Читая Российские медиа ресурсы складывается впечатление, что кроме "музыкантов" ни кто не воюет. Сидят сиднями в окопах, в носу ковыряют и ждут когда за них все сделают.

      Похоже Вы просто не внимательно читаете.
      Прочитайте ещё раз 2 и 3 абзацы статьи, где чёрным по белому написано, что бои ведут российские войска и сковывают значительные силы противника с целью не дать им запереть ребят из ЧВК "Вагнер".
      Так что каждое российское подразделение выполняет свою задачи, но все вместе работают для достижения одной цели. yes
      1. Прокоп_Свинин
        Прокоп_Свинин Сегодня, 11:09
        -1
        Это в сводке ГШ Украины, там могут наплести что угодно. В том районе нет ВС РФ. Курдюмовка и дальше к югу Озаряновка - участок Вагнера.
      2. Задира
        Задира Сегодня, 11:46
        -1
        Читая Российские медиа ресурсы складывается впечатление, что кроме "музыкантов" ни кто не воюет. Сидят сиднями в окопах, в носу ковыряют и ждут когда за них все сделают

        Впечатление, действительно, удручающее. Особенно, если знать, как воевала РККА во время ВОВ. В 1943 году на освобождение Донбасса потребовалось 1,5 месяца, Белорусии - 2 месяца.
      3. Deadушка
        Deadушка Сегодня, 11:47
        -1
        Аналогично - "читаем внимательно", 2/3 статьи про "музыкантов".
        Пригожина очень много в медийном пространстве. "..это ж-ж-ж не спроста..."
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:54
    +2
    Бои в районе Александро-Шультино сковывают украинские резервы, которые противник намеревался задействовать для того, чтобы запереть отряды ЧВК «Вагнера» во внешнем кольце в окрестностях Артёмовска. Вместо сосредоточения на формировании такого кольца противнику приходится вступать в бой с продвигающимися к Константиновке российскими штурмовыми отрядами.
    . Всё правильно... помимо прямого взаимодействия между нашими частями, в полях и опосредованное влияние на ситуацию оказывают все наши части, подразделения.
    Реально, держать инициативу в своих руках, это залог успеха всей военной компании!!!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:21
      +1
      Совешенно непонятно.Запереть музыкантов во внешнем кольце окружения? belay
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:28
        0
        Глубину мысли некоторых "писателей", не понять, не объять!
        Так то ничего такого, сложного, им надо остановить "музыкантов", любой ценой.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:22
      0
      Совешенно непонятно.Запереть музыкантов во внешнем кольце окружения? belay Какое то масло масленное..
  4. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 11:02
    -3
    Эти бои сковывали бы, если бы атака шла со стороны Дылеевки. Но, Дылеевка под уринцами. Значит, силы Вагнера отвлекаются от Ивановского и Часова Яра. Это не есть хорошо.
  5. polinet
    polinet Сегодня, 11:05
    +1
    Цитата: Прокоп_Свинин
    Эти бои сковывали бы, если бы атака шла со стороны Дылеевки. Но, Дылеевка под уринцами. Значит, силы Вагнера отвлекаются от Ивановского и Часова Яра. Это не есть хорошо.

    Командованию виднее, что где сковывается и отвлекается.
    1. Прокоп_Свинин
      Прокоп_Свинин Сегодня, 11:15
      -1
      Виднее. Значит, это вынужденная мера. Левый фланг Вагнера слабее, и не может пройти через укрепрайон Дылеевки, чтобы сковать готовящиеся к контратаке силы уринцев.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:14
    +1
    Так пойдет, на западные окраины Часов Яра выйдут, в общий котел с Артемовском...., да только там виднее.....
    1. berlaga2005
      berlaga2005 Сегодня, 11:26
      0
      Вы про рельеф не забывайте. Там есть разные моменты