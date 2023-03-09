Бои близ села Александро-Шультино в районе Константиновки сковывают украинские резервы

Генеральный штаб Украины в утренней сводке приводит собственные данные о положении дел на фронтах. Традиционно рапортуя о «десятках отбитых атак», в украинском военном ведомстве сообщают о боях на подступах к городу Константиновка.В свежем релизе говорится о том, что российские войска провели атаку в направлении села Александро-Шультино. Село находится всего в 4 км от южных окраин Константиновки, образуя вместе с ней, а также сёлами Иванополье и Предтечино единую агломерацию.Бои в районе Александро-Шультино сковывают украинские резервы, которые противник намеревался задействовать для того, чтобы запереть отряды ЧВК «Вагнера» во внешнем кольце в окрестностях Артёмовска. Вместо сосредоточения на формировании такого кольца противнику приходится вступать в бой с продвигающимися к Константиновке российскими штурмовыми отрядами.Одновременно с этим идёт продвижение ЧВК «Вагнер» и на Славянском направлении. Сегодня, как уже сообщало «Военное обозрение», Евгений Пригожин подтвердил информацию об освобождении Дубово-Васильевки, что к северо-западу от Артёмовска.В такой ситуации ВСУ для формирования внешнего кольца окружения российских войск в Соледарско-Бахмутской агломерации необходимо задействовать крупные силы, однако с этим у противника проблемы. И на примере боёв близ Александро-Шультино эти проблемы хорошо просматриваются.