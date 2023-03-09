Украинская сторона: По Киеву нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Столица Украины Киев подверглась удару не только ракетами и беспилотными летательными аппаратами, но и гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Об этом сообщили в городской администрации.
В Святошинском районе украинской столицы из-за падения фрагментов ракеты были уничтожены пять автомобилей, еще 15 машин были повреждены. Масштабы причиненного ущерба уточняются.
Ранее главком ВСУ генерал Валерий Залужный назвал примерное количество выпущенных по Украине ракет. В частности, крылатых ракет воздушного базирования Х-47 «Кинжал» было выпущено шесть штук, также ВС РФ произвели 28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555; 20 пусков крылатых ракет морского базирования «Калибр»; 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22; 8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59; 13 пусков зенитных управляемых ракет С-300. Также по стране выпустили 8 ударных БПЛА.
По утверждению украинских властей, ночью и ранним утром на Украине также поразили три ТЭЦ. Среди пораженных объектов – те ТЭЦ, на которые было завезено западное оборудование для ремонтно-технических работ. Сейчас оно, вероятно, было повреждено российскими ударами.
Интересно, что украинские власти в привычном для себя духе отчитываются об уничтожении большинства ракет и беспилотников силами ПВО, но при этом разрушения довольно масштабны и они есть практически во всех регионах Украины, так что вряд ли ВСУ удалось в действительности сбить большое количество ракет.