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Украинская сторона: По Киеву нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

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Украинская сторона: По Киеву нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Столица Украины Киев подверглась удару не только ракетами и беспилотными летательными аппаратами, но и гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Об этом сообщили в городской администрации.


В Святошинском районе украинской столицы из-за падения фрагментов ракеты были уничтожены пять автомобилей, еще 15 машин были повреждены. Масштабы причиненного ущерба уточняются.

Ранее главком ВСУ генерал Валерий Залужный назвал примерное количество выпущенных по Украине ракет. В частности, крылатых ракет воздушного базирования Х-47 «Кинжал» было выпущено шесть штук, также ВС РФ произвели 28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555; 20 пусков крылатых ракет морского базирования «Калибр»; 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22; 8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59; 13 пусков зенитных управляемых ракет С-300. Также по стране выпустили 8 ударных БПЛА.

По утверждению украинских властей, ночью и ранним утром на Украине также поразили три ТЭЦ. Среди пораженных объектов – те ТЭЦ, на которые было завезено западное оборудование для ремонтно-технических работ. Сейчас оно, вероятно, было повреждено российскими ударами.

Интересно, что украинские власти в привычном для себя духе отчитываются об уничтожении большинства ракет и беспилотников силами ПВО, но при этом разрушения довольно масштабны и они есть практически во всех регионах Украины, так что вряд ли ВСУ удалось в действительности сбить большое количество ракет.
Автор:
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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41 комментарий
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  1. михаилл
    михаилл Сегодня, 10:52
    +7
    Вот теперь точно все ракеты кончились!
    1. Tma197725
      Tma197725 Сегодня, 10:55
      -1
      Нет две Путин с Шойгу на дачах ныкают!
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:13
      -1
      По Киеву нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал»


      Надеюсь что по бункеру Зеленского.
      1. Alex Nevs
        Alex Nevs Сегодня, 11:25
        0
        Зачем?С аакашвили не в пример? Сами. Только сами.
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 10:56
    +4
    Какая хорошая новость! Бейте чубатых!
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:58
    +10
    Шесть штук Кинжалов ,что за бред.Кинжалы просто так популять у нас не расходуются.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:16
      +1
      Да ладно.Не берите пример с Кличко..Это у него "просто популять ,не расходуются" wassat hi Любая ракета к месту
  4. кредо
    кредо Сегодня, 10:58
    +6
    "...но при этом разрушения довольно масштабны и они есть практически во всех регионах Украины, так что вряд ли ВСУ удалось в действительности сбить большое количество ракет."

    Конечно нам хочется верить что результативность наших ударов действительно масштабна, но по факту электричество на Украине есть, предприятия работают, как и ж/д, через которую идут поставки из-за бугра огромного количества вооружений, поэтому вновь и вновь возникает старый вопрос - "Почему не уничтожаются погранпереходы, тоннели и мосты на западной границе Украины, а также на реках Днестр, Южный Буг и Днепр???".
    1. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 11:05
      -1
      Ну, представьте...
      Уничтожили все погранпереходы, тоннели, мосты...
      Чем бы тогда Гутерриш в Куйив к Вове приехал?!..
      Вы предлагаете замахнуться на святое! На зерновую сделку?!..
      Вы хотите лишить Куйив доходов от полит.туризма?!
      "Господа! Господа, вы звери, господа... " (с) tongue
    2. SSR
      SSR Сегодня, 11:07
      +2
      Цитата: кредо
      но по факту электричество на Украине есть,


      750 КвТ наши не трогают.
    3. мазута
      мазута Сегодня, 11:13
      +2
      Как меня неоднократно уверяли при постановке точно таких же вопросов-у российской армии нет,ну вообще нет никакой технической и военной возможности нанести эти удары по обрыванию логистических цепочек.У противоположной стороны,даже без калибров(не говоря уж о кинжалах)такая возможность имелась и имеется-Крымский мост тому пример.Ну а мы по мосту в Затоке,когда там проходит например состав с нефтепродуктами ну никак не в силах шандарахнуть(с калибрами,кинжалами,геранями и прочими ложными целями для отвлечения ПВО укровоинов).Мост он же не статичен,он любит гулять по реке,вниз-вверх.А уж что перевозят в составах,вообще никто не видит.Помню я там служил срочную рядышком,в Николаеве,нам фото нашего порта показывали из космоса,вплоть до звездочек и лычек на погонах...Видимо технологии за 35 лет "утрачены".
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 12:07
        -1
        Цитата: мазута
        Помню я там служил срочную рядышком,в Николаеве,нам фото нашего порта показывали из космоса,вплоть до звездочек и лычек на погонах...Видимо технологии за 35 лет "утрачены".

        Ну положим вы загибки - не загибайте...
        Я так и вижу - как офицерский состав в 1988году показывает срочникам спутниковые снимки имевшие на тот момент гриф "Сов.секретно". Да еще морского порта belay belay belay belay
        Данный офицер был бы в самом ласковом случае изгнан из СА поджопниками...летел бы, пердел и на ходу повизгивал бы...
        В худшем - мог легко и непринужденно сесть...

        Ну это естественно если вы допуска не имели. А то может у вас допуск круче командира части был lol lol lol
  5. Canecat
    Canecat Сегодня, 10:58
    +1
    Валерий Залужный назвал примерное количество выпущенных по Украине ракет. В частности, крылатых ракет воздушного базирования Х-47 «Кинжал» было выпущено шесть штук

    Ждем бравых реляций в укропабликах о перехвате 7 из 6 выпущенных "Кинжалов"
  6. Комментарий был удален.
  7. Степан S
    Степан S Сегодня, 10:59
    +2
    Столица Украины Киев подверглась удару не только ракетами и беспилотными летательными аппаратами, но и гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Об этом сообщили в городской администрации.

    Ну да, администрация Киева самый компетентный орган, который знает и типе применяемых ракет.
    А сообщается о ракетах "Кинжал" всего на всего потому, что Киев всем заявил, что перехватить их невозможно и так проще всего списывать прилеты, которые видят громадяне.
    Почему то ни один источник из Украины не написал о взлете МиГ-31, носителях "Кинжалов", но количество ТУ-95, Ту-22 и носителей "Калибров" в Черном море они знают с точностью до единицы, и даже в какой район пуска они идут, и время пуска.
    Так что "какие ваши доказательства"?
  8. Silver99
    Silver99 Сегодня, 11:00
    +3
    По Банковой необходимо ударить, нужна всего одна ракета и этот рассадник волосяной живности перестанет существовать.
  9. Галеон
    Галеон Сегодня, 11:00
    +1
    Интересно, сколько Кинжалов сбила киевская ПВО wassat ? "Запускали" 8, значит сбили не меньше 10 fellow
    Если бы били Кинжалами, вам, попкам, было бы сейчас не до докладов.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 11:17
      0
      Кинжалы не сбивают. Нет возможности.
      Х-22 тоже долетают почти все. Но это ПКР.
      На суше у нее проблемы по различению целей.

      А вот Калибры перехватывают в последнее время почти все.
  10. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 11:01
    +1
    Хрюкающие, побежали раскапывать воронку от взрыва ища в ней микросхемы от холодильников и микроволновок wassat
  11. мерцание
    мерцание Сегодня, 11:05
    +2
    fool Интересная подача материала
    По Киеву нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал»
    и сразу же
    В Святошинском районе украинской столицы из-за падения фрагментов ракеты были уничтожены пять автомобилей, еще 15 машин были повреждены. Масштабы причиненного ущерба уточняются.

    Возникает впечатление, что гиперзвуковой ракетой «Кинжал» были уничтожены пять автомобилей, еще 15 машин были повреждены))
    Это ж кто так учит материал подавать?
    Автору этого опуса fool
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 11:20
      0
      Ага, так изложено, что сперва решил, что обломки сбитого (!) "кинжала" побили 5 машин и повредили 15. Потом понял, что это просто продолжение изложения... А куда и зачем били "кинжалы", да ещё в таком количестве - неизвестно. Да и было ли их столько? recourse
      1. мерцание
        мерцание Сегодня, 11:50
        0
        Это жжжж неспроста
        Не думаю, что автор настолько глуп, чтобы подать материал в таком виде случайно

        Все это больше похоже на очередное звено по дискредитации СВО. А этих звеньев в инете пруд пруди.

        Прозападная часть элиты, которая контролирует в России подавляющую часть масс-медиа, блогеров, военкоров, различных ольгинских троллей итд. - похоже начала свой поход против нынешнего курса власти на суверенитет России.

        Мол, "Кинжалы" тратим на автомашины. Дальше вспомнят стоимость "Кинжалов" и тд и тп.
  12. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 11:06
    +4
    . В частности, крылатых ракет воздушного базирования Х-47 «Кинжал» было выпущено шесть штук

    Такие цифры даются специально для того, что бы складывалось мнение, что именно гиперзвуковые ракеты прорвали линию ПВО, а "все остальное" было сбито
  13. HAM
    HAM Сегодня, 11:08
    0
    Одно напрягает-натовская разведка считает точно и пуски, и тип ракет,и траектории,и передаёт информацию напрямую в всу.....это как то даёт подготовиться и снизить потери. Хоть бы один "Кинжал" в дата-центр под Куёвом.....
  14. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:08
    0
    крылатых ракет воздушного базирования Х-47 «Кинжал» было выпущено шесть штук
    А Залужный точно уверен, что 6 шт. и именно "Кинжал"? Может еще и перехватить не перехватываемое умудрились?
    разрушения довольно масштабны и они есть практически во всех регионах Украины
    Значит украинский перехват осуществлялся исключительно "грудью объектов", по которым наносился удар.
    1. Иезекиль 25-17
      Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:14
      0
      У них, что Кинжал, что Х-22, что Х-32: им всё едино.
  15. km-21
    km-21 Сегодня, 11:08
    -1
    По Киеву нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

    Киев большой, поэтому попадание в Киев не считается стратегическим успехом. Одно дело, сжечь пяток автомобилей, и совсем другое - разрушить мост через Днепр.
    Так все-таки, что там с киевскими мостами?
  16. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 11:08
    0
    "Выплата репараций" украине продолжается.
    Что характерно, и "платёжки" то уже пошли поразнообразнее, а стало быть и их запасы на складах уже имеются далеко не в штучных экземплярах.
  17. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:09
    +1
    Из первого абзаца можно сделать вывод, что сбили гиперзвуковую ракету.... Они впереди планеты всей? Имеют такую ПРО, которой нет у полосатых. Те еще "репу чешут", а эти уже сбивают... Понятно, языком чесать не мешки ворочать, но берега-то надо знать...., "партнеры" не поймут, того, что окраина в секрете от них держит "дубину" против гиперзвука.....
  18. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:11
    +2
    "В частности, крылатых ракет воздушного базирования Х-47 «Кинжал» было выпущено шесть штук."
    Классика!
    — Пиши с новой строчки: «Обед». Подчеркни. «От супа отказалась».
    — Отказалась.
    — В скобках: «Суп харчо».
    — «Харчо».
    — Дальше... «Три порции шашлыка — выбросила в пропасть».
    — «В пропасть».
    — Теперь вино: «Разбила… две бутылки».
    — Три!
    — Пиши «три».
    — Три… бутылки. (с)
  19. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:12
    0
    Надо было бить по офисам Зе, За и Бу. Чтобы Батька не ругался.
  20. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:13
    0
    Плохо то что НАТО отслеживает нашу подготовку к ракетного удару своей орбитальная группировкой и заранее посылает " контролёра" в небо над Чёрным морем.
  21. HefeДМБ69
    HefeДМБ69 Сегодня, 11:17
    -4
    В Саратове всю ночь Медведи гудели. Никогда такого не было.
  22. Dos
    Dos Сегодня, 11:18
    0
    hi Очередные байки свидомитов! Шо то нету фотографий сбитых "Кинжалов"... И де похвальба по поводу сбитых 95 ракет?
  23. Imperor_Alive
    Imperor_Alive Сегодня, 11:18
    -2
    Цитата: tralflot1832
    Шесть штук Кинжалов ,что за бред.Кинжалы просто так популять у нас не расходуются.

    Видимо, хорошая новость в том, что их теперь штампуют на конвейере
  24. sub307
    sub307 Сегодня, 11:20
    0
    Цитата: tralflot1832
    Шесть штук Кинжалов ,что за бред.Кинжалы просто так популять у нас не расходуются.

    Согласен...,"странноватая" информация какая то... winked
  25. Shket53
    Shket53 Сегодня, 11:21
    0
    " Ранее главком ВСУ генерал Валерий Залужный назвал примерное количество выпущенных по Украине ракет. В частности, крылатых ракет воздушного базирования Х-47 «Кинжал» было выпущено шесть штук, также ВС РФ произвели 28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555; 20 пусков крылатых ракет морского базирования «Калибр»; 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22; 8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59; 13 пусков зенитных управляемых ракет С-300. Также по стране выпустили 8 БПЛА «Шахид». "......ОЙ...а какое количество сбито...господин Залужный, будьте добры..сообщите....а то как всегда...кол-во сбитых ...будет превышать кол-во запущенных...и также сообщите какие дома сбили , какие модификации ракет
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 11:28
      0
      Небось Всё сбили...Но какая та Света ушла.
  26. ugos
    ugos Сегодня, 11:25
    -8
    Так это что украинцы сбивают не сбиваемые гиперзвуковые ''Кинжалы''?
    Не получилось бы как в Югославии, когда сербы сбили невидимый ''Стелс', не зная что он невидимый.
  27. air wolf
    air wolf Сегодня, 11:29
    0
    И когда у бандеровцев ПВО закончится, что прогресса нет?
  28. Daishi
    Daishi Сегодня, 11:31
    -5
    1. слишком редкие стали удары, что наводит на мысли....
    2. если кинжал нельзя перехватить, то с боеголовкой ЯО минимальной мощности разнести приграничные транспортные узлы, не?
  29. janin
    janin Сегодня, 11:40
    +3
    Уверен что 8 из 6 калибров , перехвачены ПВО Укрорейха!)