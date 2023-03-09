Американский политолог: Чем меньше оружия Запад будет поставлять Киеву, тем в большей безопасности будут украинские граждане

Американский профессор политологии Макс Абрамс считает, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО, оказывая помощь Киеву в военном противостоянии с Россией, лишь провоцируют дальнейшую эскалацию конфликта на Украине. Своим мнением по этому поводу он поделился с читателями на страницах журнала The Atlantic.
Прежде всего, профессор не согласен с популярным среди западных аналитиков и политиков мнением, что Россия начала спецоперацию на Украине для завоевания новых территорий и чуть ли не восстановления советской империи. Политолог солидарен с точкой зрения своего коллеги, профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, что не существует никаких доказательств того, что Россия питает имперские амбиции и стремится поглотить Украину. Одной из причин украинского конфликта стало беспрецедентное расширение НАТО на восток, которое российское руководство объективно воспринимает как угрозу безопасности государству.
Анализируя историю противостояния различных государств и военных альянсов, Миршаймер приходит к выводу, что все страны более всего озабочены сохранением своих национальных интересов и защитой государственности. Все это приводит к неизбежному соперничеству, которое зачастую перерастает в военные конфликты. Так произошло и в случае с желанием Вашингтона любыми способами сохранить свою мировую гегемонию, в том числе в противостоянии с возвращающей себе международный вес Россией. Украина в этом противостоянии двух сверхдержав оказалась втянутой в военный конфликт по инициативе и желанию США, а РФ при этом лишь защищает собственную геополитическую безопасность.
После начала российской спецоперации, многие западные аналитики принялись утверждать, что любые уступки побудят Россию продолжить территориальные завоевания. Абрамс не согласен с таким мнением. Более того, он считает, что Соединенные Штаты реализуют на Украине план, по которому военное противостояние и цена, которую Россия платит в этом конфликте, должны стать примером для Китая. Тем самым Вашингтон показывает Пекину, какими могут быть последствия, если он решит попытаться захватить Тайвань.
Пекин пристально следит за ценой, которую платит Россия, и за вознаграждением, которое она получает за свои действия
— цитирует высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга на Мюнхенской конференции по безопасности политолог.
Утверждения западных политиков о том, что только сдерживание России путем военной поддержки Украины остановит Путина от вторжения в Европу, если он выиграет этот конфликт, политолог считает неверным. Чем больше будет угроза, что Москва может потерпеть поражение в ходе украинской военной кампании, тем как раз больше риски эскалации конфликта и выхода его за пределы региона.
Аргументы, что увеличение поставок вооружений ВСУ помогает защитить мирных граждан Украины, профессор считает ошибочными. По его мнению, чем в более тяжелой ситуации окажется российская армия, тем больше поводов будет у руководства РФ для нанесения ударов по гражданским объектам, дабы дестабилизировать ситуацию в стране и вызвать протестные акции среди украинских граждан.
Вопреки расхожему мнению, эмпирические исследования некоторых ученых показывают, что по мере ослабления одного участника конфликта по сравнению с его противником, он все чаще прибегает к насильственной тактике в отношении гражданского населения, напоминает Абрамс.
Парадоксальным образом, украинские граждане будут чувствовать себя лучше, если мы начнем поставлять им меньше оружия
— заключает американский политолог.