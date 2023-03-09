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Посол РФ в США назвал позором награждение украинской неонацистки в Белом доме

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Посол РФ в США назвал позором награждение украинской неонацистки в Белом доме

Запад в очередной раз продемонстрировал готовность с легкостью «переступить» через принципы и моральные устои ради достижения собственных целей.


Так, в Белом доме состоялось награждение представительницы неонацистского полка «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация*) Юлии Паевской, освобожденной из российского плена. Премию «Отважные женщины» украинке лично вручали глава Госдепа и первая леди США.

Напомним, что Паевская, более известная под позывным Тайра, попала в плен к военным ВС РФ при попытке покинуть окруженный Мариуполь в марте прошлого года. Вырваться из города она намеревалась на карете скорой помощи с двумя маленькими детьми. Согласно опубликованному тогда сообщению от военкора Дмитрия Стешина, Паевская могла убить родителей этих детей, а малышей запугать, чтобы они на российском блокпосту подтвердили, что она их мать.

Несмотря на то, что киевские власти называют Тайру волонтером-парамедиком, за все время ее пребывания в зоне так называемой АТО и тесного «сотрудничества» с полком «Азов*», по некоторым данным она могла убить более 20 человек. Кроме того, Паевская способствовала «легализации» иностранных наемников, которые прибывали на Донбасс в качестве волонтеров.

Награждение Тайры в Белом доме вызвало бурную реакцию со стороны российского посла в США Анатолия Антонова. Дипломат подчеркнул, что чествование нацистов – это позор для властей США, пишет РИА Новости.

Антонов напомнил, что еще в 2019 году Конгресс намеревался включить «Азов*» в список террористических организаций. Теперь же, прямо в стенах белого дома, награждают одну из представительниц неонацистов.

Со слов российского посла, подобное поведение указывает на то, что США готовы даже прославлять нацизм, лишь бы «насолить» России. При этом дипломат добавил, что нынешним американским властям должно быть стыдно перед своими и советскими воинами, которые в середине прошлого века отдавали свои жизни в борьбе с этой нечеловеческой идеологией.
Автор:
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15 комментариев
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  1. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 11:50
    +4
    Чихали они с высокой колокольни на слова российского дипломата
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 12:13
      0
      Цитата: Ryaruav
      Чихали они с высокой колокольни на слова российского дипломата

      и на него, и на"дипломатию" в целом. забыли что ли по посольство ? они не просто "плюют" он уже серут в открытую. озабоченность однако...надо карандашом чо нибудь провести.
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 11:50
    +1
    Это дилемма. С одной стороны, лучше таких в плен не брать. С другой стороны, на них охотнее меняют наших парней, попавших в плен.
  3. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 11:51
    +4
    Военкоры говорили, она родителей у двух детей убила. Якобы Паевская пыталась прикинуться мамой двух детей, родителей которых убила. Её поймали, когда она на машине медицинской службы пыталась бежать с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Тайра утверждала, что является матерью детей, которые были рядом. Однако сами дети признались, что спутница застрелила их родителей и угрожала им убийством, если они её выдадут. В результате националистку задержали и обменяли на корруционера Медведчука.
  4. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 11:55
    0
    В войне, а это война всё средства хороши. Я только не понимаю, как эта избежала возмездия. Кстати примеров много-много почему они живые и не вредимые, а наши пленные вусмерть запутано. Отвечать надо ударом на удар, не можем пытать нацистоы- к стенке и привет буфет сосновый. Хотя они и гроба не заслуживают, как и кпокоения.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:56
    0
    чествование нацистов – это позор для властей США
    Это для них привычное дело. После 2 МВ кто, как ни Сша активно собирал у себя под крылом нацистов, давал им новые документы, определял на работу по профилю, а в последующем еще и пенсию выплачивал.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:01
    +1
    Крышевать убийц и уродов американцам не в первой .Это такая традиция
    ,называть фашистов демократами
  7. podval57
    podval57 Сегодня, 12:01
    +5
    Ещё больший позор тем, кто эту cyky освободил.
  8. Керенский
    Керенский Сегодня, 12:01
    0
    Ну и зачем было сию церемонию проводить?
    Кто-то, на уровне советника администрации президента (это их вотчина), не ниже, согласовал церемонию и протокол. Наглая работа против самого президента США. Раньше бы вредителя такого уровня светить не стали бы. Вывод?
  9. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 12:02
    +3
    Сами с этой тайрой обосрались больше некуда ,а теперь удивляемся ,ах,какие американцы нехорошие,наградили эту швабру !
  10. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:03
    +1
    "Ошибки надо не признавать, их надо смывать, кровью!"
    Где орлы Судоплатова????
  11. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:06
    +2
    Премию «Отважные женщины» украинке лично вручали глава Госдепа и первая леди США.

    Я не удивлюсь, если эти лица вручат посмертно премии «Отважные женщины»,
    Эльза Кох (Эльза -Абажур), Ирма Грезе (Зверь), Мария Мандл (Зверь из Освенцима), Хермна Браунштайнер (Кобыла).
  12. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:12
    +1
    На ситуацию надо влиять тогда, когда она (ситуация) в твоих руках, а не обиженно хныкать, отдав её в чужие руки.
  13. bandabas
    bandabas Сегодня, 12:15
    0
    Вопрос начиная с гаранта. С какого перепуга отпустили это "нечто", отпустили других махровых нациков? И, продолжают дальше отпускать? Кто то в 1999-м сказал -"Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Всё, вопрос закрыт окончательно." Похоже приоритеты за 20-ть с небольшим лет пересмотрелись.
  14. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:16
    0
    Осудили, отметились. Теперь для закрепления можно недельку по кд показывать подвиги высоко награжденного по RT на весь мир. Хороший пиар ход будет.