Посол РФ в США назвал позором награждение украинской неонацистки в Белом доме

Запад в очередной раз продемонстрировал готовность с легкостью «переступить» через принципы и моральные устои ради достижения собственных целей.
Так, в Белом доме состоялось награждение представительницы неонацистского полка «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация*) Юлии Паевской, освобожденной из российского плена. Премию «Отважные женщины» украинке лично вручали глава Госдепа и первая леди США.
Напомним, что Паевская, более известная под позывным Тайра, попала в плен к военным ВС РФ при попытке покинуть окруженный Мариуполь в марте прошлого года. Вырваться из города она намеревалась на карете скорой помощи с двумя маленькими детьми. Согласно опубликованному тогда сообщению от военкора Дмитрия Стешина, Паевская могла убить родителей этих детей, а малышей запугать, чтобы они на российском блокпосту подтвердили, что она их мать.
Несмотря на то, что киевские власти называют Тайру волонтером-парамедиком, за все время ее пребывания в зоне так называемой АТО и тесного «сотрудничества» с полком «Азов*», по некоторым данным она могла убить более 20 человек. Кроме того, Паевская способствовала «легализации» иностранных наемников, которые прибывали на Донбасс в качестве волонтеров.
Награждение Тайры в Белом доме вызвало бурную реакцию со стороны российского посла в США Анатолия Антонова. Дипломат подчеркнул, что чествование нацистов – это позор для властей США, пишет РИА Новости.
Антонов напомнил, что еще в 2019 году Конгресс намеревался включить «Азов*» в список террористических организаций. Теперь же, прямо в стенах белого дома, награждают одну из представительниц неонацистов.
Со слов российского посла, подобное поведение указывает на то, что США готовы даже прославлять нацизм, лишь бы «насолить» России. При этом дипломат добавил, что нынешним американским властям должно быть стыдно перед своими и советскими воинами, которые в середине прошлого века отдавали свои жизни в борьбе с этой нечеловеческой идеологией.