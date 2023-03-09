Советник президента Турции озвучил сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО

При определенных условиях турецкий парламент может одобрить вступление двух североевропейских государств в Североатлантический альянс. Но в данный момент члены законодательного органа заняты подготовкой к выборам в стране, которые намечены на май.
Об этом в интервью изданию «Лента.ру» рассказал Чагры Эрхан, советник главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана и ректор стамбульского университета Алтынбаш.
Советник президента Турции также озвучил сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО. По его словам, это может произойти еще до конца этого года – осенью или зимой.
Решение может быть принято турецкими парламентариями не ранее чем через несколько месяцев, когда начнется первая сессия парламента после выборов. При этом данный вопрос могут и вообще на ней не поднять – все будет зависеть от того, кто войдет в состав обновленного законодательного органа.
Но самое главное, по словам Эрхана, чтобы шведские и финские власти продемонстрировали, что они действительно хотят стать членами Североатлантического альянса. Он намекнул, что положительное решение вопроса в большой степени зависит от готовности Стокгольма и Хельсинки выполнить условия Анкара, заняв более жесткую позицию по отношению к курдским организациям, действующим на территории их стран.
На сегодня в Брюсселе намечена встреча представителей Турции, Швеции, Финляндии по вопросу приема двух североевропейских стран в альянс. Ранее Анкара прервала трехсторонние переговоры после того, как перед турецким посольством в шведской столице экстремистски настроенный гражданин сжег Коран.