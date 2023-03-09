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Советник президента Турции озвучил сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО

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Советник президента Турции озвучил сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО

При определенных условиях турецкий парламент может одобрить вступление двух североевропейских государств в Североатлантический альянс. Но в данный момент члены законодательного органа заняты подготовкой к выборам в стране, которые намечены на май.

Об этом в интервью изданию «Лента.ру» рассказал Чагры Эрхан, советник главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана и ректор стамбульского университета Алтынбаш.

Советник президента Турции также озвучил сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО. По его словам, это может произойти еще до конца этого года – осенью или зимой.

Решение может быть принято турецкими парламентариями не ранее чем через несколько месяцев, когда начнется первая сессия парламента после выборов. При этом данный вопрос могут и вообще на ней не поднять – все будет зависеть от того, кто войдет в состав обновленного законодательного органа.

Но самое главное, по словам Эрхана, чтобы шведские и финские власти продемонстрировали, что они действительно хотят стать членами Североатлантического альянса. Он намекнул, что положительное решение вопроса в большой степени зависит от готовности Стокгольма и Хельсинки выполнить условия Анкара, заняв более жесткую позицию по отношению к курдским организациям, действующим на территории их стран.

На сегодня в Брюсселе намечена встреча представителей Турции, Швеции, Финляндии по вопросу приема двух североевропейских стран в альянс. Ранее Анкара прервала трехсторонние переговоры после того, как перед турецким посольством в шведской столице экстремистски настроенный гражданин сжег Коран.
Использованы фотографии:
НАТО
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11 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:23
    -1
    Когда солнце встанет на западе и опустится на востоке.
    Когда высохнут моря и ветер унесет горы, как листья... (с).
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 11:25
      +2
      намекнул, что положительное решение вопроса в большой степени зависит от готовности Стокгольма и Хельсинки выполнить условия Анкара, заняв более жесткую позицию по отношению к курдским организациям, действующим на территории их стран.

      УМЕЮТ турки ТОРГОВАТЬСЯ со всеми за СВОИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ интересы!
      1. кредо
        кредо Сегодня, 11:38
        0
        России нужно не на Турцию и Венгрию смотреть и рассчитывать как последний "луч света и надежды" в том, что Швеция и Финляндия не попадут в НАТО, а укреплять границы и крупные города на Северо-Западе страны, потому что Турцию и Венгрию обязательно сломают и заставят подписать согласие на вступление этих стран в блок НАТО очень скоро.
        1. Azerbaijan2023
          Azerbaijan2023 Сегодня, 11:53
          0
          Цитата: кредо
          России нужно не на Турцию и Венгрию смотреть и рассчитывать как последний "луч света и надежды" в том, что Швеция и Финляндия не попадут в НАТО

          Это тема "В НАТО" очень шикарный товар в руках Турции. (такой шанс не всегда попадает)Тут будет так или они сделают то что просят турки, или они предложат что то альтернативное которое имеет такую же важность (самолёты ф35 к примеру) или же руководство НАТО поменяет свои правила или положат на них и примут без разрешения Турции. Однозначно Турция выйдет с этой организации что не выгодно многим. Однозначно будут торговаться.....Это про клиентуру из Запада. А теперь поговорим о России. Что может Россия предложить? Политика это базар. Где есть бабло и интересы.

          Цитата: кредо
          а укреплять границы и крупные города на Северо-Западе страны

          Уважаемый, ну как вы себе представляете, шведы со своей 28000 армией нападут на Россию? В придачу с Финами. Ну и? Всего 2 комплекса Тополь-М по ближе в Карелию и всё! Больше никаких укреплений не нужно!
      2. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 11:38
        +1
        Цитата: Татьяна
        УМЕЮТ турки ТОРГОВАТЬСЯ со всеми за СВОИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ интересы!

        Любая себя уважающая страна в первую очередь должна думать о своих интересах. Он всё делает верно. Чужими руками и бесплатно и без потерь их солдатов, им уже доставили пару курдов. Плюс и лавочку заставит прикрыть. Это одна сторона монеты. Но Турция также может согласиться если им предложат что то на уровне по весу важности как тематика курдов. Самолёты Ф35 или не знаю, одним словом политика это интересы, это бизнес, это и слёзы и потери, но приоритет это интерес и выгода.
    2. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 11:32
      0
      Как говорил товарищ Саахов: "Торопиться не надо! Надо вылечить, надо вернуть обществу полноценного человека! Торопиться не наадо!" lol
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:43
      0
      Цитата: Смею_заметить_
      Когда солнце встанет на западе и опустится на востоке.
      Когда высохнут моря и ветер унесет горы, как листья... (с).

      Скажем проще -"когда рак на горе свиснет".
  2. Комментарий был удален.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:26
    0
    В ЕС закончились "полезные идиоты"?
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:26
    +2
    При определенных условиях турецкий парламент может одобрить вступление двух североевропейских государств в Североатлантический альянс
    Значит поле для торга у турецкой стороны еще имеется.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 11:45
      0
      Цитата: rotmistr60
      Значит поле для торга у турецкой стороны еще имеется.

      Совершенно верно. Это может быть и американские самолёты ф35, это может снятие санкции или что-то в этом роде. Сейчас решает Турция и они сказали цену , Шведы и Фины если смогут заплатить, заплатят а если нет, то Турции предложат альтернативы. В любом случае, затычка в горле у Турции. Да могут плюнуть на Турцию и принять (предположим) Турция моментально выйдет с НАТО что не выгодно очень многим. Тут дело даже не как о репутации мощи Турции, тут важна лакация. Турция находится там где всю историю были войны! Во времена холодной войны, в Турции создали несколько американских баз, даже атомное оружие. Оттуда контролировали весь ближний восток, север Африки и конечно же, как без России. Местоположение Турции также интересен в сфере бизнеса и экономики. Все трубы оттуда. Даже израильская газовая пойдет по Турции. А там и Катар и все. Плюс это мост запада и востока. Турцию вряд ли захотят потерять. Будет торг и он будет не простым.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:10
    0
    Пока видно что Турции вроде прогнули . Не видно что Стокгольм выдал кого то туркам