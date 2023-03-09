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Анкара готова быть посредником в организации встречи глав России и Украины

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Анкара готова быть посредником в организации встречи глав России и Украины

Турция, которая была уже не раз посредником в переговорах, связанных с украинским конфликтом, вновь готова быть посредником между сторонами конфликта.


В Анкаре предлагают своё посредничество для организации встречи российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, передают РИА Новости, ссылаясь на свои источники в Турции.

По словам представителя дипломатических кругов, на которого ссылается агентство, Анкара всегда готова предоставить площадку и приложить все усилия для того, чтобы первые лица России и Украины встретились и провели переговоры. Об этом не раз говорил и турецкий президент Реджеп Эрдоган, отметил собеседник агентства.

Конкретные же сроки и место возможной встречи на высшем уровне между Россией и Украиной пока неизвестны. Возможно, до обсуждения места и времени дело не дошло по той простой причине, что нет информации о том, что стороны вообще готовы встретиться, тем более на уровне первых лиц государств.

Однако по словам члена Совета безопасности Турции Чагры Эрхана, президент Турции Эрдоган намерен организовать встречу лидеров Украины и России в апреле в Стамбуле. При этом Эрхан отметил, что для недопущения этого на Анкару оказывают давление из Вашингтона и Лондона.
Автор:
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10 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:00
    0
    Анкара готова быть посредником в организации встречи глав России и Украины
    Для оформления продолжения т.н. "зерновой сделки"?
    Мило...
    И... ну какой из Зеленского "глава"?
    Так... головка. Не более.
    Встречаться надо с дедом.
  2. Tagan
    Tagan Сегодня, 12:03
    +4
    У Турции что, своих забот мало на текущий момент? Посреднички. Без мыла в ж... залезут.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 12:16
      0
      СВО начинали,чтобы потом устраивать встречи, ,,через посредников,,? Ничего не понимаю..
  3. zloybond
    zloybond Сегодня, 12:06
    +1
    Анкара участник конфликта на стороне Украины. Она поставляет туда вооружение. Значит она не может быть в списках посредников.
  4. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 12:07
    0
    Путин уже раз 100 говорил...а чем с этой гнидой фашистско-наркоманской говорить...если он полностью управляется "матрасниками".
    Эрдиг тупой ..или глухой..непонятно.
    Пусть лучше последствиями землятрясения и предвыборной компанией своей занимается...и нос не сует...
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 12:08
    +2
    Я искренне не понимаю одного - О ЧЁМ Россия может говорить с Цэгабонией?? Всё зашло настолько далеко, что речь может идти исключительно о капитуляции одной из сторон.. К чему пока вроде никто не готов. Причём для нас - очередной какой-нибудь Минск-3 будет именно что капитуляцией.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:11
    +1
    Пока встреча невозможна. Зеленский законом запретил переговоры с Путиным.
  7. raki-uzo
    raki-uzo Сегодня, 12:12
    0
    Уйдет с поста президент Турции. Придет прозападный "миллет иттифакы - национальный союз". Для этого, все, что им нужно сделать, это - как можно меньше оказаться на экранах, меньше беседовать с журналистами, меньше делать заявления. Миллет иттифаки обьязательно помирится с западом и США, С400 пойдет в военный музей, в Аккую появятся новые условия для застройщика, идея превращения Турции в энергетический центр на пересмотр пойдет, с Сирией не будет никаких больше контактов, и горазда меньше будет обьщатся новый президент с президентом России по телефону, меньше будет (если будет) русских туристов в Турции, турецкий фермер вместо помидоров будет выращивать что-то другое, снова откроют упрощенный вариант внж для русских эмигрантов и тд. Все будет хорошо!
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:16
      0
      Как думаете мы до своих выборов президента закончим эту СВО или еще на пару сроков ?
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 12:18
    0
    Цитата: paul3390
    Я искренне не понимаю одного - О ЧЁМ Россия может говорить с Цэгабонией??

    Разговаривать может и незачем, но целенаправленно нагнетается сама тема.