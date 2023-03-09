Анкара готова быть посредником в организации встречи глав России и Украины

Турция, которая была уже не раз посредником в переговорах, связанных с украинским конфликтом, вновь готова быть посредником между сторонами конфликта.
В Анкаре предлагают своё посредничество для организации встречи российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, передают РИА Новости, ссылаясь на свои источники в Турции.
По словам представителя дипломатических кругов, на которого ссылается агентство, Анкара всегда готова предоставить площадку и приложить все усилия для того, чтобы первые лица России и Украины встретились и провели переговоры. Об этом не раз говорил и турецкий президент Реджеп Эрдоган, отметил собеседник агентства.
Конкретные же сроки и место возможной встречи на высшем уровне между Россией и Украиной пока неизвестны. Возможно, до обсуждения места и времени дело не дошло по той простой причине, что нет информации о том, что стороны вообще готовы встретиться, тем более на уровне первых лиц государств.
Однако по словам члена Совета безопасности Турции Чагры Эрхана, президент Турции Эрдоган намерен организовать встречу лидеров Украины и России в апреле в Стамбуле. При этом Эрхан отметил, что для недопущения этого на Анкару оказывают давление из Вашингтона и Лондона.