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Официальный представитель ВС ВСУ: Россия применила сразу 6 гиперзвуковых ракет «Кинжал», не припомню ничего подобного ранее

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Официальный представитель ВС ВСУ: Россия применила сразу 6 гиперзвуковых ракет «Кинжал», не припомню ничего подобного ранее

Представитель украинского воздушного командования Юрий Игнат выступил в прямом эфире украинского телевидения, рассказав о ночных ударах по объектам на Украине. По словам Игната, «была осуществлена ракетная атака крупных масштабов».


Юрий Игнат:

Честно говоря, я не припомню, чтобы нечто подобное до этого было.

По утверждению представителя украинских воздушных сил, Россия применила сразу шесть гиперзвуковых ракет «Кинжал». Ранее сообщалось о том, что одна из таких ракет поразила объект в Киеве. Причём если сначала говорилось о ТЭЦ-5, то потом стала появляться информация и о военном объекте, который находится в одном из районов Киева (по некоторым данным – в Святошинском).

Появились заявления о том, что ракета «Кинжал» была применена в отношении одного из объектов военного командования во Львовской области. На текущий момент подробных данных о целях нет. Возможно, они будут озвучены в ходе брифинга Минобороны России.

Юрий Игнат дополнительно указал на то, что ни одна из ракет «Кинжал» не была перехвачена.

Если всё так, как говорит представитель ВС ВСУ, то в ночь на 9 марта шесть выбранных для поражения целей на подконтрольных Киеву территориях были уничтожены. И это действительно первый случай применения сразу нескольких гиперзвуковых ракет по объектам противника.
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26 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 11:32
    +1
    Россия применила сразу шесть гиперзвуковых ракет «Кинжал»
    Было бы замечательно увидеть результат.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:36
      0
      Думаю для испытания гиперзвукового Гремлина надо найти подходящую цель в Киеве.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 11:47
        +1
        Цитата: Orange-Bigg
        Думаю для испытания гиперзвукового Гремлина надо найти подходящую цель в Киеве.

        Дом с химерами, достойная цель.
    2. Никанор1993
      Никанор1993 Сегодня, 11:37
      -1
      https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-03-09-23/h_daba241bcf543f9491d71d3a9e4e45b6

      Можете наслаждаться.
      1. Комментарий был удален.
      2. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 12:17
        0
        Цитата: Никанор1993
        https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-03-09-23/h_daba241bcf543f9491d71d3a9e4e45b6
        Можете наслаждаться.

        Вы этому Залужному в публикации по Вашей ссылке верите?! Я нет.
        Залужный уже врёт про уничтожение запущенных ВС РФ гиперзвуковых ракет "Кинжал".
        А как говорится, МАЛЕНЬКАЯ ложь рождает БОЛЬШОЕ недоверие! А именно.

        Залужный заявил, что ракеты нацелены на критически важную инфраструктуру.
        В число ракет входили:
        28 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;
        20 крылатых ракет морского базирования «Калибр»;
        6 крылатых ракет воздушного базирования Х-22;
        6 крылатых ракет воздушного базирования Х-47 «Кинжал»;
        8 управляемых авиационных ракет — 2 Х-31П и 6 Х-59;
        13 зенитных управляемых ракет С-300.
        Кроме того, по его словам, было осуществлено восемь запусков беспилотников иранского производства Shahed-136/131.

        По его словам, украинские войска уничтожили 34 из 48 Х-101/Х-555, крылатые ракеты «Калибр», восемь управляемых ракет Х-31П и Х-59 и четыре беспилотника.

        См. подробно - https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-03-09-23 - в ПЕРЕВОДЕ на РУССКИЙ сайта https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-03-09-23/h_daba241bcf543f9491d71d3a9e4e45b6
      3. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 12:18
        0
        Цитата: Никанор1993
        Можете наслаждаться
        «Кинжалами» по жилым домам? И всего пять жертв?
        ЦИПСО детектед...
    3. vargo
      vargo Сегодня, 11:38
      0
      Если это правда что их аж 6 было, то били скорее всего с четким желанием кого-то поразить в целевых точках. Тогда вероятнее всего били по военным целям, с неявным присутствием (скрытые от обывателей штабы/центры). Ввиду всего этого маловероятно что мы вообще узнаем куда целились и был ли кто-то уничтожен.
      Для всех остальных случаев есть закон о запрете фотофиксаций на камеры мест прилета. По крайней мере тех где можно скрыть. И ввиду этого опять мало вероятно что мы что-то увидим(
      Я тоже хотел бы знать, но уже не жду фото, нынче это сложно.
    4. КолВизин
      КолВизин Сегодня, 11:38
      -1
      Увидеть сложно. Узнать хотя бы, что за объекты.
    5. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 11:45
      +2
      там за фото и видео фиксации тюремный срок сразу
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:34
    0
    А чего ж не перехватили?Где ириски с норвежскими ракетками во главе с патриотичным ??Не припомнил?Желательно напоминать регулярно
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:38
      0
      А разве Ириски расчитаны на перехват 10 Мах гиперзвуковой ракеты Кинжал?
    2. Shket53
      Shket53 Сегодня, 11:43
      0
      Для Дмитрия....Не барское это панимашь дело ...НАМ великолепным Норвежским НАСАМСАМ и Германским ИРИСКАм во главе Янкесовских Патриотичек эаниматься глупостью...типа ..сбивать Рюсськи Ракет.....
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:37
    0
    Игнат ,почему Кинжалы не перехвачены ,хотябы на словах ?Пиплу в НАТО это не понравится.Умные ,по себе примеряют наши ракетные удары по ВСУ и инфраструктуре и не с фугасной БЧ.Смотри уволят- насмерть.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:42
      +1
      Потому что он точно знает что это всё мультфильмы.Не пытайтесь ввести его в заблуждение.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:50
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Игнат ,почему Кинжалы не перехвачены ,хотябы на словах ?

      Мыхо Подоляк выйдет в эфир сообщит - из шести "Кинжалов" доблестные ВСУ сбили пять.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:01
        +2
        Шестой Кинжал бабка банкой с помидорами сбила.Вовремя сориентировалась. Наверно героя Украины дадут.
  4. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 11:37
    +1
    Может, из-за того, что не перехватили, дает отмазку на "Кинжалы". Раньше сообщалось, что во Львовской области воют мопеды.
  5. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 11:38
    0
    не припомню ничего подобного ранее

    Будем надеяться, что эта фраза для него станет ежедневной!
  6. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 11:45
    -1
    По словам Игната, «была осуществлена ракетная атака крупных масштабов»
    Юрий Игнат:
    Честно говоря, я не припомню, чтобы нечто подобное до этого было.

    Перед 24-м февраля, все украинские эксперты так долго говорили об ожидаемом массированном ракетном ударе по их объектам, что ГШ РФ решил наконец удовлетворить их пожелания и вдарить от души. Желание заказчиков превыше всего yes
  7. mag nit
    mag nit Сегодня, 11:48
    +1
    украинцы проспали атаку. Отсюда и заявление о "Кинжалах".
  8. Oleg812spb
    Oleg812spb Сегодня, 11:49
    +1
    Откуда у России столько "Кинжалов", которые вообще пустой блеф? Кондиционеры и обогреватели надо ставить кондиционные, а не списанный утиль, собранный с бору по сосенке!
  9. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 11:49
    0
    Оркам повезло есть отмазка, если ПВО не сбила значит кинжал типа его же нельзя перехватить. Правду знают только в мо и в Пентагоне, но эти организации не треплются( только пропаганда ничего личного), правду как обычно не узнаем, во всяком случае сейчас.
  10. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 11:50
    +1
    Па нет там никаких кинжалов. Кинжал изделие сложное, штучное, стратегическое для уважаемых партнеров из НАТО. Применение в СВО единичное испытательное
  11. Владимир Мсквчёв
    Владимир Мсквчёв Сегодня, 11:50
    0
    Давно надо было наладить выпуск сверхзвуковых ракет "Кинжал" на производственных мощностях Новосибирского авиазавода ... вместо производимого сегодня штурмовика Су-34 ( как оказалось - одноразового ).
    Да, Су-34 хороший штурмовик, но только при войне с ПАПУАСАМИ, у которых нет современных средств ПВО. ............ А это, стало понятно ещё ГОД НАЗАД, весной 2022 г. Но никто даже не почесался.
    Поэтому, сегодня наша авиация способна наносить авиаудары по противнику, только вдоль линии фронта, не залетая ( даже одним крылом ) на территорию Украины. А про авиаудары в глубоком тылу Украины можно даже и не мечтать. Уже и дозвуковые Калибры не все долетают до целей, как это было в самом начале СВО, а вот газонокосилки "Герань" и "Ланцеты" не так легко обнаружить и сбить ( стоят ОНИ не дорого, а летят на сверхнизких высотах и тратить дорогостоящие С-300 просто не рентабельно ). А при применении "Герани" в ночное время, ИХ эффективность возрастает в разы.
    Вот что надо сегодня производить ! - то что реально оказывает воздействие на нашу победу.
    Интересно одно, почему этот вопрос никто не поднимает в Министерстве Обороны России.
    Они там все что ли - как сказал Задорнов ..... на американцев ?
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:53
    -1
    Игнат дополнительно указал на то, что ни одна из ракет «Кинжал» не была перехвачена.
    Ну хоть в этой части доклада ума хватило не опозориться. Вот бы американцы удивились узнав, что украинское ПВО на раз перехватывает гиперзвуковые ракеты.
  13. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:08
    0
    Юрий Игнат:

    Честно говоря, я не припомню, чтобы нечто подобное до этого было.

    По утверждению представителя украинских воздушных сил, Россия применила сразу шесть гиперзвуковых ракет «Кинжал»

    Забыл упомянуть Юрий Игнат ,что доблестное ПВО из 6 русских ракет сбило все 12