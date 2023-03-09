Официальный представитель ВС ВСУ: Россия применила сразу 6 гиперзвуковых ракет «Кинжал», не припомню ничего подобного ранее

Честно говоря, я не припомню, чтобы нечто подобное до этого было.

Представитель украинского воздушного командования Юрий Игнат выступил в прямом эфире украинского телевидения, рассказав о ночных ударах по объектам на Украине. По словам Игната, «была осуществлена ракетная атака крупных масштабов».Юрий Игнат:По утверждению представителя украинских воздушных сил, Россия применила сразу шесть гиперзвуковых ракет «Кинжал». Ранее сообщалось о том, что одна из таких ракет поразила объект в Киеве. Причём если сначала говорилось о ТЭЦ-5, то потом стала появляться информация и о военном объекте, который находится в одном из районов Киева (по некоторым данным – в Святошинском).Появились заявления о том, что ракета «Кинжал» была применена в отношении одного из объектов военного командования во Львовской области. На текущий момент подробных данных о целях нет. Возможно, они будут озвучены в ходе брифинга Минобороны России.Юрий Игнат дополнительно указал на то, что ни одна из ракет «Кинжал» не была перехвачена.Если всё так, как говорит представитель ВС ВСУ, то в ночь на 9 марта шесть выбранных для поражения целей на подконтрольных Киеву территориях были уничтожены. И это действительно первый случай применения сразу нескольких гиперзвуковых ракет по объектам противника.