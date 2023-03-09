Врио главы Запорожской области рассказал о концентрации 40-тысячной группировки ВСУ на севере региона

Мы видим группировку в районе 40 тысяч голов, которые сейчас находятся где-то в районе Пришиба. Мы эту группировку видим, разрозненную. Мы понимаем, что эта сила куда-то пойдет

В настоящее время на северной, оккупированной украинскими формированиями, части Запорожской области наблюдается сосредоточение крупной группировки ВСУ. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».По утверждению Балицкого, общая численность сосредоточенной группировки украинских войск составляет около 40 тысяч человек. Но формирования группировки разрознены. подчеркнул глава региона.Российские вооруженные силы выстроили глубоко эшелонированную линию обороны в регионе. Поэтому, по словам Балицкого, они готовы отразить украинское наступление, если оно состоится.Поселок Пришиб расположен в 20 километрах от Васильевки, которая находится недалеко от линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Явно, что украинская армия может попытаться провести контрнаступление на Запорожском направлении.Другое дело, что успехом это контрнаступление вряд ли завершится, учитывая численность и расположение российских войск в Запорожской области и их подготовленность к отражению возможных наступательных действий украинских формирований.