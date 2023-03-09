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Врио главы Запорожской области рассказал о концентрации 40-тысячной группировки ВСУ на севере региона

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Врио главы Запорожской области рассказал о концентрации 40-тысячной группировки ВСУ на севере региона

В настоящее время на северной, оккупированной украинскими формированиями, части Запорожской области наблюдается сосредоточение крупной группировки ВСУ. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».


По утверждению Балицкого, общая численность сосредоточенной группировки украинских войск составляет около 40 тысяч человек. Но формирования группировки разрознены.

Мы видим группировку в районе 40 тысяч голов, которые сейчас находятся где-то в районе Пришиба. Мы эту группировку видим, разрозненную. Мы понимаем, что эта сила куда-то пойдет

- подчеркнул глава региона.

Российские вооруженные силы выстроили глубоко эшелонированную линию обороны в регионе. Поэтому, по словам Балицкого, они готовы отразить украинское наступление, если оно состоится.


Поселок Пришиб расположен в 20 километрах от Васильевки, которая находится недалеко от линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Явно, что украинская армия может попытаться провести контрнаступление на Запорожском направлении.

Другое дело, что успехом это контрнаступление вряд ли завершится, учитывая численность и расположение российских войск в Запорожской области и их подготовленность к отражению возможных наступательных действий украинских формирований.
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12 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:49
    +3
    Инфа какая-то странная, 40 тыс. войск в одной области в 20 км от ЛБС, то ли разведки нет, что не факт, то ли достаточного количества арты и БК, чтоб разнести места сосредоточения, что так же маловероятно. Странная информация.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:53
      +3
      А чего тогда по скоплению наши не долбанут чем-нибудь? Сам Бог велел...
  2. bamse
    bamse Сегодня, 11:51
    +2
    Там их и пришибить в районе Пришиба.
  3. bravo77
    bravo77 Сегодня, 11:54
    -1
    Цитата: Uprun
    Инфа какая-то странная, 40 тыс. войск в одной области в 20 км от ЛБС, то ли разведки нет, что не факт, то ли достаточного количества арты и БК, чтоб разнести места сосредоточения, что так же маловероятно. Странная информация.

    чего странного
    харьковское накопление всу смогли прошляпить вопреки всему
  4. German Brit
    German Brit Сегодня, 11:55
    0
    сообщите шойгу или он только с Вагнер воевать может Предатель
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 11:56
    +1
    Цитата: Nexcom
    А чего тогда по скоплению наши не долбанут чем-нибудь? Сам Бог велел...

    Не спугните))
  6. moreman78
    moreman78 Сегодня, 11:59
    +1
    Да как то это все странно! Если есть развединформация о скоплении войск, то надо сначала уничтожить (или хотя бы нанести урон, да бы это скопление разбежалось), а потом уже объявлять в СМИ и показывать победные репортажи с места. А так я ни хрена не понимаю, что за бардак творится ...
  7. mag nit
    mag nit Сегодня, 12:02
    0
    Цитата: Uprun
    Странная информация.
    Так ведь и источник мутный какой-то, - "врио". Понты на шоу телеканала "Россия 24".
  8. ilpine
    ilpine Сегодня, 12:03
    0
    СССР помнится не заметил скопление германских войск у своей границы. Для операции Барбаросса Германия направила 3,3 млн. чел. из сухопутных войск, 150 000 из Ваффен-СС и приблизительно 250 000 из Люфтваффе.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 12:08
      0
      Вы ничего не понимаете. Это потому, что начальником Генерального штаба был гений. А гении на такие мелочи, как 3 миллиона солдат и 4000 танков возле своей границы, внимания не обращают.
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:04
    +1
    20 км не то расстояние что не позволяет нанести упреждающий удар
  10. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:10
    0
    Так это стадо может концентрироваться с целью переброски на то же харьковское направление, тем более они не в одном месте кучкуются, вполне могут распределиться после отвлекающего удара в Запорожье.