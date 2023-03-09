Врио главы Запорожской области рассказал о концентрации 40-тысячной группировки ВСУ на севере региона

В настоящее время на северной, оккупированной украинскими формированиями, части Запорожской области наблюдается сосредоточение крупной группировки ВСУ. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».
По утверждению Балицкого, общая численность сосредоточенной группировки украинских войск составляет около 40 тысяч человек. Но формирования группировки разрознены.
Мы видим группировку в районе 40 тысяч голов, которые сейчас находятся где-то в районе Пришиба. Мы эту группировку видим, разрозненную. Мы понимаем, что эта сила куда-то пойдет
- подчеркнул глава региона.
Российские вооруженные силы выстроили глубоко эшелонированную линию обороны в регионе. Поэтому, по словам Балицкого, они готовы отразить украинское наступление, если оно состоится.
Поселок Пришиб расположен в 20 километрах от Васильевки, которая находится недалеко от линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Явно, что украинская армия может попытаться провести контрнаступление на Запорожском направлении.
Другое дело, что успехом это контрнаступление вряд ли завершится, учитывая численность и расположение российских войск в Запорожской области и их подготовленность к отражению возможных наступательных действий украинских формирований.