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Медведев заявил о лжи руководства США, нашедшего «украинский след» в подрыве «Северных потоков»

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Медведев заявил о лжи руководства США, нашедшего «украинский след» в подрыве «Северных потоков»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на предположения ЦРУ США, согласно которым украинская сторона якобы причастна к подрыву на «Северных потоках». По словам экс-главы российского кабмина, пресловутый «украинский след» в совершении диверсий на «Северных потоках» – циничная ложь американского руководства.


Вот что политик написал об этом на своём канале в Telegram:

Уже третий день подряд мы наблюдаем за тщательно спланированной отрежиссированной постановкой в стиле Голливуда. Нам уже доводилось видеть голословные обвинения подобного рода со стороны Вашингтона и в отношении Багдада, с демонстрацией пробирок в ООН с якобы опасными в них веществами и наличия у Ирака «химического оружия. Оказывается, по новой «версии» американских разведслужб, за диверсиями на газопроводах стоит уже какая-то «проукраинская группировка», и что самое интересное, совершенно (как утверждает коллективный Запад), не «связанная» ни с преступным киевским режимом, ни с униженной Европой, ни с погрузившейся в маразм Америкой, ни с прочими странами, проявляющими антироссийскую истерию по отношению к нам. Ведь клятые москали должны быть уничтожены ради «спасения» мира

Как добавил Медведев, больше всего поражает беспомощность Запада, продолжающего идти на поводу у своего заокеанского друга, продвигающего мерзкую американскую пропаганду, в которую уже никто не верит.

Американцы вместе со своими вассалами из Европы утверждают о каких-то 6 диверсантах, взявших с собой на борт яхты огромное количество взрывчатки и «незаметно» нырнувших в море для подрыва двух огромных труб, где полно кораблей НАТО и международных систем слежения». Ну, просто чистой воды абсурд

– подчеркнул председатель «Единой России».

Также, добавил бывший председатель правительства, на Западе народ давно прекрасно осознаёт, что такая недальновидная политика европейских властей заводит Европу в тупик, в то время как деньги налогоплательщиков уходят на поставки вооружений Украине, сглаживание энергетического кризиса, что вызвало падение уровня жизни в некогда развитых государствах.
Автор:
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10 комментариев
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  1. janin
    janin Сегодня, 11:58
    +5
    Как в украинской поговорке.
    Кто всрався?
    -невеста
    -так ее же нет дома?
    А вон в прихожке пальто висит!
    Так и здесь)
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 12:09
      0
      Ну и толку от этой "телеграмм" от Медведева? Никакого толку. Я давно писал, что уже давно пора создать Международное Бюро расследований международных преступлений из стран БРИКС и присоединившихся заинтересованных стран, получить легитимизации этого "бюро" и проводить свои расследования, независимые от шарлатанов из США и ЕС.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:58
    +2
    В Балтику ,которая контролируется вдоль и поперек странами НАТО ,вдруг заплыло неизвестное никому водолазное судно, с 3 тоннам взрывчатки .На столько неизвестное ,что его до сих пор найти не могут
    Во как !
  3. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 11:59
    0
    Я давно политикам не верю. Если говорят цена на золото рухнет, значит надо покупать пока не поднялось. Скажут пенсию не поднимут , значит звиздец, надо думать о старости, дополнительную подошку на тяжелые дни. Одним словом, всё что они говорят, надо читать наоборот (правда будет где-то в середине)
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:12
      0
      Цитата: Azerbaijan2023
      Я давно политикам не верю. Если говорят цена на золото рухнет, значит надо покупать пока не поднялось.

      Верть политикам, особенно амерканскм - нельзя, помните знаменитую фразу Майка Помпео, бывшего директора ЦРУ:

      [b]«Когда я только начинал свою карьеру, девизом было: “ Ты не будешь лгать, ты не будешь обманывать или воровать, ты также не будешь терпеть тех, кто это делает“. Я был директором ЦРУ: мы лгали, обманывали и воровали. Мы были полностью подготовлены для этого».[/b]

      Политика Соединённых Штатов, по сути, основана на постоянной лжи, извращенных уловках ЦРУ, предательстве и ударах ножом в спину своим союзникам, полностью добровольно порабощённым.

      Когда Байден решает сорвать мегаконтракт на строительство австралийских подводных лодок, Макрон смиряется и уходит в сторону. От таких союзников бежать нужно !

      Когда Байден решает разрушить "Северный поток", Шольц молчит и даже не решается назвать виновного, известного всем. Америка становится отвратительной.
  4. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 12:02
    0
    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на предположения ЦРУ США, согласно которым украинская сторона якобы причастна к подрыву на «Северных потоках». По словам экс-главы российского кабмина, пресловутый «украинский след» в совершении диверсий на «Северных потоках» – циничная ложь американского руководства.

    Дмитрий Анатольевич, толи еще будет... сейчас Warner Bros. подготовит видео-доказательства, на которых Годзилла прогрыз трубопроводы. wink И шо Вы на это скажете?
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:02
    0
    А почему не грузины, у них не меньше причин обижаться на Россию...., проще - свалили бы все на моджахедов....
  6. инженер74
    инженер74 Сегодня, 12:04
    +1
    Я вот не пойму, если ставить целью оставить Россию без денег за газ, то проще взорвать украинскую ГТС, чем купаться осенью в Балтике wassat
    (На момент диверсии Северные Потоки, один овощ, не работали)
    Эти соображения вероятным партнёрам в голову не заходили, когда, на коленке, "правдаподобную версию" сочиняли? laughing
    "......, .....!"© С.В. Лавров.
  7. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 12:04
    0
    И себя подозрения как бы сняли и Зеленского напрямую не подвели.
  8. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:07
    0
    Зачем эти рефлексии?
    Россия знает, кто рванул СП.
    Европа знает, кто рванул СП.
    Весь мир знает...
    А тот, кто рванул... даже не скрывает этого!
    И тут вдруг... Медведев...