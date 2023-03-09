Медведев заявил о лжи руководства США, нашедшего «украинский след» в подрыве «Северных потоков»

Уже третий день подряд мы наблюдаем за тщательно спланированной отрежиссированной постановкой в стиле Голливуда. Нам уже доводилось видеть голословные обвинения подобного рода со стороны Вашингтона и в отношении Багдада, с демонстрацией пробирок в ООН с якобы опасными в них веществами и наличия у Ирака «химического оружия . Оказывается, по новой «версии» американских разведслужб, за диверсиями на газопроводах стоит уже какая-то «проукраинская группировка», и что самое интересное, совершенно (как утверждает коллективный Запад), не «связанная» ни с преступным киевским режимом, ни с униженной Европой, ни с погрузившейся в маразм Америкой, ни с прочими странами, проявляющими антироссийскую истерию по отношению к нам. Ведь клятые москали должны быть уничтожены ради «спасения» мира

Американцы вместе со своими вассалами из Европы утверждают о каких-то 6 диверсантах, взявших с собой на борт яхты огромное количество взрывчатки и «незаметно» нырнувших в море для подрыва двух огромных труб, где полно кораблей НАТО и международных систем слежения». Ну, просто чистой воды абсурд

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на предположения ЦРУ США, согласно которым украинская сторона якобы причастна к подрыву на «Северных потоках». По словам экс-главы российского кабмина, пресловутый «украинский след» в совершении диверсий на «Северных потоках» – циничная ложь американского руководства.Вот что политик написал об этом на своём канале в Telegram:Как добавил Медведев, больше всего поражает беспомощность Запада, продолжающего идти на поводу у своего заокеанского друга, продвигающего мерзкую американскую пропаганду, в которую уже никто не верит.– подчеркнул председатель «Единой России».Также, добавил бывший председатель правительства, на Западе народ давно прекрасно осознаёт, что такая недальновидная политика европейских властей заводит Европу в тупик, в то время как деньги налогоплательщиков уходят на поставки вооружений Украине, сглаживание энергетического кризиса, что вызвало падение уровня жизни в некогда развитых государствах.