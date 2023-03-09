Сегодня украинские войска обстреляли город Волноваха в Донецкой Народной Республике (ДНР). Удар наносился из РСЗО HIMARS американского производства.
В результате обстрела города один человек погиб, были нанесены повреждения местному автотранспортному предприятию. Дальнейший ущерб уточняется местными властями.
Как мы видим, украинские формирования используют РСЗО HIMARS для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре, никак не связанной с военными объектами. В результате подобных ударов регулярно гибнут мирные люди на освобожденных территориях.
На фотографиях, которые опубликовали Telegram-каналы, мы видим поврежденное обстрелом предприятие и стоящие разбитые автобусы – явно гражданские. Данное военное преступление – лишь очередной этап в бесконечной череде актов агрессии украинского режима против мирного населения освобожденных территорий.
Подобные обстрелы будут продолжаться до тех пор, пока украинским формированиям не нанесут решительное поражение в местах базирования их реактивных систем и артиллерийских орудий. Также подобные преступления украинских властей свидетельствуют о том, что западные поставки оружия влекут за собой лишь дополнительную эскалацию вооруженного конфликта, приносят горе и несчастье мирным людям, разрушают инфраструктуру российских городов.